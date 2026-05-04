Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаборатория под открытым небом: до 2030 года Камчатка станет глобальным центром изучения стихии
Банки тормозят снижение ставок: какие факторы мешают кредитам стать доступнее
На страже порядка Студконтроль: почему во Владивостоке решили доверить осмотр стройплощадок студентам
Театр Ромэн в юбилейный сезон представит Цыганку Азу
Трамп уходит из Ирана не из-за победы: чего на самом деле боится администрация США
Невидимые нити муравейника: эта аномалия предсказывает катастрофу задолго до гибели колонии
Сахалин соединится с материком: мечта десятилетий становится реальностью после решения президента
Беспилотная революция при - 50: Якутия строит собственные дроны, которые не боятся арктического холода
Юбилей Непосед в Кремле: звезды и Лидеры бизнеса объединились ради детей

Ошибка в расчётах или каприз природы: на Колыме выясняют причины гибели иностранных рабочих

Россия » Дальний Восток

Трагедия на угольном руднике "Кадыкчанский" в Магаданской области привела к гибели четырех человек. Обвал горной породы заблокировал рабочих и технику, превратив промышленную зону в зону бедствия.

Карьер
Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=846489 by Хакимов Хабир, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карьер

Жертвы и масштаб катастрофы

События развернулись утром 30 апреля. Сход горной массы накрыл технику и людей. Всего под завалами оказалось восемь человек. Среди них — четверо иностранных граждан, двое местных жителей и два вахтовика из других субъектов РФ. Тела четырех погибших обнаружили в ходе поисковых работ.

Одной из жертв стал водитель буровой установки из Ростова-на-Дону. Мужчина приехал на вахту осенью и планировал вернуться домой к лету, где его ждали жена, дети и внуки.

"Весенний период на северных месторождениях — самый сложный для безопасности. Из-за перепада температур и таяния снега грунт становится подвижным, что серьезно повышает риск обрушения стенок карьера. В таких условиях даже на нерабочих участках требуется постоянный контроль за состоянием горной массы", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЧС и природным рискам Ирина Петрова.

Причины обрушения: мерзлота или снег

Добыча угля на "Кадыкчанском" ведется открытым способом. В условиях вечной мерзлоты это превращается в лотерею. При оттаивании грунта прочность пород падает. Возникают просадки. Система теряет устойчивость. Стены карьера просто складываются.

Генеральный директор предприятия Александр Нестерович связал трагедию со сходом селя. По его словам, обрушилась линза на нерабочем борту карьера, где добыча была остановлена за неделю до инцидента. Там проводили водоотведение и готовили участок к следующему сезону.

Версия руководства Мнение технических экспертов
Оттайка вечной мерзлоты привела к сходу селя Избыточное снеготаяние из-за аномальных осадков
Обвал произошел на нерабочем участке Снижение прочности пород в зоне мерзлоты

"Весна в Магаданской области в этом году была тяжелой. Обильные снегопады создали колоссальное давление на склоны. Нельзя списывать всё только на мерзлоту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ход спасательной операции

Сразу после обвала развернули оперативный штаб. МЧС задействовало 16 спасателей и шесть единиц техники. Позже губернатор Сергей Носов приказал усилить группировку. Тяжелые машины работали круглосуточно. До вечера 1 мая разгребли более 2 тысяч кубометров породы и извлекли одну единицу техники.

Ситуация с безопасностью на объектах дорожного хозяйства и промышленности Севера часто вызывает вопросы. Сейчас СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

"Когда в дело вступает Следственный комитет, значит, первичные проверки выявили грубые отклонения от техрегламента. В таких регионах, как Колыма, ошибка в расчетах стоит жизни", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о ЧП

Что стало основной причиной обвала?

Официальная версия руководства рудника — сход селя из-за оттайки вечной мерзлоты. Независимые эксперты добавляют к этому фактор аномального количества снега.

Сколько человек пострадало?

Под завалами оказалось восемь человек. На данный момент подтверждена гибель четырех из них.

Кто из граждан пострадал в катастрофе?

Среди пострадавших четверо иностранцев, двое жителей Магаданской области и двое вахтовиков из других регионов России.

Какое уголовное дело возбуждено по факту ЧП?

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЧС и природным рискам Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Домашние животные
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Без ремня и без штрафа: последняя лазейка для непривязанных пассажиров
Невидимые нити муравейника: эта аномалия предсказывает катастрофу задолго до гибели колонии
Сахалин соединится с материком: мечта десятилетий становится реальностью после решения президента
Вход в подземный мир или база НЛО? Само присутствие в этой долине вызывает первобытный страх
Автохлам под видом конфетки: хитрый трюк перекупов, на который попадаются даже профи в 2026-м
Домашняя гидропоника: быстрый урожай и никакой земли — стоит ли овчинка выделки
Беспилотная революция при - 50: Якутия строит собственные дроны, которые не боятся арктического холода
Пол имеет значение: как птицы различают мужчин и женщин
Ошибка в расчётах или каприз природы: на Колыме выясняют причины гибели иностранных рабочих
Вклады приносят доход, но не весь он ваш: этот порог процентов делает вас должником перед ФНС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.