Налог на самоуверенность прилетел: во Владивостоке камеры штампуют штрафы там, где раньше царил хаос

Владивостокские дороги сбросили маски. Эпоха безнаказанного дефиле по выделенным полосам закончилась. Камеры, которые полтора года лениво моргали объективами в "тестовом режиме", начали кусать водителей за кошелек. Теперь за минутную слабость и попытку объехать пробку в районе Покровского парка прилетает "письмо счастья" на 2250 рублей. Это не просто штраф — это налог на самоуверенность тех, кто привык считать "выделенку" своей личной скоростной магистралью.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подтвердил: комплекс фиксации на Покровском парке вышел на охоту. Под прицелом — затяжной спуск по переулку Павленко и вход в Алеутскую. Раньше здесь царил хаос. Водители, игнорируя ПДД, вклинивались в поток автобусов, создавая заторы. Теперь автоматика беспристрастно штампует протоколы по статье 12.17 КоАП РФ. Сумма в 2250 рублей — это серьезный аргумент, чтобы вспомнить о разметке и знаках. Пока один прибор работает на полную мощность, еще два участка готовятся к запуску, обещая превратить езду "по-быстрому" в разорительное хобби.
"Это не просто автоматика, а инструмент хирургической точности. Программное обеспечение настроено так, чтобы отсекать случайные заезды от осознанного нарушения. Электроника не знает пощады к тем, кто считает себя умнее потока", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Весь дорожный ансамбль — Алеутская, Светланская и Океанский проспект — обзавелся спецполосами еще осенью 2022 года. Долгое время это было похоже на ружье, которое висит на стене. Власти ждали "идеального стечения обстоятельств", пока нейросети и серверы настраивались на работу. Теперь ружье выстрелило. Для многих это стало сюрпризом, сопоставимым с внезапным отключением отопления в разгар заморозков. Соцсети кипят, но закон суров: камера видит всё.
Список счастливчиков, которым закон позволяет легально игнорировать общие пробки, короток. Помимо рейсовых автобусов, "выделенка" открыта для экстренных служб, велосипедистов и легальных такси. У последних обязательно должна быть лицензия Приморского края. Остальные — будь вы хоть на золотом лимузине — приглашаются к оплате штрафа. Если вы попали в ДТП на этой полосе, будучи нарушителем, готовьтесь к тому, что разбор полетов будет жестким и не в вашу пользу.
"Водителям стоит понимать, что выезд на такую полосу — это риск не только финансовый. При возникновении аварийной ситуации страховые выплаты могут стать предметом долгих споров, так как сам факт нахождения в запретной зоне уже дискредитирует позицию водителя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
|Категория транспорта
|Статус на выделенной полосе
|Общественный транспорт (автобусы)
|Разрешено всегда
|Такси с лицензией ПК
|Разрешено
|Личный автотранспорт
|Запрещено (штраф 2250 руб.)
|Экстренные службы (сирена + маячки)
|Разрешено
Для тех, кто планирует обмануть систему или надеется на авось, новости плохие. Камеры фиксируют не только заезд, но и движение по полосе. Это как путешествие в КНДР: маршрут строго регламентирован, а за каждым шагом следят. Сэкономить время не получится, если после каждой поездки придется отдавать дневной заработок в бюджет города. Мэрия Владивостока дала понять: поблажек больше не будет.
Чиновники смотрят в будущее с оптимизмом: к 2027 году город должны прошить еще пять новых выделенных полос. Планы грандиозные, как масштабная реновация целых районов. Однако есть нюанс: дороги Владивостока — это не безграничные просторы, а узкие ущелья между сопками. Заместитель главы администрации Максим Акульшин признает, что реализация зависит от ширины проезжей части. Если асфальта не хватит, идеи останутся на бумаге. А пока водителям приходится привыкать к той реальности, что уже нарисована краской на дорогах.
"Инфраструктура города сейчас напоминает сложный механизм, где каждая лишняя деталь может вызвать заклинивание. Выделенные полосы — это попытка пересадить людей на автобусы, но без жесткого контроля за нарушениями штрафами эта система превращается в декорацию", — заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Любителям "проскочить" стоит помнить: бюджет на штрафы — это не то, на что хочется тратить семейные деньги. Лучше перенаправить эти средства на приморский мёд или обслуживание своего железного коня. Ведь даже самый быстрый путь через "выделенку" в итоге приведет к порталу "Госуслуги", где цифры долга растут быстрее, чем аппетиты перекупщиков на "Зеленом углу".
Да, но только в местах, где разметка становится прерывистой. Если вы пересекли сплошную линию, разделяющую полосы, камера зафиксирует нарушение, даже если через метр вы повернули во двор.
Согласно законодательству РФ, штраф за выезд на полосу для маршрутного транспорта (ст. 12.17 КоАП) можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления.
Система сверяет номера с базой данных выданных лицензий. Если ваш автомобиль внесен в реестр такси Приморского края, штраф выписан не будет. Однако отсутствие "шашечек" может привлечь внимание живого инспектора.
Во Владивостоке на большинстве участков выделенные полосы работают ежедневно и круглосуточно, если под знаками не установлены дополнительные таблички, указывающие время или дни действия (например, только рабочие дни).
Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.