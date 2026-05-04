Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хабаровск вводит жёсткие меры против большегрузов: до 31 августа в городе их не будет
Детский отдых превратился в финансовую пирамиду: как схема обмана разрушила планы десятков семей в Благовещенкске
Капризы короткого сезона: почему Чукотка присоединилась к Лыжне России позже других регионов
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе

Без грохота брони и огней в небе: почему 9 Мая в Биробиджане отпразднуют тише

Россия » Дальний Восток

Власти Еврейской автономной области пересмотрели сценарий празднования 81-й годовщины Победы. Торжества в Биробиджане пройдут в сокращенном формате с акцентом на пешее шествие и безопасность.

парад
Фото: website President of the Russian Federation by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
парад

Без танков и салюта: стратегия безопасности

Правительство ЕАО приняло решение убрать из программы 9 Мая тяжелую военную технику и праздничные фейерверки. Губернатор Мария Костюк объяснила этот шаг соображениями безопасности. Логика совпадает с решениями, которые принимают в Москве. Теперь основу парада составит марш военнослужащих Биробиджанского гарнизона.

"Это не отмена праздника, а его техническая оптимизация. В условиях текущих рисков исключение пиротехники и крупногабаритных объектов — это стандартный протокол защиты граждан", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Регион переходит на "ручной" режим торжеств. Вместо грохота моторов — четкий шаг пеших колонн. Это позволяет минимизировать риски в приграничной зоне, где мониторинг БПЛА и общая безопасность становятся приоритетом.

Тип ограничений Регионы-участники
Отмена техники и салютов Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области, Чувашия, Калужская область, ЕАО
Переход на пеший формат Приграничные территории РФ

ЕАО не одинока в этом решении. По всей стране приграничные субъекты режут программу мероприятий из-за оперативной обстановки. Список регионов, где отменили салюты и проход техники, растет.

"Когда мы видим массовый отказ от техники в разных субъектах, это значит, что система безопасности переходит в режим повышенной готовности. Это прагматизм, а не формальность", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Акцент на людей и память

Вместо железа в центре внимания окажутся люди. В Биробиджане пройдет "Бессмертный полк". В этом году формат расширили: теперь рядом с портретами героев Великой Отечественной войны будут нести фотографии участников специальной военной операции. Память объединяет разные эпохи борьбы против агрессора.

Параллельно в области запускают сотни патриотических акций. Власти уже проверили состояние воинских мемориалов и братских захоронений. Все объекты приведены в порядок. Это важно, так как в условиях удаленности территорий, где даже погодные аномалии в тайге могут стать проблемой, поддержание инфраструктуры памяти требует жесткого контроля.

"Смещение акцента на пешее шествие и мемориалы возвращает празднику его истинный смысл. Это не шоу с фейерверками, а акт уважения к тем, кто защищал страну", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Жители региона, привыкшие к суровым условиям и жесткой дисциплине, как в случае с карантинными мерами в селе Кирово, восприняли изменения спокойно. Безопасность сейчас стоит выше эстетики парада.

Ответы на популярные вопросы о 9 Мая в ЕАО

Будет ли в Биробиджане праздничный салют?

Нет, из соображений безопасности власти региона решили полностью исключить фейерверки из программы торжеств.

Какая техника выйдет на улицы города?

Тяжелая боевая техника в этом году на парад не выйдет. Программа ограничена пешим маршем военнослужащих.

Кого можно будет почтить в "Бессмертном полку"?

Жители могут выносить портреты как героев Великой Отечественной войны, так и участников СВО.

Где еще в России отменили технику на парадах?

Аналогичные меры приняты в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской областях и в Чувашии.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Летающие мутанты или приятные соседи? Почему лесные голуби вяхири переселяются в городские парки
Птицы
Летающие мутанты или приятные соседи? Почему лесные голуби вяхири переселяются в городские парки
Китайские пещеры - еще одна загадка для ученых
Прошлое
Китайские пещеры - еще одна загадка для ученых
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Иллюзия нормы: как маркетинговые ловушки и завышенные амбиции обнуляют капитал людей
Три Хиросимы в одном залпе: как в уральской тайге пытались взорвать географию СССР
Ипотечный капкан: одна фатальная иллюзия превращает покупку жилья в пожизненную обузу
Без грохота брони и огней в небе: почему 9 Мая в Биробиджане отпразднуют тише
Секрет идеальной жарёхи: кулинарный трюк, который заставит каждый ломтик картошки держать форму
Расчет, монтаж и подводные камни: во сколько обойдётся по-настоящему тёплый пол в доме
Капризы короткого сезона: почему Чукотка присоединилась к Лыжне России позже других регионов
Черная вдова из лаборатории: секрет уральского апокалипсиса, который КГБ прятал 13 лет
Шёпотом по соседству: стародавний способ, чтобы "живое золото" работало на ваших грядках
Кетчуп в сторону: 3 легендарных домашних соуса, которые сделают ваш шашлык ресторанным шедевром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.