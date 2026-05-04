Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники нашли слабое место пенсионеров: как помочь родным защититься от обмана по телефону
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Цена благоустройства: почему программу формирования городской среды в Липецке признали малоэффективной
Секреты городского дизайна: почему мэрия Курска выбирает особые оттенки цветов для городских клумб
Сигнал тревоги: на какие изменения в дыхании стоит обратить внимание каждому астматику
Противник применил тактику двойного удара: спасатели попали под повторный огонь БПЛА в Красной Поляне

Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках

Россия » Центр

В Воронежской области произошел резонансный инцидент с участием домашних животных. В городе Семилуки нападение собак на беременную женщину закончилось угрозой оружием со стороны владельца псов.

Табличка "Осторожно, злая собака"
Фото: commons.wikimedia.org by Андрюша Романов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Табличка "Осторожно, злая собака"

Детали нападения на улице Лесная

Двое собак атаковали жительницу Семилук во вторник, 28 апреля. Женщина прогуливалась по улице Лесная, когда животные, принадлежащие местному жителю, внезапно проявили агрессию. Пострадавшая получила множественные рваные раны за несколько секунд.

"Владелец животного обязан нести полную ответственность за его действия. Если собака проявляет немотивированную агрессию, это сигнал о серьезных ошибках в воспитании или врожденных поведенческих нарушениях", — отметил в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Угроза жизни и уголовное преследование

Конфликт вышел за рамки инцидента с укусами. Девушка настояла на проверке состояния здоровья псов, чтобы исключить риск опасных инфекций, в том числе бешенства. В ответ хозяин животных достал ружье. Он не только отказался от мирного диалога, но и открыто пригрозил пострадавшей физической расправой.

"Любая агрессия со стороны владельца — признак неадекватного восприятия реальности. Владелец обязан обеспечить безопасность окружающих, а не превращать конфликт в вооруженное противостояние", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Параметр Характеристика действия
Нападение животных Физический ущерб, рваные раны
Реакция владельца Применение оружия, угрозы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Ведется тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

"При укусах необходимо срочно обратиться в травмпункт. Игнорировать риск передачи инфекций, таких как бешенство, недопустимо — это прямая угроза здоровью, особенно в период беременности", — предупредил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы о содержании собак

Какие документы должен иметь владелец при выгуле собак?

Владелец обязан следовать правилам регионального законодательства, иметь регистрационные данные на питомца и ветеринарную книжку с отметками о прививках, особенно против бешенства.

Что делать, если собака напала на улице?

Необходимо зафиксировать факт нападения, вызвать полицию, составить заявление и незамедлительно обратиться за медицинской помощью, чтобы задокументировать все повреждения.

Кто отвечает за действия псов?

Юридическую и материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу или здоровью граждан, несет владелец собаки в соответствии с Гражданским и Уголовным кодексами РФ.

Как обезопасить себя от агрессивных собак?

Избегайте визуального контакта с агрессивным животным, не делайте резких движений и по возможности медленно отступайте к безопасному убежищу, не поворачиваясь к собаке спиной.

Читайте также

Экспертная проверка: Кинолог Олег Мартынов, эксперт по ЧС Ирина Петрова, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин
Сейчас читают
Забудьте про беговую дорожку: как эффективно сжигать жир без изнурительной нагрузки
Новости спорта
Забудьте про беговую дорожку: как эффективно сжигать жир без изнурительной нагрузки
Микрошаги к цели: стратегия реальной трансформации фигуры без жестких диет
Новости спорта
Микрошаги к цели: стратегия реальной трансформации фигуры без жестких диет
Кухонная косметология против химии: как реально уплотнить структуру волоса
Красота и стиль
Кухонная косметология против химии: как реально уплотнить структуру волоса
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Клещи не прощают ошибок: МЧС рассказало, чего нельзя делать ни в коем случае
Завышенные чеки и пустые обещания: почему Стамбул теряет статус города мечты
Сибирский Стоунхендж на воде: почему плиты озера Шира станут вашим главным впечатлением года
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Шлейф тихой роскоши: 10 секретных нот, которые превращают парфюм в королевский
Хитрый трюк для ленивых: как быстро вернуть лицу свежесть без дорогих процедур
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.