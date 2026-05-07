Грязный скальпель на Камчатке: ребёнок заболел ВИЧ в больнице — жуткие подробности дела

Россия » Дальний Восток

Халатность в стенах медицинского учреждения на Камчатке обернулась трагедией для местной семьи: их ребенок четыре года жил с ВИЧ, не подозревая об инфекции. Следователи начали проверку инцидента, который вскрыл системные прорехи в контроле безопасности пациентов.

Фото: freepik is licensed under public domain
Девушка в больнице

Хронология медицинской ошибки

История началась в 2020 году. Младенец оказался в одной палате с ВИЧ-положительным ребенком. По предварительным данным, экспертное мнение указывает на возможность заражения через нестерильный инструментарий. Самое страшное произошло при выписке. Анализы уже фиксировали инфицирование, но врачи проигнорировали маркеры. Диагноз скрыли или просмотрели.

"Инфекционный контроль в стационаре — это не просто мытье полов. Это жесткое разделение потоков и индивидуальный расходный материал. Ошибки здесь недопустимы, так как цена — человеческая жизнь", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Четыре года семья жила в неведении. Ребенок рос без антиретровирусной терапии. Болезнь выявили случайно. Перед плановой операцией стандартный скрининг показал положительный результат. К этому моменту вирус практически уничтожил иммунитет. Система защиты организма находилась в состоянии терминального износа.

Ход расследования и вскрытые нарушения

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Проверки выявили хаос в стерилизационных отделениях. Инструменты обрабатывались с нарушениями. Санитарные нормы существовали только на бумаге. Подобное отношение к регламентам превращает больницу в зону повышенного риска. Пострадавшие намерены требовать жесткого наказания для виновных и компенсации ущерба.

 

"ВИЧ-инфекция требует немедленного старта терапии. Пропуск четырех лет развития вируса в детском организме — это катастрофа для иммунной системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Последствия для здоровья ребенка

К декабрю 2024 года, когда началось лечение, состояние малыша оценивалось как критическое. Это была предпоследняя стадия перед переходом в СПИД. Вирус нанес удар по всем органам. Модернизация образования в сфере медицины должна включать жесткие тесты на знание протоколов безопасности. Развитие Чукотки и Камчатки требует не только дорог, но и качественной медицины.

"При таких осложнениях требуется длительная реабилитация и пожизненный прием препаратов. Ответственность клиники здесь очевидна", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ситуация требует внимания на федеральном уровне. Защита детей от халатности персонала — вопрос национальной безопасности. Важно, чтобы история родного края не превратилась в хронику нелепых смертей из-за грязного скальпеля. Родители должны иметь право на социальную поддержку в таких беспрецедентных случаях.

Ответы на популярные вопросы о ВИЧ-безопасности

Можно ли заразиться ВИЧ в больнице?

При соблюдении протоколов стерилизации — нет. Современные одноразовые инструменты и автоклавирование исключают передачу вируса. Заражение возможно только при грубом нарушении санитарных норм.

Как часто нужно проверять ребенка на ВИЧ?

Скрининг проводится при госпитализациях, операциях и по клиническим показаниям. Если был риск контакта (например, переливание крови), проверку делают через 3 и 6 месяцев.

Что делать, если подозреваете халатность врачей?

Необходимо немедленно обратиться в Следственный комитет и прокуратуру. Параллельно стоит подать жалобу в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, для проведения экспертизы качества медпомощи.

Эффективно ли лечение на поздних стадиях?

Современная антиретровирусная терапия позволяет остановить размножение вируса даже на серьезных стадиях, но ущерб, нанесенный органам за годы отсутствия лечения, может быть необратим.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
