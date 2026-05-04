Без грохота брони и огней в небе: почему 9 Мая в Биробиджане отпразднуют тише

Власти Еврейской автономной области пересмотрели сценарий празднования 81-й годовщины Победы. Торжества в Биробиджане пройдут в сокращенном формате с акцентом на пешее шествие и безопасность.

парад

Без танков и салюта: стратегия безопасности

Правительство ЕАО приняло решение убрать из программы 9 Мая тяжелую военную технику и праздничные фейерверки. Губернатор Мария Костюк объяснила этот шаг соображениями безопасности. Логика совпадает с решениями, которые принимают в Москве. Теперь основу парада составит марш военнослужащих Биробиджанского гарнизона.

"Это не отмена праздника, а его техническая оптимизация. В условиях текущих рисков исключение пиротехники и крупногабаритных объектов — это стандартный протокол защиты граждан", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Регион переходит на "ручной" режим торжеств. Вместо грохота моторов — четкий шаг пеших колонн. Это позволяет минимизировать риски в приграничной зоне, где мониторинг БПЛА и общая безопасность становятся приоритетом.

География ограничений: кто еще отказался от техники

Тип ограничений Регионы-участники Отмена техники и салютов Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области, Чувашия, Калужская область, ЕАО Переход на пеший формат Приграничные территории РФ

ЕАО не одинока в этом решении. По всей стране приграничные субъекты режут программу мероприятий из-за оперативной обстановки. Список регионов, где отменили салюты и проход техники, растет.

"Когда мы видим массовый отказ от техники в разных субъектах, это значит, что система безопасности переходит в режим повышенной готовности. Это прагматизм, а не формальность", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Акцент на людей и память

Вместо железа в центре внимания окажутся люди. В Биробиджане пройдет "Бессмертный полк". В этом году формат расширили: теперь рядом с портретами героев Великой Отечественной войны будут нести фотографии участников специальной военной операции. Память объединяет разные эпохи борьбы против агрессора.

Параллельно в области запускают сотни патриотических акций. Власти уже проверили состояние воинских мемориалов и братских захоронений. Все объекты приведены в порядок. Это важно, так как в условиях удаленности территорий, где даже погодные аномалии в тайге могут стать проблемой, поддержание инфраструктуры памяти требует жесткого контроля.

"Смещение акцента на пешее шествие и мемориалы возвращает празднику его истинный смысл. Это не шоу с фейерверками, а акт уважения к тем, кто защищал страну", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Жители региона, привыкшие к суровым условиям и жесткой дисциплине, как в случае с карантинными мерами в селе Кирово, восприняли изменения спокойно. Безопасность сейчас стоит выше эстетики парада.

Ответы на популярные вопросы о 9 Мая в ЕАО

Будет ли в Биробиджане праздничный салют?

Нет, из соображений безопасности власти региона решили полностью исключить фейерверки из программы торжеств.

Какая техника выйдет на улицы города?

Тяжелая боевая техника в этом году на парад не выйдет. Программа ограничена пешим маршем военнослужащих.

Кого можно будет почтить в "Бессмертном полку"?

Жители могут выносить портреты как героев Великой Отечественной войны, так и участников СВО.

Где еще в России отменили технику на парадах?

Аналогичные меры приняты в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской областях и в Чувашии.

