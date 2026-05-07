Россия » Дальний Восток

На просторах Чукотки, где каждый километр — это испытание суровым климатом, ветераны СВО осваивают новые горизонты ответственности. Участники образовательной программы "Герои Чукотки" создают стратегии, способные трансформировать социальный ландшафт региона, фокусируясь на вопросах безопасности, демографии и устойчивого развития территорий.

Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Алгоритмы трезвости для северных широт

Кирилл Никулин, слушатель программы "Герои Чукотки", предложил проект по системной деалкоголизации региона на 2026-2027 годы. В условиях, когда статистика преступности напрямую коррелирует с качеством социальной среды, такой подход становится фундаментом для демографического роста. Программа использует программно-целевой метод, связывающий работу различных профильных департаментов.

"Интеграция мер по снижению алкоголизации — это тонкая работа с ресурсами. Важно не просто запрещать, а создавать среду, где ответственное поведение становится нормой", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Дистанционный формат: от стратегий до медиааналитики

Межмодульный этап обучения проходит в смешанном графике. Курсанты прорабатывают видеолекции, закрепляя теорию на вебинарах от ДВФУ. Кирилл отмечает, что практические навыки проектирования — от креативных индустрий до инструментов публичных коммуникаций — уже внедряются в его повседневные задачи. Аналогичные подходы к активному долголетию уже показывают эффективность в соседних регионах.

Этап подготовки Ключевые компетенции
Межмодульный период Маркетинг территорий, медиааналитика
Очный модуль (Анадырь) Защита стратегий, проектный менеджмент

"Обучение через кейс-метод позволяет быстро адаптироваться. Когда человек понимает механизмы взаимодействия ведомств, работа идет эффективнее, чем при формальном подходе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.

Кадры новой формации на госслужбе

Никулин с января трудится в департаменте гражданской защиты и противопожарной службы. В его портфолио — разработка обучения операторов БПЛА и запуск "Аллеи Славы". Проект "Герои Чукотки" курируется губернатором Владиславом Кузнецовым и продолжает федеральную инициативу "Время Героев". Подобная модернизация образования и госуправления требует учета природных рисков и специфики региона. Это не просто работа, а ответ на вызовы, с которыми западным странам, вероятно, не приходилось сталкиваться.

"Вовлечение ветеранов в управление — это правильный шаг. У них есть дисциплина и понимание важности результата, что крайне дефицитно в бюрократической среде", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о программе

Какова основная цель проекта Кирилла Никулина?

Проект направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем в округе посредством межведомственного взаимодействия и программно-целевых методов на 2026-2027 годы.

Кто может стать участником программы "Герои Чукотки"?

Программа предназначена для участников и ветеранов специальной военной операции, желающих построить карьеру в государственных и муниципальных структурах.

Как проходит дистанционный формат обучения?

Слушатели изучают видеолекции, работают с нормативными актами на онлайн-платформах и участвуют в вебинарах, проводимых преподавателями ДВФУ.

Когда состоится очная защита проектов?

Итоговая защита запланирована на период с 13 по 22 мая в Анадыре, в рамках четвертого модуля обучения.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, аналитик Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
