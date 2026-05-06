Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети

Россия » Поволжье » Казань

В Казани героический поступок 27-летней Галии Ситдиковой, спасшей восьмилетнего ребенка из ледяного озера, обернулся неожиданной агрессией со стороны интернет-пользователей. Инцидент произошел 3 мая на Третьем озере в Авиастроительном районе, когда школьник, решивший поплавать на надувном матрасе без присмотра взрослых, оказался в воде на большой глубине. Находясь в 15 метрах от берега, мальчик начал терять силы и уходить под воду, однако своевременное вмешательство проезжавшей мимо семейной пары предотвратило трагедию.

Солнечные блики
Фото: https://unsplash.com by Chaojie Ni is licensed under Free
Солнечные блики

Галия Ситдикова мгновенно оценила риски и, узнав, что её супруг не владеет навыками плавания, самостоятельно бросилась в воду в одежде. Как сообщает inkazan.ru, девушка применила технику буксировки, перевернув ребенка на спину, чтобы он не затянул её на дно в состоянии паники. На берегу пострадавшего подхватил муж Галии, после чего на место вызвали экстренные службы; медики зафиксировали у школьника серьезное переохлаждение, возникшее из-за низкой температуры воды.

"Счет шел на секунды. Никогда не могла бы подумать, что не раздумывая прыгну в ледяную воду. Слава Богу он жив, слава Богу, что именно в ту минуту я случайно оказалась рядом", — подчеркнула Галия Ситдикова.

Несмотря на успешное спасение, Галия столкнулась с резкой критикой в социальных сетях: часть комментаторов обвинила её супруга в трусости, а саму девушку — в желании получить популярность на резонансной теме. Ситдикова пояснила, что рассказала об истории исключительно ради привлечения внимания к проблеме равнодушия окружающих, отметив, что другие очевидцы на берегу игнорировали крики о помощи. Позже выяснилось, что семья спасенного Ильи характеризуется как неблагополучная, и теперь ситуацией занимается аппарат уполномоченного по правам ребенка в Татарстане.

"Длительное пребывание в воде с температурой около 10 градусов неизбежно ведет к переохлаждению, которое может вызвать судороги и остановку дыхания, особенно у детей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Сергеевна.

Ответы на популярные вопросы о происшествии в Казани

Почему муж девушки не прыгнул в воду вместе с ней?

Супруг Галии не умеет плавать, поэтому его попытка спасения могла привести к увеличению числа пострадавших; он оказывал помощь, вытягивая ребенка из воды у самого берега.

Какое состояние здоровья у спасенного мальчика?

Врачи диагностировали у него переохлаждение, однако благодаря быстрой реакции спасительницы он не успел наглотаться воды и серьезно не пострадал.

Будут ли приняты меры в отношении родителей ребенка?

Ситуация находится под контролем детского омбудсмена Светланы Захаровой, а органы опеки проводят проверку условий проживания в семье мальчика.

Как общественность отреагировала на поступок Галии?

Мнения разделились: часть пользователей восхищена мужеством девушки, в то время как другие обвинили пару в хайпе и неправильном распределении ролей при спасении.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
