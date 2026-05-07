На пороховой бочке: как Карелия борется с аномально ранним пожароопасным сезоном

Карелия столкнулась с аномально ранним приходом пожароопасного сезона, вынудив власти перевести лесничества в режим повышенной мобилизации. Защита природных богатств региона стала приоритетной задачей на фоне весеннего потепления и высокой угрозы возгораний в лесных массивах.

Фото: commons.wikimedia.org by Васятка1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Водопады Ахинкоски, Карелия

Механика лесной безопасности

Леса Карелии напоминают сейчас сухую пороховую бочку. С середины апреля инспекторы перешли на усиленный график работы. Только за майские праздники мобильные группы провели 190 выездов. Основной фокус — точки, где лесные угодья соседствуют с дачными кооперативами и сельскохозяйственными полями.

"Интеграция систем МЧС и лесного надзора дает кратный эффект. Мы видим, как выстроенная государственная инфраструктура начинает работать на опережение, купируя риски ЧС на корню", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Профилактика стала главной валютой весеннего периода. Инспекторы уже совершили более 1600 обходов, снабжая граждан знаниями о пожарном режиме. Это напоминает культуру автотуризма, где дисциплина водителя определяет безопасность всего маршрута.

Цена халатности и законность

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская напомнила о жестких мерах контроля. "Усиленное патрулирование лесов в Карелии продолжается. Инспекторы лесничеств проводят не только разъяснительную работу о правилах особого противопожарного режима, но и проверяют его соблюдение. Напомню, что действует запрет на использование открытого огня на всех категориях земель. Штрафы за нарушение режима существенные — от 40 до 50 тысяч рублей для граждан", — подчеркнула руководитель профильного ведомства.

Параметр Значение Общее количество патрулирований Более 1600 Результат профилактических бесед 2000 граждан

"Административный ресурс в регионах стал более гибким. Собственники обязаны очищать полосы отчуждения, и закон суров, так как цена вопроса — сохранность экосистемы", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

С начала сезона зафиксировано 30 нарушений. Каждое из них — потенциальный риск потери гектаров леса, подобных тем территориям, где ученые ищут следы древних животных. Арендаторы территорий обязаны вычищать 10-метровую зону от лесного полога — убирать мусор и сухостой.

"Если мы не обеспечим превентивный уход за лесополосой, последствия климатических аномалий будут куда серьезнее", — предупредил в беседе с Pravda.Ru синоптик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о пожарной безопасности

Каков размер штрафа для обычного гражданина?

За нарушение противопожарного режима в лесу предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Нужно ли арендаторам очищать участки у леса?

Да, собственники и арендаторы обязаны очищать 10-метровую полосу от горючих материалов, мусора и валежника.

Как часто проводятся патрулирования?

Мониторинг осуществляется в ежедневном режиме, интенсивность которого возрастает в праздничные дни.

Почему введен полный запрет на открытый огонь?

Из-за высокого риска распространения пламени на фоне сухой погоды, что может привести к неконтролируемым лесным пожарам.

