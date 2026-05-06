Граница на замке: фитосанитарный контроль пресёк ввоз 16,9 тонны заражённых томатов в Оренбургской области

Российские фитосанитарные службы усилили мониторинг импортной продукции после обнаружения опасного вредителя в крупных партиях овощей. Южноамериканская томатная моль, способная уничтожить урожай целого региона, продолжает проникать в страну под видом обычного продовольственного импорта.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ урожай томатов

Невидимый вредитель в томатах

Специалисты Оренбургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" пресекли ввоз зараженной продукции. В партии свежих томатов весом 16,9 тонны, прибывшей из Казахстана, обнаружена живая гусеница южноамериканской томатной моли. Этот карантинный объект представляет серьезную угрозу для агропромышленного комплекса, так как вредитель повреждает не только плоды, но и стебли с листьями пасленовых культур, включая картофель и баклажаны.

"Южноамериканская томатная моль — колоссальная проблема. Она размножается с бешеной скоростью, а устойчивость к обычным пестицидам делает борьбу с ней на больших площадях крайне дорогостоящей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Ольга Семёнова, агроном-консультант.

Механизмы фитосанитарной защиты

С начала 2026 года зафиксировано уже 68 случаев обнаружения этого карантинного вредителя в продукции, поступающей на территорию России. Зараженные партии приходили из Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. Как сообщила начальник отдела карантина растений и семеноводства Оренбургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Мария Панферова, данные о результатах экспертиз оперативно передаются в региональный Россельхознадзор для блокировки опасного импорта.

Характеристика Статус вредителя Угроза для ЕАЭС Объект отсутствует (карантинный) Поражаемые культуры Томаты, перец, баклажаны, картофель

Проверка ввезенных овощей стала ключевым барьером на пути распространения подобных организмов, чей занос чреват тяжелыми экономическими последствиями для отечественных аграриев. Подобно тому, как общественный контроль обеспечивает качество строительных объектов, государственная экспертиза служит единственной гарантией биологической безопасности на продовольственном рынке.

"В условиях высокого спроса на ранние овощи риск завоза инфекций возрастает. Важно понимать, что моль поражает растения на всех стадиях, что делает невозможным простое отбраковывание поврежденных плодов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru Алексей Данилов, специалист по овощным культурам открытого грунта.

Для предотвращения подобных ситуаций ведомства проводят постоянный мониторинг. Только системный подход позволяет избежать ошибок в расчетах и логистике, которые приводят к потерям урожая.

"На борьбу с вредителями выделяются огромные суммы. Профилактика на этапе таможни — это не бюрократия, а защита инвестиций в сельское хозяйство", — заявил в беседе с Pravda. Ru Виктор Смирнов, аграрный эксперт.

Фитосанитарные протоколы сегодня диктуют правила торговли.

Ответы на популярные вопросы о защите урожая

Чем опасна томатная моль для обычного садовода?

Она быстро уничтожает завязи и плоды, делая урожай непригодным для употребления.

Может ли моль перезимовать в наших широтах?

В закрытом грунте и при благоприятных условиях она способна выживать и распространяться.

Как определить наличие вредителя в магазинном томате?

Вредитель оставляет ходы внутри плода, часто около плодоножки, которые выглядят как мелкие отверстия.

Какие меры предпринимает государство?

Введен строгий карантинный контроль для импортных партий овощей из стран с неблагополучной фитосанитарной ситуацией.

