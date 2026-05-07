Золотая жила потускнела: почему якутские строители теряют доходы при рекордных нагрузках

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутская стройка 2026 года напомнила заведенную пружину. После зимнего анабиоза отрасль выдала резкий рывок, но за красивыми цифрами ввода "квадратов" скрывается истощение ресурса. Компании уходят с дистанции, рабочие руки дефицитны, а реальные доходы тех, кто месит бетон в условиях вечной мерзлоты, замерли на отметке прошлого года. 

Рабочий на строительных лесах
Фото: https://unsplash.com by Paul Becker is licensed under Free
Рабочий на строительных лесах

Статистический парадокс: рост на фоне спада

Первый квартал 2026 года для строительного сектора Якутии превратился в синусоиду. Совокупный объем работ едва дополз до 46,2 млн рублей — это скромные 81% от прошлогодних мощностей. Однако март буквально взорвал информационное поле: по сравнению с февралем темпы ввода объектов взлетели на 35%. Этот сезонный хайп — традиция региона. Лед уходит, открывая возможности для логистики, и завершение долгостроев прошлых лет формирует красивую отчетность.

"Март в Якутии — это всегда месяц 'бумажного' триумфа. Достраивают то, что стояло в морозы, сдают отчеты. Но если смотреть на общие цифры квартала, мы видим охлаждение интереса к новым крупным проектам", — отметил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

За три месяца строители сдали 219,7 тысячи квадратных метров. Это на 16,6% слабее старта 2025 года. Но мартовский финиш в 96,3 тысячи "квадратов" перекрыл прошлогодний результат аналогичного месяца сразу на 44%. Важный нюанс: львиная доля этого успеха — заслуга частников, а не крупных девелоперских групп. Ритм задает индивидуальное жилье, которое зачастую строится на собственные средства граждан или через банковские заемные средства.

Эрозия бизнеса: почему фирмы закрываются

Рынок консолидируется, но делает это болезненно. На 1 апреля 2026 года в республике осталось 2992 профильных компании. За год реестр похудел на 2,4%. Структура рынка выглядит перекошенной: 97,7% — это частные лавочки, государственных организаций осталось всего 22. При этом мелкий бизнес фактически вытеснен на обочину. Почти 70% всех объемов осваивают крупные игроки, плотно сидящие на госконтрактах и бюджетных потоках.

Показатель (I квартал 2026) Динамика к 2025 году
Общий объем работ в рублях -19% (81% от уровня 2025)
Количество организаций -2,4% (осталось 2992)
Численность занятых -6,1% (31 712 человек)
Ввод жилья (март) +44% (96,3 тыс. кв. м)

Малый бизнес не выдерживает давления издержек. Владельцы недвижимости в регионе часто сталкиваются с тем, что даже ликвидные активы могут стать обузой при задолженностях — судебные приставы работают жестко. Прозрачность и цифровизация системы взысканий иногда приводят к блокировкам деятельности компаний из-за ошибок в базах, что в условиях короткого строительного сезона Якутии смертельно.

Кадровый голод и зарплатные иллюзии

Рабочие места в отрасли сокращаются быстрее, чем количество компаний. В феврале на стройплощадках республики числилось 31 712 человек — штат "похудел" на 6,1%. Оставшиеся специалисты работают в режиме повышенной нагрузки, но финансовой отдачи не чувствуют. Средняя номинальная зарплата в 145 182 рубля кажется внушительной и даже превышает средний доход по республике, но инфляция съедает весь профит.

"Реальный индекс зарплаты 99,7% означает, что люди стали жить беднее, несмотря на прибавку в квитанциях. В отрасли огромный дефицит квалифицированных кадров, а стимулировать их нечем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Многих удерживает только социальная поддержка и индексация выплат, но для молодежи стройка перестает быть "золотой жилой". Те, кто решается на покупку своего жилья, часто уходят в ИЖС, стараясь максимально сэкономить на услугах подрядчиков, чей ценник диктуется стоимостью материалов, а не сложностью работ.

Частный сектор как спасательный круг

Якутия остается лидером по рождаемости, а значит, спрос на квадратные метры — это не каприз, а вопрос выживания. В 2025 году республика ввела 804,8 тысячи "квадратов", из которых больше половины составили частные дома. В 2026 году план Минстроя еще амбициознее — 806 тысяч. Однако выполнять его придется в условиях, когда природные факторы и климат постоянно вносят коррективы в строительные сметы.

"Качество возводимого жилья вызывает вопросы, когда объемы растут на фоне сокращения штата технадзора. Мы видим спешку, которая неизбежно приведет к судебным спорам через 2-3 года", — заявил в беседе с Pravda.Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Будущее отрасли за технологиями, которые позволят минимизировать человеческий фактор. Возможно, атомная энергия и новые методы обогрева стройплощадок помогут сделать цикл круглогодичным, избавив Якутию от "мартовской лихорадки" и сезонной безработицы.

Ответы на популярные вопросы о застройке Якутии

Почему в марте произошел такой резкий рост ввода жилья?

Это классический эффект отложенного спроса и завершения зимних циклов. В марте закрываются объекты, начатые в прошлом году, и регистрируется львиная доля индивидуального строительства, которое стояло на паузе в пиковые морозы.

К чему приведет сокращение количества строительных компаний?

Рынок становится менее конкурентным. Крупные игроки забирают все значимые подряды, что может привести к росту цен на квадратный метр и снижению гибкости при реализации нестандартных проектов.

Как обстоят дела с зарплатами у простых строителей?

Номинально они выше среднего по региону, но за 2026 год их покупательная способность снизилась. Реальные доходы с учетом инфляции демонстрируют стагнацию или минимальное падение.

Какова доля частного сектора в общем вводе жилья?

Индивидуальное жилое строительство (ИЖС) доминирует. В мартовских рекордах почти все сданные объекты — это частные дома, что подчеркивает нежелание или неспособность крупных девелоперов оперативно закрывать потребности рынка.

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, риэлтор Кирилл Фёдоров, судебный строительный эксперт Сергей Поляков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
