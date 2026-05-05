В условиях активного внедрения цифровых сервисов и систем обратной связи классическая телефонная коммуникация в структурах власти по-прежнему остается наиболее оперативным инструментом для решения вопросов горожан. Экспериментальная проверка доступности подразделений мэрии Новосибирска показала неоднородную картину: от мгновенного отклика до полного игнорирования вызовов.
В ходе исследования анализировалось время ожидания, корректность ответов сотрудников и общая готовность профильных департаментов к прямому диалогу с населением вне рамок электронных платформ.
Лидерами по скорости коммуникации стали департаменты земельных и имущественных отношений, строительства и архитектуры, а также социальной политики, где специалисты выходили на связь уже после третьего гудка. Наивысшую оперативность продемонстрировал департамент по чрезвычайным ситуациям, реагировавший практически мгновенно.
Вместе с тем, ряд структур, включая ведомства по информационной и финансовой политике, требовали повторных попыток дозвона из-за занятых линий или технических сбоев, что подчеркивает необходимость дальнейшей оптимизации работы муниципального транспорта и внутренних коммуникаций городских служб.
Как сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на результаты мониторинга, из 25 проверенных подразделений устойчивая связь была установлена с 18 профильными структурами.
Критическими "зонами молчания" оказались департаменты энергетики и ЖКХ, дорожно-благоустроительного комплекса и управление архитектурно-строительной инспекции — в эти ведомства дозвониться не удалось вовсе. Сложности возникли и с департаментом транспорта, который оставался недоступным при многократных попытках связи. На этом фоне федеральная "Платформа обратной связи" на портале "Госуслуги" выглядит более стабильным инструментом, гарантирующим фиксацию обращения и получение регламентированного ответа в установленные сроки.
"Телефонная доступность чиновников — это базовый маркер открытости власти, который зачастую коррелирует с общей эффективностью управления на местах. Если ключевые ресурсные департаменты не обеспечивают живую связь, это создает барьер доверия, который даже самые современные цифровые платформы не всегда могут компенсировать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Орлов Владимир.
В ходе эксперимента вызов прекращался, если время ожидания на линии без ответа превышало две минуты.
