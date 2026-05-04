Секреты городского дизайна: почему мэрия Курска выбирает особые оттенки цветов для городских клумб

В Курске стартовали работы по цветочному оформлению центральных магистралей. Городские службы меняют убранство улиц к лету, придерживаясь строгих колористических решений для гармонии с архитектурой.

Фото: flickr. com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бархатцы

Цветочная стратегия центра Курска

На улице Ленина начались масштабные посадочные работы. Подрядчики используют однолетние растения. На перекрестке с улицей Почтовой уже высаживают целозию, бархатцы, алиссум и сальвию. Выбор флоры не случаен. Цвета бутонов специально адаптируют к оттенкам фасадов исторических зданий.

"Подход к формированию комфортной среды через подбор растений, соответствующих архитектурному коду, — это признак зрелого урбанизма. Региональные программы благоустройства сегодня должны учитывать не только эстетику, но и долговечность посадок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сезонное обновление городских пространств

Муниципальный план на текущий год предусматривает высадку 250 тысяч цветов. Этот объем превышает показатели прошлого сезона. Ранее рабочие провели подготовительные этапы: освободили клумбы от сухостоя многолетних трав, удалили сорняки и очистили мраморную крошку.

Адміністрація города применяет дифференцированный подход к объектам. Цветники на Садовой улице оставлены без изменений. Власти решили дать тюльпанам завершить цикл цветения. Аналогичные работы по уходу за композициями из декоративных злаков завершены в сквере на улице Комарова, у стадиона "Спортивный" и в парке Дзержинского.

"Интенсивность цветения напрямую зависит от качества почвы и регулярного ухода. Подобные муниципальные заказы часто сталкиваются с проблемой износа городских сетей, что усложняет полив в летний зной", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параметр Показатель Общее количество цветов 250 000 единиц Динамика к прошлому году Рост объемов

Контроль за состоянием городских территорий становится важной задачей.

"Инвестиции в озеленение — это длинный путь повышения лояльности горожан. Бюджеты должны быть защищены от нецелевого использования, даже в малых объемах", — заявил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Почему тюльпаны на Садовой улице не убирают?

Власти придерживаются бережного принципа: растения не трогают до конца процесса естественного цветения, чтобы не портить внешний вид сквера.

Как отбирают сорта цветов?

Основной критерий — гармоничное визуальное сочетание с палитрой фасадов зданий, расположенных вдоль улиц.

Сколько цветов высадят в текущем сезоне?

План мэрии составляет до 250 тысяч однолетних растений, что больше показателей прошлого года.

Где уже завершили работы?

Весеннее обслуживание территорий, включая очистку декоративного камня и обрезку, полностью закончено в парке Дзержинского и скверах на улице Комарова.

