Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы о «химии»: почему пациенты боятся таблеток больше, чем инсульта
Мясной коллапс: как привычка переедать на отдыхе превращает кишечник в склад токсинов
Кофейный щит: как популярный напиток спасает печень от праздничных перегрузок
Витаминный щит под ворсом: почему не стоит чистить киви перед употреблением
Обмануть систему: как парадоксальная психология заставляет мозг быстро уснуть
Миллиарды пойдут на развитие: как списание госдолга изменит инфраструктуру Магаданской области
На страже качества: почему родители в ЕАО стали главными инспекторами на стройке школы № 18
Дофаминовая ловушка: почему мозг требует роллы и суши снова и снова
Овсянка против холестерина: физика и биология защиты сердца в одной тарелке

Криминальный антирейтинг регионов: где в России фиксируют самые высокие показатели преступности

Россия

МВД РФ представило актуальную статистику правонарушений за первый квартал текущего года. Объективные цифры показывают неоднородную картину криминальной активности в регионах — от всплесков в одних субъектах до минимальных показателей в других, что требует анализа социальной динамики и региональных условий жизни.

МВД России
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
МВД России

Масштабы преступности в цифрах

За первые три месяца 2026 года правоохранительные органы зафиксировали более 396 тысяч противоправных деяний по всей России. Средний коэффициент по стране составил значимые 27,1 инцидента на каждые 10 тысяч человек. Данные свидетельствуют о необходимости внимательного контроля за безопасностью общественных мест и состоянием правопорядка в жилых секторах.

"Статистика МВД — это зеркало социально-экономического благополучия территорий. Когда мы видим аномальные отклонения, важно оценивать их через призму местного развития и доступности рабочих мест", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Региональные антирейтинги и зоны безопасности

Лидерство по уровню криминогенности удерживает Алтай, где показатель достиг 44,7 преступления на 10 тысяч жителей. Вторую и третью позиции занимают Чукотка (43,7) и Карелия (41,7). Высокий уровень нагрузки на правоохранителей также отмечается в Кировской, Сахалинской и Томской областях, а также в Хакасии и Магаданском регионе. Подобные показатели нередко связаны с особенностями трудовой миграции и промышленной инфраструктуры.

Регион Преступлений на 10 тыс. чел.
Республика Алтай 44,7
Калмыкия 2,1

На противоположном полюсе статистики находятся регионы с минимальным числом правонарушений. В Калмыкии зафиксировано лишь 2,1 преступления на 10 тысяч населения — это в 12 раз ниже среднего по стране. Стабильная обстановка также наблюдается в Чечне (4,6) и Дагестане (12,09). Традиционно высокие показатели безопасности демонстрируют Адыгея, Ингушетия, Вологодская область и Красноярский край.

"Низкая статистика преступности в ряде республик объясняется сильными внутренними социальными связями и влиянием крепких семейных институтов. Там, где общество контролирует само себя, полиция справляется проще", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ранее МВД выступало с разъяснениями по поводу ответственности за цифровые схемы и передачу аккаунтов. Подростки и их родители сталкиваются с реальными штрафами за участие в подобной деятельности, что становится важным фактором профилактики правонарушений в молодежной среде.

"Инфраструктурная среда напрямую влияет на безопасность. Благоустройство городских пространств снижает вероятность уличной преступности, делая город не только красивым, но и прозрачным для патрулирования", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о статистике МВД

Как формируется этот рейтинг?

Рейтинг базируется на количестве официально зарегистрированных правонарушений в МВД на каждые 10 тысяч постоянно проживающего населения конкретного региона.

Почему на Алтае показатели выше средних?

Рост часто обусловлен комплексом факторов: от социально-экономического состояния рынка труда до специфики удаленных поселений.

Являются ли цифры окончательными?

Это оперативная статистика МВД за первый квартал 2026 года, которая подлежит уточнению по мере завершения расследований и проведения следственных действий.

Куда обращаться при росте преступности в районе?

Для решения вопросов безопасности необходимо обращаться в территориальные отделения полиции или прокуратуру, аналогично механизмам подачи жалоб в Крыму.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий  Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга  Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Военные новости
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Последние материалы
Мифы о «химии»: почему пациенты боятся таблеток больше, чем инсульта
Мясной коллапс: как привычка переедать на отдыхе превращает кишечник в склад токсинов
Кофейный щит: как популярный напиток спасает печень от праздничных перегрузок
СССР мог создать интернет на 30 лет раньше США: но этот прототип до смерти напугал чиновников
Вычислен месяц, когда жадность продавцов авто испаряется: машины уходят почти даром
Витаминный щит под ворсом: почему не стоит чистить киви перед употреблением
Обмануть систему: как парадоксальная психология заставляет мозг быстро уснуть
Миллиарды пойдут на развитие: как списание госдолга изменит инфраструктуру Магаданской области
Мягкий символ со стальным характером: панда легко превращает бамбук и кости в щепки
Роскачество установило предельные сроки безопасного хранения шашлыка при летней жаре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.