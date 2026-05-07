Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На пороховой бочке: как Карелия борется с аномально ранним пожароопасным сезоном
Молодой картофель из Египта против российского: что скрывают торговые сети этой весной
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Зеркало треснуло: как исчезновение льда превращает океан в тепловую батарею
Российские курорты сбивают спесь с заграницы: эти направления на майские потеснили даже Египет
Обалденная как всегда: Алла Пугачёва эмоционально отреагировала на снимки дочери
Уроки брака: Дарья Авратинская поделилась радикальным инсайтом после разрыва с Корешковым
Глаз-алмаз в отделе гастрономии: простая инструкция по выявлению качественных продуктов
Крымская пещера выдала тайну: там нашли существо, которого не должно было быть в Европе

Цифровой щит праздника: как будут работать сети в Архангельской области 8 и 9 мая

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Жители Архангельской области могут планировать праздничные выходные 8 и 9 мая без опасений за доступность цифровых коммуникаций. Региональный Минсвязи подтвердил отсутствие плановых мероприятий на сетях, способных нарушить стабильность связи в городах и поселках.

Мужчина с телефоном на улице
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с телефоном на улице

Цифровая стабильность праздничных дней

Министерство связи и информационных технологий области ввело мораторий на любые технические манипуляции с оборудованием провайдеров. Операторы сотовой связи получили четкую директиву: никаких работ, если только речь не идет об экстренном устранении аварий, будь то повреждение оптоволокна или выход из строя базовых станций. Подобный подход близок к изменениям формата праздничных мероприятий, где акцент сделан на устойчивости систем в ключевые даты.

"Мораторий на плановые работы — это стандартная практика для периодов массовых мероприятий. Операторы обязаны сохранять ресурсы сети для обеспечения бесперебойного мониторинга и безопасности. Любая самодеятельность здесь неуместна", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Безопасность как приоритет инфраструктуры

Министр связи и информационных технологий Павел Окладников прямо заявил, что при необходимости могут быть задействованы превентивные меры безопасности, предусмотренные законом. Это может привести к временным ограничениям в работе мобильного интернета в определенных зонах. Подобная практика коррелирует с тем, как сейчас организуют информационную гигиену в Нижнем Новгороде.

Цель таких действий — исключить использование каналов передачи данных во вред общественной безопасности или для дестабилизации работы экстренных служб. Важно подчеркнуть, что домашний WiFi продолжит функционировать в штатном режиме, оставаясь надежным каналом связи даже при точечных отключениях мобильных сетей. Аналогичные меры предосторожности часто обсуждаются при организации масштабных парадов и торжественных встреч.

"Техническое ограничение трафика — это вынужденный шаг, направленный на купирование рисков использования интернета деструктивными элементами. Гражданам стоит с пониманием относиться к таким паузам, ведь безопасность требует жертв в скорости передачи данных", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Характеристика Статус в праздники
Плановые работы Запрещены
Аварийный ремонт Разрешен
Домашний WiFi Работает штатно

Если мобильный интернет недоступен, помогут специальные цифровые сервисы. Для поиска точек доступа к сети разработана интерактивная "Карта Wi-Fi АО" на платформе "Макс". Кроме того, критически важные ресурсы остаются доступны через "белый список", опубликованный на портале Минцифры России. Стоит напомнить, что развитие подобной инфраструктуры — это не только вопрос удобства, но и важная часть цифровизации социально значимых проектов.

"Жители часто воспринимают интернет как нечто незыблемое. Однако в условиях глобальных угроз и напряженной геополитической обстановки, гибкость управления сетями — это вопрос выживания инфраструктуры", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о связи

Будут ли планово отключать интернет 8-9 мая?

Нет, плановые работы под мораторием. Сеть будет работать в штатном режиме, ограничение возможно только как мера безопасности по требованию правоохранительных органов.

Работает ли домашний интернет при отключении мобильного?

Да, проводные сети и домашний WiFi не затрагиваются превентивными мерами, которые применяются к мобильному сегменту.

Какие ресурсы будут доступны, если мобильный интернет ограничат?

Всегда будут доступны сервисы из "белого списка" Минцифры РФ, обеспечивающие минимально необходимый доступ к социально значимой информации.

Как найти точку Wi-Fi в Архангельской области?

Для поиска ближайшей точки доступа необходимо воспользоваться сервисом "Карта Wi-Fi АО", развернутым на государственной цифровой платформе "Макс".

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Последние материалы
Крепость под названием живот пала: висцеральный жир не устоял перед тем, что вы делаете между сериалами
Крымская пещера выдала тайну: там нашли существо, которого не должно было быть в Европе
Сингапур ввел удары тростью за школьный буллинг: такой метод может обернуться новой бедой
Репетиция лжи: Собчак предложила радикальный способ борьбы с фальшивыми резюме
Крем не спасет, если причина внутри: синяки под глазами могут указывать на скрытые сбои
Танк и самолет в одном кузове: АвтоВАЗ готовит к выходу амбициозный кроссовер T-134
Закат романтических прогулок: почему ночная Нева стала закрытой зоной для туристов
Мирное соглашение на миллионы: как Фёдор Бондарчук разделил столичные активы с Паулиной Андреевой
Цена дорожной ошибки: чем обернется езда на мотоцикле без нужной отметки в документах
Океан устроил бунт против физики: течение в Бенгальском заливе пошло наперекор ветру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.