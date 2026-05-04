Сахалин соединится с материком: мечта десятилетий становится реальностью после решения президента

Правительство оценивает стоимость строительства мостового перехода, который свяжет Сахалин с материковой частью России. Масштаб проекта предполагает создание либо чисто автомобильной, либо совмещенной с железной дорогой магистрали.

Фото: Flickr by Marcin Kargol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Финансовая смета проекта

Ценник на соединение острова с материком выглядит внушительно. Павел Иванкин, возглавляющий национальный исследовательский центр перевозок и инфраструктуры, озвучил вилку цен для РИА Новости. Чисто автомобильный вариант обойдется в 450 млрд рублей. Если добавить железнодорожные пути, сумма взлетает до 1,1 трлн рублей.

"Такие цифры в региональных бюджетах обычно вызывают шок. Но здесь мы видим не просто стройку, а попытку перекроить всю логистику региона. Главный риск — раздувание сметы в процессе реализации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Деньги становятся главным тормозом. Стоимость реализации проекта годами сдерживала любые реальные шаги по началу работ.

Технические параметры перехода

Инженеры выбирают кратчайший путь. В самой узкой точке пролива длина конструкции составит минимум 6 километров. Ранее эксперты колебались между двумя вариантами: рыть тоннель или возводить мост. Сейчас ставка сделана на мостовой переход.

Тип сооружения Оценочная стоимость
Автомобильный мост 450 млрд рублей
Совмещенный мост (авто + ж/д) 1,1 трлн рублей

Проектирование такой инфраструктуры требует учета сурового климата. Сейсмика и ледовая нагрузка превращают стройку в технологический вызов.

"Мост — это не просто бетон и сталь. Это борьба с агрессивной средой. Тоннель был бы безопаснее с точки зрения климата, но мост дешевле в эксплуатации", — рассказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Стратегический приоритет

Идея стационарной переправы живет с середины прошлого столетия. Десятилетиями проект оставался на бумаге. Ситуация изменилась после заявления Владимира Путина. Президент 30 апреля подтвердил необходимость строительства, несмотря на астрономический ценник.

Проект имеет статус стратегического. Он должен изменить транспортную доступность острова и интегрировать его в единую систему сообщения. Это вопрос не только экономики, но и национальной безопасности.

"Когда проект получает статус стратегического, вопрос 'сколько это стоит' отходит на второй план. Главным становится вопрос 'как быстро это построить'", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Теперь проект переходит из стадии бесконечных обсуждений в фазу расчета ресурсов. Государство готово инвестировать в развитие среды, которая до сих пор зависела от паромов и авиации.

Ответы на популярные вопросы о мосте на Сахалин

Сколько будет стоить самый дорогой вариант моста?

Совмещенный автомобильный и железнодорожный переход может обойтись в 1,1 трлн рублей.

Какова минимальная длина сооружения?

В самом узком месте пролива длина моста составит от 6 километров.

Почему не построили тоннель?

Ранее рассматривались оба варианта, но в последнее время приоритет сместился в сторону мостового перехода.

Что стало решающим фактором для запуска проекта?

Решение президента РФ о стратегической значимости объекта, что перевесило сдерживающий фактор высокой стоимости.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
