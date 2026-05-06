Сезон укусов: в Курской области зафиксировано 171 обращение за помощью после укусов клещей

Весенний сезон в Курской области ознаменовался снижением активности иксодовых клещей по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, риск заражения трансмиссивными инфекциями остается актуальным — врачи призывают соблюдать осторожность при посещении лесопарковых зон.
К 6 мая текущего года медицинская помощь после укусов клещей потребовалась 171 жителю Курской области. Среди пострадавших — 67 детей в возрасте до 14 лет. Показатели демонстрируют позитивную динамику: в аналогичный период 2025 года зафиксировано 374 обращения, включая 175 случаев среди несовершеннолетних.
Медики уже выявили один случай иксодового клещевого боррелиоза. Для сравнения, по итогам всего прошлого года диагноз подтвердился у 80 курян, в том числе у 10 детей.
"Население региона часто путает риски. Клещевой энцефалит у нас не эндемичен, но бдительность терять нельзя. Боррелиоз и анаплазмоз ничуть не приятнее, если лечение не начато вовремя", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследование 373 особей паразитов. Большая часть клещей — 247 экземпляров — была собрана в природной среде для мониторинга популяций, оставшиеся 126 сняты непосредственно с людей после присасывания.
|Тип патогена
|Количество зараженных клещей
|Боррелиоз (боррелии)
|34
|Анаплазмоз (анаплазмы)
|18
Всего патогены обнаружены в 52 исследованных образцах. Регион продолжает реализацию программы по благоустройству общественных пространств, включая акарицидную обработку скверов и парков. На текущий момент обеззаражено более 267 гектаров территорий.
"Обработка территорий снижает численность паразитов, но не дает стопроцентной гарантии безопасности. Личная защита при выходе в парк — ваша прямая ответственность", — предупредил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.
Максимально быстро и аккуратно извлечь паразита, сохранив его целостность, и доставить в лабораторию для анализа, а затем обратиться к врачу.
Врач-инфекционист после осмотра определит необходимый перечень обследований, основываясь на эпидемиологической ситуации в конкретном регионе России.
Нет, далеко не каждый укус ведет к инфицированию. Риск напрямую зависит от наличия бактерий внутри конкретного клеща.
Страховой полис обычно покрывает стоимость лабораторного исследования клеща и первичный прием экстренной профилактики, что существенно упрощает жизнь пострадавшему.
"Не пытайтесь заливать клеща маслом или спиртом. Это бесполезно и опасно, так как провоцирует паразита на выброс содержимого желудка в кровь человека", — заявила в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
