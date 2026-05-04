Противник применил тактику двойного удара: спасатели попали под повторный огонь БПЛА в Красной Поляне

Белгородская область продолжает оставаться под террористическим огнем со стороны противника. Новые акты агрессии привели к разрушениям гражданской инфраструктуры и пострадавшим среди мирного населения, а также сотрудников экстренных служб.

Беспилотник

Удар по монастырскому комплексу

В поселке Борисовка дрон-камикадзе ВСУ поразил здание монастыря. В результате взрыва пострадал мужчина, получивший баротравму. Пострадавшего экстренно переправили в белгородскую больницу №2. Само сооружение получило конструктивные повреждения. О происшествии проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

"Тактика нанесения ударов по объектам с высокой культурной или социальной значимостью стала отличительным признаком действий противника в приграничье", — отметил в беседе с Pravda.Ru Владимир Орлов, политолог и аналитик местного самоуправления.

Атака на пожарный расчет в Красной Поляне

Село Красная Поляна Шебекинского округа подверглось двойной атаке беспилотников. Первый дрон спровоцировал возгорание частного жилого дома. Прибывшие на место пожарные попали под повторный удар. Сотрудник МЧС получил серьезные минно-взрывные травмы и ранения лица.

"Использование тактики 'двойного удара' по спасателям прямо нарушает международные нормы гуманитарного права, это чистое вредительство", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям.

Статистика разрушений и пострадавших

Поселок Разумное также пострадал от прилета БПЛА: повреждена кровля частного дома и автомобиль. По данным "Ъ-Черноземье", за сутки под огнем оказались семь муниципальных образований. Общие потери за период составили два погибших и девять раненых. Ущерб включает десятки жилых домов, коммерческие точки и инфраструктурные объекты связи.

Тип объекта Характер повреждений Жилой сектор 20 помещений Транспорт 28 единиц техники

"Ситуация с износом инфраструктуры усложняется постоянным внешним воздействием на здания, требующими капитального ремонта, — пояснил в беседе с Pravda.Ru Евгений Блех, эксперт по ЖКХ.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в приграничье

Как получить помощь, если дом поврежден?

Жителям необходимо обратиться в местную администрацию для фиксации ущерба и включения в списки на восстановление.

Безопасно ли сейчас находиться в Шебекинском округе?

Региональные власти регулярно призывают соблюдать меры повышенной предосторожности и не выходить на улицу без острой необходимости.

Кто занимается восстановлением после дронов?

Работами по остеклению и ремонту кровель занимаются подрядные организации под контролем правительства области.

Работают ли соцобъекты в приграничных территориях?

Режим работы школ и детских садов зависит от текущего уровня угрозы в конкретном муниципалитете.

