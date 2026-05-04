На страже порядка Студконтроль: почему во Владивостоке решили доверить осмотр стройплощадок студентам

Во Владивостоке запустили "Студконтроль" — проект, в рамках которого будущие инженеры-строители вышли в поле для оценки состояния площадок города. Молодые специалисты проверяют не качество бетона внутри конструкций, а внешний вид территорий, окружающих строительные заборы, фиксируя соответствие объектов современным стандартам благоустройства.

Студенческий надзор: как устроена проверка

Студенты профильных направлений ДВФУ вооружились чек-листами и защитными жилетками. В их поле зрения попало более 70 объектов. Задача проста: осмотреть периметр, не вторгаясь в рабочую зону. Контролеры фиксируют, есть ли на стройке информационный щит, насколько аккуратно выставлены ограждения и установлены ли системы для мойки колес техники — критически важный фактор для чистоты городских дорог, где большегрузный транспорт нередко становится причиной разрушения асфальта.

"Студенты — это бесплатные глаза мэрии на земле. В мегаполисах критически важна дисциплина подрядчиков. Однако без полномочий штрафовать эффективность их работы — лишь сбор статистики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Административные комиссии подключаются к процессу позже. Если "Студконтроль" выявляет системный брак, к делу приступают инспекторы строительного надзора. Именно так выстраивается процесс трансформации городского пространства, где каждый объект обязан отвечать нормативам безопасности и эстетики.

Параметр проверки Требование к объекту Информативность Наличие паспорта строительства Санитарный контроль Наличие пункта мойки колес

"Нарушение правил оформления стройплощадки — это первый признак того, что у девелопера есть проблемы с качеством исполнения контрактов. Если не убрали мусор за забором, внутри может быть полный хаос", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Рейтинг застройщиков и обратная связь

По завершении рейдов сформируют общий рейтинг. Объективность обеспечивается многократными проверками: каждый адрес посещают разные группы студентов. Это исключает предвзятость. Проект решает две задачи одновременно: дает молодым специалистам понимание реального строительства и экономит ресурсы мэрии на мониторинге муниципальной инфраструктуры.

"Подобные инициативы помогают выявить управленческую некомпетентность. Когда общественность следит за благоустройством дворов, подрядчики начинают работать внимательнее", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о строительном надзоре

Заходят ли студенты на саму стройку?

Нет, проверка ограничивается внешним периметром территории согласно регламенту проекта.

Что делать, если застройщик игнорирует замечания молодежи?

При выявлении нарушений дело передается в Приморскую региональную инспекцию строительного надзора для проведения проверок.

Кто стал инициатором проекта "Студконтроль"?

Проект запущен администрацией Владивостока совместно с Дальневосточным федеральным университетом и "Альянсом строителей Приморья".

Сколько всего объектов попало в список для инспекций?

Студенты проверят более 70 строительных площадок в черте города.

