Легендарный долгострой оживает: на создание флагманской больницы в Комсомольске выделят миллиарды

В Комсомольске-на-Амуре решили наконец-то дожать долгострой, который уже успел стать местной легендой. На кону — 7,3 миллиарда рублей и статус крупнейшего медицинского объекта региона. Это не просто стройка, это настоящий марафон длиной в двенадцать лет. Когда-то проект замышлялся как скромная больница, но аппетиты выросли: теперь это медицинский квартал площадью более 45 тысяч "квадратов". Масштаб — как у приличного торгового центра, только вместо бутиков здесь будут операционные и реанимация. Город ждет, море волнуется, а праворульные "японцы" на дорогах гудят в ожидании перемен.

Фото: unsplash.com by Elen Sher is licensed under Free to use under the Unsplash License Шприц

Квартал здоровья: что построят на 45 тысячах метров

Стройка в городе юности — это всегда вызов. Подрядчику придется не просто класть кирпич, а буквально реанимировать проект. В планах — перезапуск инженерных изысканий и полная ревизия проектной документации. Времена изменились, технологии ушли вперед, и старые чертежи 2017 года сегодня выглядят как антиквариат. Новый комплекс разделят на два мощных блока. Это будет флагман медицины, сопоставимый по значимости с тем, как Хабаровск становится новым центром притяжения для крупных инвестиций.

"Речь идет о технически сложном объекте, где требования к инженерным сетям в разы выше, чем в жилом строительстве. С учетом корректировки документации, итоговая стоимость может еще измениться", — объяснила в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Первый объект — поликлиника, рассчитанная на полтысячи посещений в смену. Для города, где социальная инфраструктура порой "хрипит", это глоток свежего воздуха. Второй и главный гигант — лечебно-диагностический корпус. Там развернут круглосуточный стационар на 232 койки и современный операционный блок. Это стратегический форпост, такой же важный, как цифровое небо для будущих операторов дронов. Комсомольск-на-Амуре давно заслужил сервис уровня мировых стандартов.

Миллиарды на бочку: график финансирования до 2029 года

Деньги в проект будут вливать постепенно, словно топливо в бак тяжелого грузовика. Пик финансовой активности придется на 2028 год. Пока регион борется за социальные выплаты и наводит порядок в бухгалтериях, здесь планируют осваивать миллиарды в четком ритме. Суммы внушительные, но и фронт работ колоссальный. Не забываем про суровый климат и логистику Дальнего Востока — тут каждый гвоздь стоит дороже, чем в "европейской части".

Период реализации Объем вложений (млрд руб.) 2026 год 1,450 2028 год (пик) 3,284 Итого до 2029 года 7,322

Для Хабаровского края этот проект — тест на профпригодность строительного сектора. На фоне того, как зарплаты специалистов взлетели до 250 тысяч, найти квалифицированные кадры для такой махины будет непросто. Но деваться некуда: город юности требует медицины здесь и сейчас. Это вопрос не только здоровья, но и престижа регионального правительства.

"Строительство в северных районах края всегда сопряжено с аномальными погодными рисками. Ливни и ранние заморозки могут сдвинуть графики, что критично для таких долгостроев", — предупредил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Почему стройка затянулась на десятилетие

Марафон начался еще в 2017-м. С тех пор утекло много воды в Амуре, а проект оброс слоями согласований и корректировок. Это типичный дальневосточный сценарий: начали бодро, застряли в бюрократии, столкнулись с реальностью. Но теперь отступать некуда. Власти края понимают, что демографическая поддержка невозможна без качественных больниц. Жители не будут рожать детей в городе, где медицинская помощь — это квест.

"Объекты подобного масштаба требуют не только денег, но и жесткого экологического контроля, особенно в зоне влияния Амура, чтобы избежать загрязнения стоками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Пока в крае обсуждают новые правила выгула собак и обновляют речной флот, стройка века в Комсомольске уходит на новый вираж. Главное, чтобы к 2029 году этот комплекс не превратился в очередную "резиновую квартиру", как та людная жилплощадь в Хабаровске, а реально заработал на благо людей.

Ответы на популярные вопросы о больнице в Комсомольске

Когда реально откроется больница?

Согласно контракту, срок завершения всех работ — конец декабря 2029 года. Учитывая масштаб комплекса, запуск, скорее всего, будет поэтапным.

Почему стоимость проекта такая высокая — 7,3 млрд рублей?

Сумма включает не только стены и крышу, но и высокотехнологичное медоборудование, полную переделку старого проекта и строительство инженерных сетей "с нуля".

Будут ли там лечить детей из других районов края?

Да, комплекс задуман как диагностический центр для всего северного куста Хабаровского края, что разгрузит больницы краевой столицы.

Хватит ли врачей для такого огромного комплекса?

Параллельно со стройкой власти запускают программы привлечения кадров, включая служебное жилье и повышенные подъемные для специалистов.

Читайте также