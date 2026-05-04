Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках

В Воронежской области произошел резонансный инцидент с участием домашних животных. В городе Семилуки нападение собак на беременную женщину закончилось угрозой оружием со стороны владельца псов.

Детали нападения на улице Лесная

Двое собак атаковали жительницу Семилук во вторник, 28 апреля. Женщина прогуливалась по улице Лесная, когда животные, принадлежащие местному жителю, внезапно проявили агрессию. Пострадавшая получила множественные рваные раны за несколько секунд.

"Владелец животного обязан нести полную ответственность за его действия. Если собака проявляет немотивированную агрессию, это сигнал о серьезных ошибках в воспитании или врожденных поведенческих нарушениях", — отметил в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Угроза жизни и уголовное преследование

Конфликт вышел за рамки инцидента с укусами. Девушка настояла на проверке состояния здоровья псов, чтобы исключить риск опасных инфекций, в том числе бешенства. В ответ хозяин животных достал ружье. Он не только отказался от мирного диалога, но и открыто пригрозил пострадавшей физической расправой.

"Любая агрессия со стороны владельца — признак неадекватного восприятия реальности. Владелец обязан обеспечить безопасность окружающих, а не превращать конфликт в вооруженное противостояние", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Параметр Характеристика действия Нападение животных Физический ущерб, рваные раны Реакция владельца Применение оружия, угрозы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Ведется тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

"При укусах необходимо срочно обратиться в травмпункт. Игнорировать риск передачи инфекций, таких как бешенство, недопустимо — это прямая угроза здоровью, особенно в период беременности", — предупредил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы о содержании собак

Какие документы должен иметь владелец при выгуле собак?

Владелец обязан следовать правилам регионального законодательства, иметь регистрационные данные на питомца и ветеринарную книжку с отметками о прививках, особенно против бешенства.

Что делать, если собака напала на улице?

Необходимо зафиксировать факт нападения, вызвать полицию, составить заявление и незамедлительно обратиться за медицинской помощью, чтобы задокументировать все повреждения.

Кто отвечает за действия псов?

Юридическую и материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу или здоровью граждан, несет владелец собаки в соответствии с Гражданским и Уголовным кодексами РФ.

Как обезопасить себя от агрессивных собак?

Избегайте визуального контакта с агрессивным животным, не делайте резких движений и по возможности медленно отступайте к безопасному убежищу, не поворачиваясь к собаке спиной.

