Цена благоустройства: почему программу формирования городской среды в Липецке признали малоэффективной

Липецкая администрация подвела финансовые итоги минувшего года. Из семнадцати запущенных муниципальных программ большинство успешно прошли проверку на эффективность, однако за фасадом общих цифр скрываются системные пробоины в городском управлении.

Липецк. НЛМК

Бюджетный срез: кто в лидерах

Городская казна направила на реализацию 17 программ почти 27 млрд рублей. Фактический расход зафиксирован на отметке 26,3 млрд. Это 97,6% от плановых показателей. Положительную оценку получили 11 инициатив, включая развитие транспортной сети и финансовый менеджмент города.

"Эффективность трат — это не только процент освоения средств, но и качество выполненных работ. Неприемлемо гнаться за закрытием лимитов к отчетному периоду, жертвуя детализацией проекта", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Неожиданно в категорию отличников перешла программа "Мой двор". Ранее её неоднократно уличали в неэффективности, но в отчетном периоде освоено 98,4% средств — это 333 млн рублей. Работы охватили 52 дворовые территории. При этом текущий год обещает стать периодом аскезы: из-за дефицита в региональном бюджете город благоустроит лишь два крупных объекта.

Программа Статус исполнения "Мой двор" Эффективная (98,4%) "Формирование современной городской среды" Малоэффективная (91,4%)

"Двойка" за городскую среду

Нижнюю строчку рейтинга заняла программа формирования современной городской среды. При бюджете 705,1 млн рублей результат составил 91,4%. Аналитики мэрии констатировали, что лишь треть мероприятий завершена в установленные сроки. Для сравнения: годом ранее показатель был вдвое выше.

"Основная проблема — слабая дисциплина подрядчиков и бюрократические барьеры в ГИИС "Электронный бюджет". Когда субсидии выдаются по заявительному принципу, малейшая ошибка в документах блокирует все выплаты", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Список нереализованных планов включает скверы на Терешковой и Полиграфической. Финансирование просело из-за сбоев в работе управляющих компаний. Текущие планы мэрии по благоустройству выглядят скромно: управлению главного смотрителя выделено всего 31,3 млн рублей.

"Ситуация с доходами бюджета требует пересмотра приоритетов. Мы видим, что даже амбициозные проекты вроде парка аттракционов "Петропарк" испытывают дефицит внимания со стороны города", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о муниципальных программах

Почему программа "Мой двор" признана эффективной?

Администрация оценила высокую долю освоения бюджета — 98,4% против прошлых периодов, когда средства оставались неиспользованными.

Что произошло с программой формирования городской среды?

Произошел срыв сроков строительства двух скверов и сложности с подачей документации на субсидии через электронные системы.

Сколько денег выделено на благоустройство в текущем году?

Выделено 31,3 млн рублей управлению смотрителя и 163,7 млн — управлению строительства.

Как жители могут повлиять на выполнение работ?

Отчетность по программам является публичной, а контроль за ходом строительства осуществляется через муниципальные контракты и обращения в профильные ведомства.

