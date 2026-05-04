Беспилотная революция при - 50: Якутия строит собственные дроны, которые не боятся арктического холода

Якутия переходит на рельсы беспилотной авиации. В условиях экстремального климата и огромных расстояний дроны становятся единственным способом обеспечить базовую доступность регионов, где традиционная логистика бессильна.
Транспортный каркас Якутии изношен. Огромные пространства и суровая природа делают привычную логистику неэффективной. Министр инноваций, цифрового развития и информационных технологий Петр Николаев назвал беспилотники стратегической необходимостью.
Дроны заменят вертолеты в межпоселковых перевозках. Это касается прежде всего арктических зон. Жители удаленных точек получат доступ к почте, запчастям и товарам первой необходимости без ожидания многодневных рейсов.
"Это единственный способ разорвать изоляцию северных поселков. Традиционный транспорт там либо слишком дорог, либо физически не проходит", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Здравоохранение получает цифровой апгрейд. Скорость доставки биоматериалов и лекарств теперь измеряется минутами, а не сутками. В республике запустили пилот "МедБПЛА".
Первый тестовый рейс между селом Октемцы и городом Покровск показал результат: 30 километров за 20 минут. Это критически важно для экстренной помощи.
"Дрон способен за несколько часов доставить жизненно важные препараты или вакцины туда, где традиционный транспорт затратил бы сутки и более", — подчеркнул Петр Николаев.
|Параметр
|Традиционный транспорт
|Беспилотник (БПЛА)
|Время доставки (30 км)
|от нескольких часов до суток
|20 минут
|Зависимость от дорог
|высокая (размыв, снег)
|отсутствует
Технологии позволяют игнорировать состояние дорожного полотна. В отличие от дорожных ограничений для тяжелого транспорта, дроны летают по прямой.
"Медицинская логистика в Арктике — это вопрос выживания. Ошибка в сроках доставки вакцины или анализа превращает помощь в формальность", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Дроны забирают на себя грязную и опасную работу. Мониторинг паводков, проверка состояния ЛЭП и трубопроводов теперь проходят в автоматическом режиме.
Это снижает риски для персонала. Контроль инфраструктуры в режиме реального времени позволяет купировать аварии до того, как они станут катастрофами. В регионах с высокой экологической нагрузкой такой мониторинг незаменим.
Развитие систем идет под эгидой нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". По распоряжению Айсена Николаева в регионе открыли Научно-производственный центр "Полярный".
Центр объединяет 13 резидентов. Здесь создают полный цикл производства: от написания софта до сборки корпусов. Цель — сделать технику, которая не замерзнет в минус 50.
"Создать БПЛА для средней полосы и для Якутии — это разные задачи. Здесь нужны иные сплавы и иная химия аккумуляторов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.
Проект превращает регион из потребителя в разработчика. Якутия строит свою авиационную базу, адаптированную под северный климат. Это шаг к полной автономности территорий.
Это система оперативной доставки лекарств, вакцин и медицинских анализов с помощью дронов в труднодоступные районы.
В арктических районах и удаленных поселках, куда добраться можно только вертолетом или по сезонным дорогам.
Разработки ведутся в НПЦ "Полярный", где работают 13 компаний-резидентов, создавая ПО и оборудование.
Они контролируют состояние линий электропередач, трубопроводов и следят за ситуацией во время паводков.
