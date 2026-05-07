Связь времён: школьники Якутии начнут изучать региональную историю по новому учебному пособию

Якутия внедряет обязательный модуль по изучению локальной истории для средней школы. Учебные материалы призваны связать региональную летопись с судьбой страны — от древности до наших дней.

Ребенок читает электронную книгу

Курс на осознание корней

С недавнего времени изучение истории родного края стало обязательным элементом российской школьной программы. Институт развития образования имени С. Н. Донского-II оперативно отреагировал на вызовы ФГОС, выпустив учебное пособие "История нашего края. Республика Саха (Якутия)". Это не просто сухие даты, а объемный взгляд на роль региона в масштабах всего Дальнего Востока.

Авторы курса под руководством Гаврила Решетникова и Натальи Радченко выстроили повествование через четкую хронологию. Ученики 5-7 классов смогут проследить путь республики через призму общероссийских событий. Школьникам объяснят масштаб вклада их дедов в промышленный рывок и культурное наследие страны, а также важность интеграции региона в единое государственное поле.

"Понимание истории родной земли — это фундамент идентичности. Когда ребенок осознает, что его предки создавали мощную инфраструктуру Дальнего Востока, ценности меняются", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Цифра в помощь учителю

Издание вышло в двух форматах — печатном и электронном. Оба варианта идентичны по наполнению, но цифровая версия дает учителям современные инструменты: масштабирование, встроенный поиск и заметки. Для педагогов подготовлены методички, где подробно расписано, как эффективно провести урок, чтобы не превратить его в скучную лекцию, вспоминая и опыт социально-образовательных инициатив в других регионах.

Характеристика Цифровой формат Навигация Интерактивная Доступность Сайт ИРОиПК

Работа с картами и проектные задания — важная часть учебника. Это позволяет детям не просто запоминать факты, а анализировать исторические процессы, подобно тому, как эксперты анализируют состояние инфраструктуры в учебных заведениях страны.

"Материалы учебника — это важный инструмент. Главное — правильно интегрировать их в учебный процесс для формирования культурного кода", — пояснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по культуре Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о школьной программе

Для каких классов предназначен новый курс?

Модуль рассчитан на школьников 5-7 классов.

Кто руководил созданием учебника?

Авторский коллектив работал под началом Гаврила Решетникова и Натальи Радченко.

Где найти рабочую программу?

Она доступна для свободного скачивания на сайте института имени С. Н. Донского-II.

Является ли учебник самостоятельным изданием?

Нет, он изготовлен по заказу Минпросвещения России и включен в федеральный перечень.

"Важно, чтобы такие программы не оставались на бумаге, а становились основой живых проектов. Умение ценить социальные инициативы региона — ключ к развитию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк Игорь Власов.

