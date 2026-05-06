Россия » Дальний Восток

В поселке Приамурский Смидовичского района Еврейской автономной области полным ходом реконструируют среднюю общеобразовательную школу № 18. Работы по обновлению учреждения вошли в стадию активной фазы в рамках национального проекта "Молодежь и дети", объединив усилия строительных бригад и представителей родительской общественности.

Фото: www.freepik.com by diana.grytsku is licensed under Free More info
укладка плитки

Родители как независимые аудиторы

Современное образовательное пространство требует живого участия тех, для кого оно создается. Ранее Владимир Путин подчеркивал необходимость привлечения учеников и их родителей к обсуждению архитектурно-дизайнерских решений, а также к прямому контролю качества выполняемых работ. В ЕАО такой подход уже стал нормой.

Родители школьников получили статус независимых инспекторов. Многодетная мать Яна Смородинова лично посетила стройплощадку, где сопоставила реальное положение дел с утвержденной проектной документацией. Подобный гражданский аудит помогает избежать проблем, с которыми сталкиваются другие региональные объекты при выполнении муниципальных контрактов.

"Общественный контроль позволяет корректировать процесс в режиме реального времени. Если подрядчик пытается сэкономить на качестве, родители замечают несоответствия быстрее любых формальных комиссий", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Маштабное обновление инфраструктуры

Компания "Эксклюзив-Клуб" проводит комплексную модернизацию здания. План работ охватывает всё: от фундамента до крыши, включая полную замену изношенных инженерных сетей. Особое внимание уделили системам отопления и пожарной безопасности — критически важным элементам в условиях суровых зим, характерных для территорий, где климат зачастую напоминает Арктический регион.

Финансовая дисциплина при проведении ремонтных работ позволила сэкономить более 3 млн рублей по итогам аукционных процедур. Эти средства распределены на дополнительные мероприятия по благоустройству прилегающей территории, что существенно повышает комфортность среды, как это делают при создании современных арт-кластеров.

Этап работ Технический статус
Инженерные сети Полная замена систем отопления и водоснабжения
Эргономика Закупка новой мебели и компьютерного оборудования

Региональная программа охватывает внушительный объем. В ближайшие годы запланировано приведение в порядок более 30 образовательных объектов области. Работа ведется интенсивно, чтобы не допустить простоя, как это случалось ранее на легендарных долгостроях Дальнего Востока.

"Капремонт — это всегда проверка систем на износостойкость. Важно, чтобы при модернизации сетей учитывались современные нормативы, иначе через пять лет потребуется новый ремонт", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Масштаб обновлений затронет не только поселок Приамурский, но и крупные города, такие как Биробиджан и Облучье, где строительство новых корпусов призвано снять вопросы переполненности классов. Это часть стратегии, ориентированной на долгосрочное развитие региона, где в приоритете — реальные дела, а не сомнительные цифровые советы от алгоритмов.

"Бюджетные средства, вложенные в региональное развитие через национальные проекты, — это фундамент социальной стабильности. При распределении трансфертов мы всегда смотрим на эффективность исполнения", — пояснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Кто выбирает подрядчика для ремонта школ?

Исполнители определяются через процедуру электронных аукционов, где ключевыми критериями являются опыт компании и соответствие техническому заданию.

Могут ли родители влиять на выбор мебели в классе?

Участие родительских комитетов приветствуется — они могут вносить предложения по эргономике и эстетике помещений в рамках выделенного бюджета.

Почему ремонт длится так долго?

Объем работ включает полную замену инженерных коммуникаций и обновление фундамента, что требует соблюдения технологических циклов и стандартов безопасности.

Где искать информацию о графике ремонта в своем районе?

Актуальные данные о включении объектов в программу капитального ремонта публикуются на официальных порталах правительства региона.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
