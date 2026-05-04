Крах надежд в Лахколампи: почему карельское предприятие ФинансБюро остановило работу

Карельское предприятие "ФинансБюро" поставило работу на паузу, оставив более сотни сотрудников без дела и зарплаты. Кризис в поселке Лахколампи стал очередным сигналом о том, как зависимость от узких ниш подрывает устойчивость региональной экономики.

Фото: freepik.com is licensed under public domain


Застой в камнеобработке

Компания "ФинансБюро" официально остановила конвейеры в Суоярвском округе. Предприятие, специализирующееся на обработке камня для нужд дорожной отрасли, отправило в простой 122 работника до конца мая. В руководстве ссылаются на банальное отсутствие текущих заказов.

Производственники признаются, что спрос на их товар привязан к сезонным планам ремонта дорог и капризам погоды. Финансовые показатели подтверждают шаткость позиции: за 2024 год компания накопила убыток в 256,4 млн рублей при выручке в 1,5 млрд. Это не первый случай, когда региональный бизнес сталкивается с подобными "климатическими" циклами — аналогичные сложности возникали и в других субъектах, где дорожная логистика сильно зависит от ограничений для тяжелого транспорта.

"Проблема кроется в отсутствии диверсификации. Когда бизнес замыкается на узком сегменте, любой сбой в графике поставок или финансирования может стать фатальным. Без долгосрочных контрактов такие предприятия живут от сезона до сезона", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Социальный удар по поселку

К проблемам с производством добавился конфликт с персоналом. Сотрудники пожаловались на задержки выплат, что вынудило их привлечь прокуратуру. Глава округа Елена Смирнова пытается сгладить углы, обещая адресную помощь семьям: от горячего питания до продуктовых наборов.

Власти планируют перебросить кадры на другие производства, представители которых в ближайшее время посетят поселок. Ситуация напоминает кризисы, где вопросы безопасности и дисциплины на объектах требуют оперативного вмешательства правоохранителей и социальных служб.

"Ситуация с персоналом — это следствие отсутствия "подушки безопасности" у работодателя. Приостановка деятельности для рабочего поселка равносильна катастрофе,  здесь действительно нужны не только продуктовые наборы, но и системное переобучение кадров", — сказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга  Морозова.

Масштаб проблемы в Карелии

Кейс "ФинансБюро" — не единичный. Регион переживает волну производственных пауз. Остановка Вяртсильского метизного завода, проблемы в Ладвинском леспромхозе и на площадке "Промлес" показывают системность трудностей. Использование устаревших моделей планирования ведет к тому, что коммунальные и производственные кризисы накладываются друг на друга.

Параметр Значение
Дата основания компании Октябрь 2003 года
Общее количество сотрудников 122 человека

Местные администрации пытаются ходатайствовать перед Минпромторгом республики, добиваясь для предприятий новых контрактов. Подобные перемены в социальном ландшафте требуют от регионов максимальной концентрации ресурсов.

"В условиях упадка спроса на продукцию спасти положение могут только государственные стратегические проекты. Без них региональный бизнес рискует оказаться банкротом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир  Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в регионах

Как приостановка завода влияет на бюджет поселка?

Сокращаются налоговые отчисления, а социальная нагрузка на муниципалитет возрастает из-за необходимости поддержки безработных граждан.

Почему компании не диверсифицируют бизнес?

Низкая мобильность капитала и зависимость от конкретных месторождений или узкоспециализированного оборудования мешают быстрой перенастройке производства.

Может ли прокуратура принудительно заставить компанию работать?

Прокуратура контролирует соблюдение трудового кодекса, однако не может заставить частный бизнес заниматься нерентабельной деятельностью.

Каковы долгосрочные перспективы таких поселков?

Перспективы зависят от привлечения новых инвесторов и способности властей перепрофилировать промышленные площадки в современные арт-кластеры или логистические центры.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, политолог Владимир Николаевич Орлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
