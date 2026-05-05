Гудки вместо ответа: в мэрии Новосибирска нашлись линии, где горожан ждёт тишина

Россия » Сибирь » Новосибирск

В условиях активного внедрения цифровых сервисов и систем обратной связи классическая телефонная коммуникация в структурах власти по-прежнему остается наиболее оперативным инструментом для решения вопросов горожан. Экспериментальная проверка доступности подразделений мэрии Новосибирска показала неоднородную картину: от мгновенного отклика до полного игнорирования вызовов.

Фото: unsplash.com by Markus Winkler is licensed under Free to use under the Unsplash License
В ходе исследования анализировалось время ожидания, корректность ответов сотрудников и общая готовность профильных департаментов к прямому диалогу с населением вне рамок электронных платформ.

Лидерами по скорости коммуникации стали департаменты земельных и имущественных отношений, строительства и архитектуры, а также социальной политики, где специалисты выходили на связь уже после третьего гудка. Наивысшую оперативность продемонстрировал департамент по чрезвычайным ситуациям, реагировавший практически мгновенно.

Вместе с тем, ряд структур, включая ведомства по информационной и финансовой политике, требовали повторных попыток дозвона из-за занятых линий или технических сбоев, что подчеркивает необходимость дальнейшей оптимизации работы муниципального транспорта и внутренних коммуникаций городских служб.

Как сообщает  Om1 Новосибирск со ссылкой на результаты мониторинга, из 25 проверенных подразделений устойчивая связь была установлена с 18 профильными структурами.

Критическими "зонами молчания" оказались департаменты энергетики и ЖКХ, дорожно-благоустроительного комплекса и управление архитектурно-строительной инспекции — в эти ведомства дозвониться не удалось вовсе. Сложности возникли и с департаментом транспорта, который оставался недоступным при многократных попытках связи. На этом фоне федеральная "Платформа обратной связи" на портале "Госуслуги" выглядит более стабильным инструментом, гарантирующим фиксацию обращения и получение регламентированного ответа в установленные сроки.

"Телефонная доступность чиновников — это базовый маркер открытости власти, который зачастую коррелирует с общей эффективностью управления на местах. Если ключевые ресурсные департаменты не обеспечивают живую связь, это создает барьер доверия, который даже самые современные цифровые платформы не всегда могут компенсировать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Орлов Владимир.

Ответы на популярные вопросы о доступности мэрии Новосибирска

Какое время ожидания считается критическим при звонке в мэрию?

В ходе эксперимента вызов прекращался, если время ожидания на линии без ответа превышало две минуты.

В какие департаменты сложнее всего дозвониться?

Наихудшие показатели продемонстрировали департамент энергетики и ЖКХ, дорожно-благоустроительный блок и инспекция архитектурно-строительного контроля.

Существует ли альтернатива телефонным звонкам?

Граждане могут воспользоваться "Платформой обратной связи" на портале "Госуслуги" или мобильным приложением "Решаем вместе" для получения официального ответа.

Сколько подразделений успешно прошли проверку?

Диалог удалось наладить с сотрудниками 18 структурных подразделений из 25 протестированных специалистами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
