Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году

Администрация Тамбовской области разворачивает масштабную программу поддержки малого и среднего предпринимательства. В условиях меняющейся фискальной политики региональные власти ставят задачу сохранить жизнеспособность бизнеса как фундаментального элемента местной экономики.

Счастливый бизнесмен пешком
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новые инструменты поддержки МСП

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области адаптирует методы работы под выросшую налоговую нагрузку. Федеральные изменения потребовали оперативной реакции, поэтому местный бюджетный маневр направлен на создание экосистемы "подращивания" компаний. Введены льготные ставки для приоритетных категорий, что поможет предпринимателям удержать позиции в секторе креативной экономики.

"Прямой диалог с предпринимателями — ключевой фактор выживания региональных рынков в 2026 году. Поквартальные встречи позволяют оперативно корректировать транспортную доступность и кредитные линии для бизнеса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Креативные индустрии и "Тамбовская марка"

Регион делает ставку на аутентичность. Внедряется правовой статус ремесленника, формируется реестр мастеров, а продукты под брендом "Тамбовская марка" получают единые стандарты качества. Власти планируют интеграцию локальных производителей в крупные федеральные торговые сети и маркетплейсы. Параллельно действует программа переобучения управленцев, внедряющая принципы бережливого производства.

Инструменты поддержки Целевая аудитория
Льготные микрозаймы Действующие субъекты МСП
Поручительства перед банками Предприниматели с дефицитом залога

"Настройка бизнес-процессов внутри малого производства зачастую важнее дешевых денег. Без бережливых технологий даже льготный заем превращается в груз из-за высокой доли себестоимости на единицу продукции", — отметил в беседе с Pravda. Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Приоритеты: помощь участникам СВО

Социальный блок работы министерства сфокусирован на семьях участников СВО. Программа сопровождения включает наставничество и индивидуальное обучение. Льготное микрофинансирование для жен и матерей защитников является безусловным приоритетом. Глава области Евгений Первышов поручил муниципалитетам контролировать динамику выживаемости малого бизнеса, рассматривая его как основной индикатор экономической стабильности территорий.

"Поддержка семей участников СВО не должна ограничиваться разовыми субсидиями. Разработка бизнес-планов с наставничеством — это создание устойчивого источника доходов для людей", — сказала в беседе с Pravda.Ru специалист по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о поддержке бизнеса

Где предприниматели могут получить консультации?

Функционирует сеть структур: фонд содействия кредитованию и региональный центр "Мой бизнес", предлагающий полный спектр консультационных услуг.

Какие требования к получению льготных займов?

Необходимо соответствовать критериям МСП, быть зарегистрированным на территории Тамбовской области и пройти аудит операционной модели.

Предусмотрены ли льготы для креативных индустрий?

Да, для приоритетных категорий, включая локальные бренды и мастеров, действуют особые налоговые преференции, закрепленные региональным законом.

Как семье участника СВО получить доступ к обучению бизнесу?

Заявки принимаются через профильное министерство и центры занятости; программа включает разработку бизнес-плана и доступ к льготным кредитным продуктам.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, оценщик бизнеса Антон Дорофеев, специалист по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
