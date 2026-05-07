Цифровой щит праздника: как будут работать сети в Архангельской области 8 и 9 мая

Жители Архангельской области могут планировать праздничные выходные 8 и 9 мая без опасений за доступность цифровых коммуникаций. Региональный Минсвязи подтвердил отсутствие плановых мероприятий на сетях, способных нарушить стабильность связи в городах и поселках.

Мужчина с телефоном на улице

Цифровая стабильность праздничных дней

Министерство связи и информационных технологий области ввело мораторий на любые технические манипуляции с оборудованием провайдеров. Операторы сотовой связи получили четкую директиву: никаких работ, если только речь не идет об экстренном устранении аварий, будь то повреждение оптоволокна или выход из строя базовых станций. Подобный подход близок к изменениям формата праздничных мероприятий, где акцент сделан на устойчивости систем в ключевые даты.

"Мораторий на плановые работы — это стандартная практика для периодов массовых мероприятий. Операторы обязаны сохранять ресурсы сети для обеспечения бесперебойного мониторинга и безопасности. Любая самодеятельность здесь неуместна", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Безопасность как приоритет инфраструктуры

Министр связи и информационных технологий Павел Окладников прямо заявил, что при необходимости могут быть задействованы превентивные меры безопасности, предусмотренные законом. Это может привести к временным ограничениям в работе мобильного интернета в определенных зонах. Подобная практика коррелирует с тем, как сейчас организуют информационную гигиену в Нижнем Новгороде.

Цель таких действий — исключить использование каналов передачи данных во вред общественной безопасности или для дестабилизации работы экстренных служб. Важно подчеркнуть, что домашний WiFi продолжит функционировать в штатном режиме, оставаясь надежным каналом связи даже при точечных отключениях мобильных сетей. Аналогичные меры предосторожности часто обсуждаются при организации масштабных парадов и торжественных встреч.

"Техническое ограничение трафика — это вынужденный шаг, направленный на купирование рисков использования интернета деструктивными элементами. Гражданам стоит с пониманием относиться к таким паузам, ведь безопасность требует жертв в скорости передачи данных", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Характеристика Статус в праздники Плановые работы Запрещены Аварийный ремонт Разрешен Домашний WiFi Работает штатно

Если мобильный интернет недоступен, помогут специальные цифровые сервисы. Для поиска точек доступа к сети разработана интерактивная "Карта Wi-Fi АО" на платформе "Макс". Кроме того, критически важные ресурсы остаются доступны через "белый список", опубликованный на портале Минцифры России. Стоит напомнить, что развитие подобной инфраструктуры — это не только вопрос удобства, но и важная часть цифровизации социально значимых проектов.

"Жители часто воспринимают интернет как нечто незыблемое. Однако в условиях глобальных угроз и напряженной геополитической обстановки, гибкость управления сетями — это вопрос выживания инфраструктуры", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о связи

Будут ли планово отключать интернет 8-9 мая?

Нет, плановые работы под мораторием. Сеть будет работать в штатном режиме, ограничение возможно только как мера безопасности по требованию правоохранительных органов.

Работает ли домашний интернет при отключении мобильного?

Да, проводные сети и домашний WiFi не затрагиваются превентивными мерами, которые применяются к мобильному сегменту.

Какие ресурсы будут доступны, если мобильный интернет ограничат?

Всегда будут доступны сервисы из "белого списка" Минцифры РФ, обеспечивающие минимально необходимый доступ к социально значимой информации.

Как найти точку Wi-Fi в Архангельской области?

Для поиска ближайшей точки доступа необходимо воспользоваться сервисом "Карта Wi-Fi АО", развернутым на государственной цифровой платформе "Макс".

