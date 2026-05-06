Криминальный антирейтинг регионов: где в России фиксируют самые высокие показатели преступности

МВД РФ представило актуальную статистику правонарушений за первый квартал текущего года. Объективные цифры показывают неоднородную картину криминальной активности в регионах — от всплесков в одних субъектах до минимальных показателей в других, что требует анализа социальной динамики и региональных условий жизни.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ МВД России

Масштабы преступности в цифрах

За первые три месяца 2026 года правоохранительные органы зафиксировали более 396 тысяч противоправных деяний по всей России. Средний коэффициент по стране составил значимые 27,1 инцидента на каждые 10 тысяч человек. Данные свидетельствуют о необходимости внимательного контроля за безопасностью общественных мест и состоянием правопорядка в жилых секторах.

"Статистика МВД — это зеркало социально-экономического благополучия территорий. Когда мы видим аномальные отклонения, важно оценивать их через призму местного развития и доступности рабочих мест", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Региональные антирейтинги и зоны безопасности

Лидерство по уровню криминогенности удерживает Алтай, где показатель достиг 44,7 преступления на 10 тысяч жителей. Вторую и третью позиции занимают Чукотка (43,7) и Карелия (41,7). Высокий уровень нагрузки на правоохранителей также отмечается в Кировской, Сахалинской и Томской областях, а также в Хакасии и Магаданском регионе. Подобные показатели нередко связаны с особенностями трудовой миграции и промышленной инфраструктуры.

Регион Преступлений на 10 тыс. чел. Республика Алтай 44,7 Калмыкия 2,1

На противоположном полюсе статистики находятся регионы с минимальным числом правонарушений. В Калмыкии зафиксировано лишь 2,1 преступления на 10 тысяч населения — это в 12 раз ниже среднего по стране. Стабильная обстановка также наблюдается в Чечне (4,6) и Дагестане (12,09). Традиционно высокие показатели безопасности демонстрируют Адыгея, Ингушетия, Вологодская область и Красноярский край.

"Низкая статистика преступности в ряде республик объясняется сильными внутренними социальными связями и влиянием крепких семейных институтов. Там, где общество контролирует само себя, полиция справляется проще", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ранее МВД выступало с разъяснениями по поводу ответственности за цифровые схемы и передачу аккаунтов. Подростки и их родители сталкиваются с реальными штрафами за участие в подобной деятельности, что становится важным фактором профилактики правонарушений в молодежной среде.

"Инфраструктурная среда напрямую влияет на безопасность. Благоустройство городских пространств снижает вероятность уличной преступности, делая город не только красивым, но и прозрачным для патрулирования", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о статистике МВД

Как формируется этот рейтинг?

Рейтинг базируется на количестве официально зарегистрированных правонарушений в МВД на каждые 10 тысяч постоянно проживающего населения конкретного региона.

Почему на Алтае показатели выше средних?

Рост часто обусловлен комплексом факторов: от социально-экономического состояния рынка труда до специфики удаленных поселений.

Являются ли цифры окончательными?

Это оперативная статистика МВД за первый квартал 2026 года, которая подлежит уточнению по мере завершения расследований и проведения следственных действий.

Куда обращаться при росте преступности в районе?

Для решения вопросов безопасности необходимо обращаться в территориальные отделения полиции или прокуратуру, аналогично механизмам подачи жалоб в Крыму.

Читайте также