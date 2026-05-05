Цена бесплатного совета: как нейросети вводят в заблуждение пользователей во Владивостоке

Владивосток — город, где туман липнет к правому рулю, а люди привыкли доверять интуиции и морю. Но магия цифр и алгоритмов просочилась даже на сопки. Пока одни ждут, когда батареи станут ледяными, другие передоверяют свою судьбу нейросетям. Выяснилось, что каждый седьмой горожанин уже успел "обжечься" на советах искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рукопожатие ии с человеком

Цифровой шепот на сопках: кто верит коду

Жители приморской столицы ищут в ИИ ответы на вопросы, которые раньше задавали только морю или барменам. По данным SuperJob, 45% опрошенных хотя бы раз использовали нейросети для личных нужд. Женщины оказались смелее: 51% горожанок готовы советоваться с алгоритмом, тогда как среди мужчин таких набралось лишь 40%. Это не просто праздное любопытство, а попытка найти опору в мире, где даже корейские каникулы под угрозой из-за цен на топливо.

"Нейросети для молодежи стали суррогатом старшего товарища. Но важно понимать: ИИ не несет ответственности за бюджет. Когда мы анализируем инвестиции в регионы, мы видим жесткие цифры, а алгоритм часто рисует галлюцинации, которые люди принимают за финансовый план", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Молодость диктует свои правила: 63% зумеров и миллениалов (до 35 лет) уже "чатятся" с ботами о жизни. Старшее поколение, привыкшее к более осязаемым вещам, вроде качественных продуктов Приморья, относится к инновациям скептически — лишь треть тех, кому за 45, рискнули спросить совета у машины.

Фактор раскаяния: почему алгоритм — не панацея

Доверие к ИИ часто разбивается о реальность. Около 60% пользователей пытались следовать цифровым инструкциям. Итог: 14% — это каждый седьмой — горько пожалели о содеянном. Машина не чувствует контекста. Она может посоветовать диету, не зная о качестве местных изъятых продуктов, или предложить карьерный ход, не учитывая специфику Дальнего Востока.

Категория пользователей Отношение к советам ИИ Доход до 100 тыс. руб. Высокий уровень доверия (более 50%) Доход свыше 100 тыс. руб. Скепсис и прагматизм

В топе запросов — медицинская диагностика. Люди спрашивают ИИ про анализы и схемы лечения, забывая, что нейросеть — это не врач в клинике, а статистический агрегатор. Это опасная тенденция, особенно когда речь идет о здоровье детей, которым требуется не алгоритм, а нормальный летний отдых и реальная медицина.

"Самолечение по советам нейросети — это риск национального масштаба. ИИ не видит пациента, он видит текст. В случае непредвиденных осложнений или ЧС, никакой алгоритм не заменит протокол действий живого специалиста", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Мнение аналитиков: деньги, возраст и нейросети

Интересная корреляция прослеживается в кошельках. Те, чьи доходы скромнее, чаще ищут спасения в бесплатных советах ИИ. Обеспеченные жители Владивостока предпочитают платить людям, а не облачным сервисам. Возможно, они знают: бесплатный совет от нейросети порой обходится слишком дорого в долгосрочной перспективе.

"Мы видим, как цифровое неравенство превращается в интеллектуальное. Люди с низким доходом экономят на юристах и консультантах, полагаясь на ботов. Это может привести к росту числа жалоб на административные ошибки", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

ИИ проникает везде: от вопросов психологии до помощи ветеранам. Но пока нейросеть не научится чувствовать запах Японского моря и понимать, почему "пруль" — это святое, она останется лишь сложным калькулятором. Красивым, быстрым, но лишенным человеческой ответственности. Помните об этом, когда в следующий раз решите спросить у бота, как жить дальше или где найти искупление через труд.

Ответы на популярные вопросы об использовании ИИ

Почему жители Владивостока так часто обращаются к ИИ по личным вопросам?

Это связано с высокой доступностью технологий и желанием получить мгновенный, анонимный и бесплатный ответ на сложные темы — от здоровья до карьеры.

Кто чаще всего разочаровывается в советах нейросетей?

По статистике, это каждый седьмой пользователь. Основная причина — несоответствие универсальных советов машины специфическим жизненным обстоятельствам человека.

Можно ли доверять ИИ вопросы здоровья?

Специалисты категорически не рекомендуют использовать ИИ для постановки диагнозов или выбора схем лечения. Алгоритм может ошибаться и не учитывать индивидуальные противопоказания.

Зависит ли доверие к технологиям от уровня дохода?

Да, исследование показало, что горожане с доходом до 100 тысяч рублей обращаются к нейросетям чаще, чем те, у кого заработок выше.

