Хабаровск вводит жёсткие меры против большегрузов: до 31 августа в городе их не будет

В Хабаровске вводят временные запреты на движение большегрузного транспорта в летний период. Меры направлены на предотвращение разрушения дорожного полотна при критических температурных показателях.
Госавтоинспекция Хабаровского края установила жесткие рамки для перевозчиков. Ограничения вступят в силу 25 мая и продлятся до 31 августа 2026 года. Под удар попадают все магистрали общего пользования местного значения в столице региона.
Запрет не будет постоянным. Режим включается только тогда, когда термометры зафиксируют температуру выше +32 градусов Цельсия. В такие дни экономика Хабаровского края будет зависеть от гибкости логистических цепочек.
"Это не прихоть ГИБДД. При такой жаре асфальт превращается в пластилин. Тяжелая фура просто выдавливает колею, которую потом не залатаешь одним слоем смеси", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Причина в биохимии дорожного покрытия. Битум — главный связующий элемент асфальта — теряет вязкость при сильном нагреве. Полотно размягчается. Под весом многотонных машин происходит необратимая деформация.
|Состояние покрытия
|Эффект при t > 32°C
|Битумный слой
|Снижение вязкости, плавление
|Несущая способность
|Критическое падение
Особое внимание уделят машинам, чья нагрузка на ось превышает государственные нормы. Это стандартный механизм защиты инфраструктуры. Аналогичные меры сейчас работают в ряде муниципалитетов края, где дороги переувлажнены после весны. Чтобы развитие Хабаровска не тормозилось из-за ям, водителям придется менять маршруты.
"Перевозчики часто пытаются проскочить в 'серые' часы. Но в жару дорога сдает мгновенно. Один тяжелый автомобиль может уничтожить участок, который только что обновили", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Нарушение режима влечет за собой административные штрафы. Госавтоинспекция призывает бизнес заранее пересчитать логистику. Игнорирование предупреждений приведет к финансовым потерям. В условиях, когда бизнес переходит на гибкие форматы, жесткое планирование маршрутов становится вопросом выживания.
Дорожная сеть города — это сосуды. Засор или разрыв в одном месте парализует движение. Поэтому контроль за мониторингом БПЛА и дорожных камер будет усилен. Это поможет избежать коллапса, который часто случается при гидравлических испытаниях сетей или сезонных ремонтах.
"Штраф — это лишь верхушка. Реальная проблема в том, что восстанавливать дороги за счет бюджета придется годами. Здесь работает простая математика: либо ограничение сейчас, либо разваленные трассы завтра", — заявил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Городская среда не выдержит хаоса. Если водители проигнорируют запрет, проверки надзорных органов станут регулярными. Асфальт не прощает ошибок в жару.
С 25 мая по 31 августа 2026 года, но только в дни с температурой воздуха выше +32°C.
Водителей большегрузных автомобилей, нагрузка на ось которых превышает установленные в РФ нормы.
На всех автомагистралях общего пользования местного значения в Хабаровске.
Водителям и владельцам транспорта будет назначен административный штраф.
