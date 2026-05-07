Курс на перемены: "Герои Чукотки" внедряют нестандартные методы борьбы с вредными привычками населения

На просторах Чукотки, где каждый километр — это испытание суровым климатом, ветераны СВО осваивают новые горизонты ответственности. Участники образовательной программы "Герои Чукотки" создают стратегии, способные трансформировать социальный ландшафт региона, фокусируясь на вопросах безопасности, демографии и устойчивого развития территорий.

Алгоритмы трезвости для северных широт

Кирилл Никулин, слушатель программы "Герои Чукотки", предложил проект по системной деалкоголизации региона на 2026-2027 годы. В условиях, когда статистика преступности напрямую коррелирует с качеством социальной среды, такой подход становится фундаментом для демографического роста. Программа использует программно-целевой метод, связывающий работу различных профильных департаментов.

"Интеграция мер по снижению алкоголизации — это тонкая работа с ресурсами. Важно не просто запрещать, а создавать среду, где ответственное поведение становится нормой", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Дистанционный формат: от стратегий до медиааналитики

Межмодульный этап обучения проходит в смешанном графике. Курсанты прорабатывают видеолекции, закрепляя теорию на вебинарах от ДВФУ. Кирилл отмечает, что практические навыки проектирования — от креативных индустрий до инструментов публичных коммуникаций — уже внедряются в его повседневные задачи. Аналогичные подходы к активному долголетию уже показывают эффективность в соседних регионах.

Этап подготовки Ключевые компетенции Межмодульный период Маркетинг территорий, медиааналитика Очный модуль (Анадырь) Защита стратегий, проектный менеджмент

"Обучение через кейс-метод позволяет быстро адаптироваться. Когда человек понимает механизмы взаимодействия ведомств, работа идет эффективнее, чем при формальном подходе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.

Кадры новой формации на госслужбе

Никулин с января трудится в департаменте гражданской защиты и противопожарной службы. В его портфолио — разработка обучения операторов БПЛА и запуск "Аллеи Славы". Проект "Герои Чукотки" курируется губернатором Владиславом Кузнецовым и продолжает федеральную инициативу "Время Героев". Подобная модернизация образования и госуправления требует учета природных рисков и специфики региона. Это не просто работа, а ответ на вызовы, с которыми западным странам, вероятно, не приходилось сталкиваться.

"Вовлечение ветеранов в управление — это правильный шаг. У них есть дисциплина и понимание важности результата, что крайне дефицитно в бюрократической среде", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о программе

Какова основная цель проекта Кирилла Никулина?

Проект направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем в округе посредством межведомственного взаимодействия и программно-целевых методов на 2026-2027 годы.

Кто может стать участником программы "Герои Чукотки"?

Программа предназначена для участников и ветеранов специальной военной операции, желающих построить карьеру в государственных и муниципальных структурах.

Как проходит дистанционный формат обучения?

Слушатели изучают видеолекции, работают с нормативными актами на онлайн-платформах и участвуют в вебинарах, проводимых преподавателями ДВФУ.

Когда состоится очная защита проектов?

Итоговая защита запланирована на период с 13 по 22 мая в Анадыре, в рамках четвертого модуля обучения.

