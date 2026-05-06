На страже качества: почему родители в ЕАО стали главными инспекторами на стройке школы № 18

В поселке Приамурский Смидовичского района Еврейской автономной области полным ходом реконструируют среднюю общеобразовательную школу № 18. Работы по обновлению учреждения вошли в стадию активной фазы в рамках национального проекта "Молодежь и дети", объединив усилия строительных бригад и представителей родительской общественности.

Родители как независимые аудиторы

Современное образовательное пространство требует живого участия тех, для кого оно создается. Ранее Владимир Путин подчеркивал необходимость привлечения учеников и их родителей к обсуждению архитектурно-дизайнерских решений, а также к прямому контролю качества выполняемых работ. В ЕАО такой подход уже стал нормой.

Родители школьников получили статус независимых инспекторов. Многодетная мать Яна Смородинова лично посетила стройплощадку, где сопоставила реальное положение дел с утвержденной проектной документацией. Подобный гражданский аудит помогает избежать проблем, с которыми сталкиваются другие региональные объекты при выполнении муниципальных контрактов.

"Общественный контроль позволяет корректировать процесс в режиме реального времени. Если подрядчик пытается сэкономить на качестве, родители замечают несоответствия быстрее любых формальных комиссий", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Маштабное обновление инфраструктуры

Компания "Эксклюзив-Клуб" проводит комплексную модернизацию здания. План работ охватывает всё: от фундамента до крыши, включая полную замену изношенных инженерных сетей. Особое внимание уделили системам отопления и пожарной безопасности — критически важным элементам в условиях суровых зим, характерных для территорий, где климат зачастую напоминает Арктический регион.

Финансовая дисциплина при проведении ремонтных работ позволила сэкономить более 3 млн рублей по итогам аукционных процедур. Эти средства распределены на дополнительные мероприятия по благоустройству прилегающей территории, что существенно повышает комфортность среды, как это делают при создании современных арт-кластеров.

Этап работ Технический статус Инженерные сети Полная замена систем отопления и водоснабжения Эргономика Закупка новой мебели и компьютерного оборудования

Региональная программа охватывает внушительный объем. В ближайшие годы запланировано приведение в порядок более 30 образовательных объектов области. Работа ведется интенсивно, чтобы не допустить простоя, как это случалось ранее на легендарных долгостроях Дальнего Востока.

"Капремонт — это всегда проверка систем на износостойкость. Важно, чтобы при модернизации сетей учитывались современные нормативы, иначе через пять лет потребуется новый ремонт", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Масштаб обновлений затронет не только поселок Приамурский, но и крупные города, такие как Биробиджан и Облучье, где строительство новых корпусов призвано снять вопросы переполненности классов. Это часть стратегии, ориентированной на долгосрочное развитие региона, где в приоритете — реальные дела, а не сомнительные цифровые советы от алгоритмов.

"Бюджетные средства, вложенные в региональное развитие через национальные проекты, — это фундамент социальной стабильности. При распределении трансфертов мы всегда смотрим на эффективность исполнения", — пояснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Кто выбирает подрядчика для ремонта школ?

Исполнители определяются через процедуру электронных аукционов, где ключевыми критериями являются опыт компании и соответствие техническому заданию.

Могут ли родители влиять на выбор мебели в классе?

Участие родительских комитетов приветствуется — они могут вносить предложения по эргономике и эстетике помещений в рамках выделенного бюджета.

Почему ремонт длится так долго?

Объем работ включает полную замену инженерных коммуникаций и обновление фундамента, что требует соблюдения технологических циклов и стандартов безопасности.

Где искать информацию о графике ремонта в своем районе?

Актуальные данные о включении объектов в программу капитального ремонта публикуются на официальных порталах правительства региона.

