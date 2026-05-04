Проснуться до извержения: учёные нашли способ договориться с самыми опасными горами Камчатки

На Камчатке создают крупный научный центр, который к 2030 году должен стать главной мировой площадкой по изучению вулканов и землетрясений. Эту инициативу уже внесли в официальную Стратегию развития Дальнего Востока. Смысл в том, чтобы использовать уникальную природу региона как готовую лабораторию для разработки систем безопасности.

Ученые вместе с правительством планируют не просто собирать данные, а внедрять цифровые модели, которые смогут заранее предсказывать природные угрозы. Это поможет региону экономить на ликвидации последствий ЧС и создаст новые рабочие места в технологичном секторе. Основной базой для подготовки специалистов станут местные вузы и институты РАН, а итогом работы должна стать современная система мониторинга экологических и сейсмических рисков.

Камчатские вулканы как глобальный научный центр

Камчатка официально закреплена в качестве масштабной базы для фундаментальных исследований. Стратегия социально-экономического развития ДФО до 2030 года включает создание пилотной платформы мирового уровня, сфокусированной на вулканологии и сейсмологии. Инициатива, проработанная депутатом Ириной Яровой при участии профильных министерств и РАН, направлена на превращение региона в полноценную "лабораторию под открытым небом".

"Интеграция подобных проектов требует четкого понимания межбюджетных процессов. Формирование научного кластера — это инвестиции в будущее, которые со временем окупаются за счет высокотехнологичных рабочих мест и снижения затрат на ликвидацию последствий ЧС", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.

Управление рисками и безопасность территорий

Помимо фундаментальной науки проект предусматривает запуск глобального центра компетенций. В его задачи входит не только сбор данных, но и внедрение технологий предиктивной аналитики для предотвращения катастроф, сообщает ИА "Кам 24". Работа пройдет на мощностях КамГУ им. Витуса Беринга в рамках инициативы "Биотехнологии и экономика океана", а также при поддержке сотрудников ДВО РАН.

Направление Целевой показатель Вулканология Исследовательская площадка мирового уровня Сейсмобезопасность Центр прогнозирования природных рисков

Для реализации стратегии Ирина Яровая подчеркивает необходимость подготовки кадров. Взаимодействие с правительством региона, в частности с губернатором Владимиром Солодовым, становится фундаментом для системной трансформации научной среды.

"Природные риски требуют профессионального подхода к мониторингу экологических угроз. Центр данных позволит создать цифровую модель безопасности региона", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Экспертное мнение: экономика и наука

Реализация научного проекта на Камчатке — это часть масштабного тренда на развитие креативной экономики в регионах ДФО. Как и в случае с созданием арт-кластеров, здесь критически важно наличие готовой инфраструктуры и экспертных компетенций.

"Подготовка специалистов для наукоемких секторов требует социальной поддержки молодых талантов уже на этапе обучения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о развитии региона

Почему выбран именно этот регион?

Камчатский край обладает уникальными сейсмическими и геологическими данными, недоступными в других частях страны.

Какие ведомства вовлечены в процесс?

Работа ведется совместно с Минобрнауки, Минвостокразвития и Российской академией наук.

Каковы сроки реализации проекта?

Проект включен в Стратегию развития ДФО с горизонтом планирования до 2030 года.

Будет ли вовлечен бизнес в научный процесс?

Привлекаемые "Биотехнологии и экономика океана" предполагают коммерциализацию прикладных разработок в долгосрочной перспективе.

