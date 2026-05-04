Беспилотная революция при - 50: Якутия строит собственные дроны, которые не боятся арктического холода

Россия » Дальний Восток

Якутия переходит на рельсы беспилотной авиации. В условиях экстремального климата и огромных расстояний дроны становятся единственным способом обеспечить базовую доступность регионов, где традиционная логистика бессильна.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Ricardo Gomez Angel ripato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беспилотник зимой

Логистический прорыв в Арктике

Транспортный каркас Якутии изношен. Огромные пространства и суровая природа делают привычную логистику неэффективной. Министр инноваций, цифрового развития и информационных технологий Петр Николаев назвал беспилотники стратегической необходимостью.

Дроны заменят вертолеты в межпоселковых перевозках. Это касается прежде всего арктических зон. Жители удаленных точек получат доступ к почте, запчастям и товарам первой необходимости без ожидания многодневных рейсов.

"Это единственный способ разорвать изоляцию северных поселков. Традиционный транспорт там либо слишком дорог, либо физически не проходит", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Беспилотная медицина и проект "МедБПЛА"

Здравоохранение получает цифровой апгрейд. Скорость доставки биоматериалов и лекарств теперь измеряется минутами, а не сутками. В республике запустили пилот "МедБПЛА".

Первый тестовый рейс между селом Октемцы и городом Покровск показал результат: 30 километров за 20 минут. Это критически важно для экстренной помощи.

"Дрон способен за несколько часов доставить жизненно важные препараты или вакцины туда, где традиционный транспорт затратил бы сутки и более", — подчеркнул Петр Николаев.

Параметр Традиционный транспорт Беспилотник (БПЛА)
Время доставки (30 км) от нескольких часов до суток 20 минут
Зависимость от дорог высокая (размыв, снег) отсутствует

Технологии позволяют игнорировать состояние дорожного полотна. В отличие от дорожных ограничений для тяжелого транспорта, дроны летают по прямой.

"Медицинская логистика в Арктике — это вопрос выживания. Ошибка в сроках доставки вакцины или анализа превращает помощь в формальность", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Технический надзор и безопасность

Дроны забирают на себя грязную и опасную работу. Мониторинг паводков, проверка состояния ЛЭП и трубопроводов теперь проходят в автоматическом режиме.

Это снижает риски для персонала. Контроль инфраструктуры в режиме реального времени позволяет купировать аварии до того, как они станут катастрофами. В регионах с высокой экологической нагрузкой такой мониторинг незаменим.

Инфраструктура и центр "Полярный"

Развитие систем идет под эгидой нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". По распоряжению Айсена Николаева в регионе открыли Научно-производственный центр "Полярный".

Центр объединяет 13 резидентов. Здесь создают полный цикл производства: от написания софта до сборки корпусов. Цель — сделать технику, которая не замерзнет в минус 50.

"Создать БПЛА для средней полосы и для Якутии — это разные задачи. Здесь нужны иные сплавы и иная химия аккумуляторов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Проект превращает регион из потребителя в разработчика. Якутия строит свою авиационную базу, адаптированную под северный климат. Это шаг к полной автономности территорий.

Ответы на популярные вопросы о БАС

Что такое проект "МедБПЛА"?

Это система оперативной доставки лекарств, вакцин и медицинских анализов с помощью дронов в труднодоступные районы.

Где будут летать беспилотники в первую очередь?

В арктических районах и удаленных поселках, куда добраться можно только вертолетом или по сезонным дорогам.

Кто производит технику для Якутии?

Разработки ведутся в НПЦ "Полярный", где работают 13 компаний-резидентов, создавая ПО и оборудование.

Какие задачи, кроме доставки, решают дроны?

Они контролируют состояние линий электропередач, трубопроводов и следят за ситуацией во время паводков.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, климатолог Павел Лебедев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
