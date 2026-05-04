Ошибка в расчётах или каприз природы: на Колыме выясняют причины гибели иностранных рабочих

Трагедия на угольном руднике "Кадыкчанский" в Магаданской области привела к гибели четырех человек. Обвал горной породы заблокировал рабочих и технику, превратив промышленную зону в зону бедствия.

Карьер

Жертвы и масштаб катастрофы

События развернулись утром 30 апреля. Сход горной массы накрыл технику и людей. Всего под завалами оказалось восемь человек. Среди них — четверо иностранных граждан, двое местных жителей и два вахтовика из других субъектов РФ. Тела четырех погибших обнаружили в ходе поисковых работ.

Одной из жертв стал водитель буровой установки из Ростова-на-Дону. Мужчина приехал на вахту осенью и планировал вернуться домой к лету, где его ждали жена, дети и внуки.

"Весенний период на северных месторождениях — самый сложный для безопасности. Из-за перепада температур и таяния снега грунт становится подвижным, что серьезно повышает риск обрушения стенок карьера. В таких условиях даже на нерабочих участках требуется постоянный контроль за состоянием горной массы", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЧС и природным рискам Ирина Петрова.

Причины обрушения: мерзлота или снег

Добыча угля на "Кадыкчанском" ведется открытым способом. В условиях вечной мерзлоты это превращается в лотерею. При оттаивании грунта прочность пород падает. Возникают просадки. Система теряет устойчивость. Стены карьера просто складываются.

Генеральный директор предприятия Александр Нестерович связал трагедию со сходом селя. По его словам, обрушилась линза на нерабочем борту карьера, где добыча была остановлена за неделю до инцидента. Там проводили водоотведение и готовили участок к следующему сезону.

Версия руководства Мнение технических экспертов Оттайка вечной мерзлоты привела к сходу селя Избыточное снеготаяние из-за аномальных осадков Обвал произошел на нерабочем участке Снижение прочности пород в зоне мерзлоты

"Весна в Магаданской области в этом году была тяжелой. Обильные снегопады создали колоссальное давление на склоны. Нельзя списывать всё только на мерзлоту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ход спасательной операции

Сразу после обвала развернули оперативный штаб. МЧС задействовало 16 спасателей и шесть единиц техники. Позже губернатор Сергей Носов приказал усилить группировку. Тяжелые машины работали круглосуточно. До вечера 1 мая разгребли более 2 тысяч кубометров породы и извлекли одну единицу техники.

Ситуация с безопасностью на объектах дорожного хозяйства и промышленности Севера часто вызывает вопросы. Сейчас СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

"Когда в дело вступает Следственный комитет, значит, первичные проверки выявили грубые отклонения от техрегламента. В таких регионах, как Колыма, ошибка в расчетах стоит жизни", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о ЧП

Что стало основной причиной обвала?

Официальная версия руководства рудника — сход селя из-за оттайки вечной мерзлоты. Независимые эксперты добавляют к этому фактор аномального количества снега.

Сколько человек пострадало?

Под завалами оказалось восемь человек. На данный момент подтверждена гибель четырех из них.

Кто из граждан пострадал в катастрофе?

Среди пострадавших четверо иностранцев, двое жителей Магаданской области и двое вахтовиков из других регионов России.

Какое уголовное дело возбуждено по факту ЧП?

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

