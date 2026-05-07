Золотая жила потускнела: почему якутские строители теряют доходы при рекордных нагрузках

Якутская стройка 2026 года напомнила заведенную пружину. После зимнего анабиоза отрасль выдала резкий рывок, но за красивыми цифрами ввода "квадратов" скрывается истощение ресурса. Компании уходят с дистанции, рабочие руки дефицитны, а реальные доходы тех, кто месит бетон в условиях вечной мерзлоты, замерли на отметке прошлого года.
Первый квартал 2026 года для строительного сектора Якутии превратился в синусоиду. Совокупный объем работ едва дополз до 46,2 млн рублей — это скромные 81% от прошлогодних мощностей. Однако март буквально взорвал информационное поле: по сравнению с февралем темпы ввода объектов взлетели на 35%. Этот сезонный хайп — традиция региона. Лед уходит, открывая возможности для логистики, и завершение долгостроев прошлых лет формирует красивую отчетность.
"Март в Якутии — это всегда месяц 'бумажного' триумфа. Достраивают то, что стояло в морозы, сдают отчеты. Но если смотреть на общие цифры квартала, мы видим охлаждение интереса к новым крупным проектам", — отметил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.
За три месяца строители сдали 219,7 тысячи квадратных метров. Это на 16,6% слабее старта 2025 года. Но мартовский финиш в 96,3 тысячи "квадратов" перекрыл прошлогодний результат аналогичного месяца сразу на 44%. Важный нюанс: львиная доля этого успеха — заслуга частников, а не крупных девелоперских групп. Ритм задает индивидуальное жилье, которое зачастую строится на собственные средства граждан или через банковские заемные средства.
Рынок консолидируется, но делает это болезненно. На 1 апреля 2026 года в республике осталось 2992 профильных компании. За год реестр похудел на 2,4%. Структура рынка выглядит перекошенной: 97,7% — это частные лавочки, государственных организаций осталось всего 22. При этом мелкий бизнес фактически вытеснен на обочину. Почти 70% всех объемов осваивают крупные игроки, плотно сидящие на госконтрактах и бюджетных потоках.
|Показатель (I квартал 2026)
|Динамика к 2025 году
|Общий объем работ в рублях
|-19% (81% от уровня 2025)
|Количество организаций
|-2,4% (осталось 2992)
|Численность занятых
|-6,1% (31 712 человек)
|Ввод жилья (март)
|+44% (96,3 тыс. кв. м)
Малый бизнес не выдерживает давления издержек. Владельцы недвижимости в регионе часто сталкиваются с тем, что даже ликвидные активы могут стать обузой при задолженностях — судебные приставы работают жестко. Прозрачность и цифровизация системы взысканий иногда приводят к блокировкам деятельности компаний из-за ошибок в базах, что в условиях короткого строительного сезона Якутии смертельно.
Рабочие места в отрасли сокращаются быстрее, чем количество компаний. В феврале на стройплощадках республики числилось 31 712 человек — штат "похудел" на 6,1%. Оставшиеся специалисты работают в режиме повышенной нагрузки, но финансовой отдачи не чувствуют. Средняя номинальная зарплата в 145 182 рубля кажется внушительной и даже превышает средний доход по республике, но инфляция съедает весь профит.
"Реальный индекс зарплаты 99,7% означает, что люди стали жить беднее, несмотря на прибавку в квитанциях. В отрасли огромный дефицит квалифицированных кадров, а стимулировать их нечем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.
Многих удерживает только социальная поддержка и индексация выплат, но для молодежи стройка перестает быть "золотой жилой". Те, кто решается на покупку своего жилья, часто уходят в ИЖС, стараясь максимально сэкономить на услугах подрядчиков, чей ценник диктуется стоимостью материалов, а не сложностью работ.
Якутия остается лидером по рождаемости, а значит, спрос на квадратные метры — это не каприз, а вопрос выживания. В 2025 году республика ввела 804,8 тысячи "квадратов", из которых больше половины составили частные дома. В 2026 году план Минстроя еще амбициознее — 806 тысяч. Однако выполнять его придется в условиях, когда природные факторы и климат постоянно вносят коррективы в строительные сметы.
"Качество возводимого жилья вызывает вопросы, когда объемы растут на фоне сокращения штата технадзора. Мы видим спешку, которая неизбежно приведет к судебным спорам через 2-3 года", — заявил в беседе с Pravda.Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.
Будущее отрасли за технологиями, которые позволят минимизировать человеческий фактор. Возможно, атомная энергия и новые методы обогрева стройплощадок помогут сделать цикл круглогодичным, избавив Якутию от "мартовской лихорадки" и сезонной безработицы.
Это классический эффект отложенного спроса и завершения зимних циклов. В марте закрываются объекты, начатые в прошлом году, и регистрируется львиная доля индивидуального строительства, которое стояло на паузе в пиковые морозы.
Рынок становится менее конкурентным. Крупные игроки забирают все значимые подряды, что может привести к росту цен на квадратный метр и снижению гибкости при реализации нестандартных проектов.
Номинально они выше среднего по региону, но за 2026 год их покупательная способность снизилась. Реальные доходы с учетом инфляции демонстрируют стагнацию или минимальное падение.
Индивидуальное жилое строительство (ИЖС) доминирует. В мартовских рекордах почти все сданные объекты — это частные дома, что подчеркивает нежелание или неспособность крупных девелоперов оперативно закрывать потребности рынка.
