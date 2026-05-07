Жители Архангельской области могут планировать праздничные выходные 8 и 9 мая без опасений за доступность цифровых коммуникаций. Региональный Минсвязи подтвердил отсутствие плановых мероприятий на сетях, способных нарушить стабильность связи в городах и поселках.
Министерство связи и информационных технологий области ввело мораторий на любые технические манипуляции с оборудованием провайдеров. Операторы сотовой связи получили четкую директиву: никаких работ, если только речь не идет об экстренном устранении аварий, будь то повреждение оптоволокна или выход из строя базовых станций. Подобный подход близок к изменениям формата праздничных мероприятий, где акцент сделан на устойчивости систем в ключевые даты.
"Мораторий на плановые работы — это стандартная практика для периодов массовых мероприятий. Операторы обязаны сохранять ресурсы сети для обеспечения бесперебойного мониторинга и безопасности. Любая самодеятельность здесь неуместна", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Министр связи и информационных технологий Павел Окладников прямо заявил, что при необходимости могут быть задействованы превентивные меры безопасности, предусмотренные законом. Это может привести к временным ограничениям в работе мобильного интернета в определенных зонах. Подобная практика коррелирует с тем, как сейчас организуют информационную гигиену в Нижнем Новгороде.
Цель таких действий — исключить использование каналов передачи данных во вред общественной безопасности или для дестабилизации работы экстренных служб. Важно подчеркнуть, что домашний WiFi продолжит функционировать в штатном режиме, оставаясь надежным каналом связи даже при точечных отключениях мобильных сетей. Аналогичные меры предосторожности часто обсуждаются при организации масштабных парадов и торжественных встреч.
"Техническое ограничение трафика — это вынужденный шаг, направленный на купирование рисков использования интернета деструктивными элементами. Гражданам стоит с пониманием относиться к таким паузам, ведь безопасность требует жертв в скорости передачи данных", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Характеристика
|Статус в праздники
|Плановые работы
|Запрещены
|Аварийный ремонт
|Разрешен
|Домашний WiFi
|Работает штатно
Если мобильный интернет недоступен, помогут специальные цифровые сервисы. Для поиска точек доступа к сети разработана интерактивная "Карта Wi-Fi АО" на платформе "Макс". Кроме того, критически важные ресурсы остаются доступны через "белый список", опубликованный на портале Минцифры России. Стоит напомнить, что развитие подобной инфраструктуры — это не только вопрос удобства, но и важная часть цифровизации социально значимых проектов.
"Жители часто воспринимают интернет как нечто незыблемое. Однако в условиях глобальных угроз и напряженной геополитической обстановки, гибкость управления сетями — это вопрос выживания инфраструктуры", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.
Нет, плановые работы под мораторием. Сеть будет работать в штатном режиме, ограничение возможно только как мера безопасности по требованию правоохранительных органов.
Да, проводные сети и домашний WiFi не затрагиваются превентивными мерами, которые применяются к мобильному сегменту.
Всегда будут доступны сервисы из "белого списка" Минцифры РФ, обеспечивающие минимально необходимый доступ к социально значимой информации.
Для поиска ближайшей точки доступа необходимо воспользоваться сервисом "Карта Wi-Fi АО", развернутым на государственной цифровой платформе "Макс".
Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.