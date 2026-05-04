Без грохота брони и огней в небе: почему 9 Мая в Биробиджане отпразднуют тише

Власти Еврейской автономной области пересмотрели сценарий празднования 81-й годовщины Победы. Торжества в Биробиджане пройдут в сокращенном формате с акцентом на пешее шествие и безопасность.
Правительство ЕАО приняло решение убрать из программы 9 Мая тяжелую военную технику и праздничные фейерверки. Губернатор Мария Костюк объяснила этот шаг соображениями безопасности. Логика совпадает с решениями, которые принимают в Москве. Теперь основу парада составит марш военнослужащих Биробиджанского гарнизона.
"Это не отмена праздника, а его техническая оптимизация. В условиях текущих рисков исключение пиротехники и крупногабаритных объектов — это стандартный протокол защиты граждан", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Регион переходит на "ручной" режим торжеств. Вместо грохота моторов — четкий шаг пеших колонн. Это позволяет минимизировать риски в приграничной зоне, где мониторинг БПЛА и общая безопасность становятся приоритетом.
|Тип ограничений
|Регионы-участники
|Отмена техники и салютов
|Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области, Чувашия, Калужская область, ЕАО
|Переход на пеший формат
|Приграничные территории РФ
ЕАО не одинока в этом решении. По всей стране приграничные субъекты режут программу мероприятий из-за оперативной обстановки. Список регионов, где отменили салюты и проход техники, растет.
"Когда мы видим массовый отказ от техники в разных субъектах, это значит, что система безопасности переходит в режим повышенной готовности. Это прагматизм, а не формальность", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.
Вместо железа в центре внимания окажутся люди. В Биробиджане пройдет "Бессмертный полк". В этом году формат расширили: теперь рядом с портретами героев Великой Отечественной войны будут нести фотографии участников специальной военной операции. Память объединяет разные эпохи борьбы против агрессора.
Параллельно в области запускают сотни патриотических акций. Власти уже проверили состояние воинских мемориалов и братских захоронений. Все объекты приведены в порядок. Это важно, так как в условиях удаленности территорий, где даже погодные аномалии в тайге могут стать проблемой, поддержание инфраструктуры памяти требует жесткого контроля.
"Смещение акцента на пешее шествие и мемориалы возвращает празднику его истинный смысл. Это не шоу с фейерверками, а акт уважения к тем, кто защищал страну", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Жители региона, привыкшие к суровым условиям и жесткой дисциплине, как в случае с карантинными мерами в селе Кирово, восприняли изменения спокойно. Безопасность сейчас стоит выше эстетики парада.
Нет, из соображений безопасности власти региона решили полностью исключить фейерверки из программы торжеств.
Тяжелая боевая техника в этом году на парад не выйдет. Программа ограничена пешим маршем военнослужащих.
Жители могут выносить портреты как героев Великой Отечественной войны, так и участников СВО.
Аналогичные меры приняты в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской областях и в Чувашии.
