Коворкинги и лектории в стенах ликёро-водочного завода: в Хабаровске создадут исторический арт-кластер

Россия » Дальний Восток

В Хабаровском крае рассматривают возможность создания масштабного арт-кластера на базе исторических зданий бывшего ликеро-водочного завода. Проект предполагает полную реставрацию объектов культурного наследия и их трансформацию в современное креативное пространство.

Фото: unsplash.com by Rodolfo Barreto is licensed under Free to use under the Unsplash License
Два бокала для вина

Инвестиции в исторический бетон

Индивидуальный предприниматель Павел Мельник предложил запустить концессию по возрождению старых цехов. Стоимость работ по реставрации и запуску пространства оценивается в полмиллиарда рублей. Инвестор берет на себя все финансовые риски: затраты будут покрыты из собственных средств или за счет инвестиций и заемного капитала до момента завершения проекта.

"Концессионные схемы в регионах часто буксуют из-за недооценки стоимости реставрации памятников. Полмиллиарда — сумма серьезная, но для объектов XIX века она может оказаться стартовым минимумом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Минэкономразвития Хабаровского края уже дало зеленый свет предложению. Теперь предприниматель может участвовать в торгах. Итог конкурса определят 13 июня.

Что появится внутри кластера

Проект охватывает площадь более 4,5 тысячи квадратных метров. В стенах бывшего завода развернут настоящий механизм креативной экономики. Здесь разместят лектории, галереи, конференц-залы, площадки для репетиций и творческие мастерские. Особый статус получит механический цех винного завода Хлебниковых — его отведут под коворкинг и сувенирные лавки локальных брендов. Всего планируется создать 150 рабочих мест, что впишется в общую стратегию по обновлению городской инфраструктуры Хабаровска.

Объект Планируемое назначение
Производственный корпус ХЛВЗ (1890 г.) Мастерские, галереи, лектории
Механический цех Хлебниковых (1905 г.) Коворкинг, магазины местных брендов

Подобный подход к ревитализации промзон позволяет превратить гниющие стены в точки роста. Это работает эффективнее, чем снос и строительство новых коробок.

"Главный риск здесь — баланс между коммерцией и эстетикой. Если превратить исторический цех в обычный торговый центр с дешевым пластиком, ценность объекта обнулится", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Жесткие рамки реставрации

Здания имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Это накладывает бетонные ограничения на любые архитектурные фантазии. Федеральный закон запрещает расширять площадь построек. Инвестор обязан сохранить исторический облик фасадов. Любое отклонение от оригинала может привести к административным спорам, которые часто возникают при работе с региональным законодательством.

Реставрация памятников — это всегда ходьба по лезвию. Нужно вписать современные системы вентиляции и освещения в стены столетней давности, не нарушив их целостности.

"Работа с объектами наследия требует хирургической точности. Любая ошибка в материалах или методах укрепления фундамента может привести к порче объекта и большим издержкам ", — предупредила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о создании арт-кластера

Кто оплатит реставрацию зданий?

Все расходы берет на себя индивидуальный предприниматель Павел Мельник, используя собственные средства или кредиты.

Будут ли надстраивать новые этажи?

Нет, закон запрещает расширять площадь объектов культурного наследия; фасады должны остаться в первоначальном виде.

Сколько рабочих мест создаст проект?

Согласно предложению концессионера, в арт-кластере будет организовано 150 рабочих мест.

Когда станет известен окончательный подрядчик?

Имя победителя торгов будет определено 13 июня.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
