Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона

Первомайский вечер в Омской области обернулся для жителей Калачинского района настоящим экологическим бедствием. Крупнейший полигон твердых бытовых отходов вспыхнул как сухая солома, а огонь, подстегиваемый порывами ветра, пошел гулять по округе. Тайга и окрестные поля оказались под угрозой, пока над районом поднялся черный, густой дым. Вопрос управления отходами снова перешел из плоскости плановых отчетов в область борьбы со стихией.
Масштаб происшествия под Калачинском внушителен, сообщает РЕН ТВ. Свалочные массы, копившиеся годами, достигают высоты в десяток метров. Когда такая толща начинает тлеть, тушить её крайне проблематично. Пожарные оказались в режиме жесткого дефицита ресурсов. Пламя перешло на лесные участки, превращая зеленые массивы в полосу отчуждения.
"Ситуация с возгораниями на полигонах — это прямое следствие отсутствия должного контроля за утилизацией и несоблюдения технологий пересыпки слоев. Когда системы контроля дают сбой, мы получаем черное небо и отравленный воздух, что недопустимо для жилых территорий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Депутат совета Калачинского района Виталий Поддубиков прямо заявил: ситуация зашла в тупик. Полигон принимает до 25% всех отходов региона, но техническое состояние площадки не меняется годами. Раньше Калачинск уже страдал от токсичных выбросов, когда свалка начинала гореть. Это не единичный сбой, а системная деградация инфраструктуры, при которой пожар становится делом времени.
|Параметр
|Детали состояния объекта
|Нагрузка
|Четверть отходов всей области
|Угроза
|Переход огня на лесной фонд
Схожие проблемы мы видим по всей стране. Когда местные власти игнорируют сигналы о необходимости модернизации, ответственность ложится на плечи тех, кто вынужден дышать гарью. Подобные инциденты — это маркер неэффективного управления, требующий проверки на федеральном уровне.
"Каждый такой объект — это зона высокого риска. Если своевременно не проводить инвентаризацию и не вкладываться в противопожарные разрывы, то любая искра приводит к экологическому бедствию, как мы видим в омских реалиях", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
"Сейчас под Калачинском горит уже не просто мусор, а доверие людей к надзорным органам.
"Отсутствие системного подхода к обращению с ТКО приводит к тому, что регионы регулярно сталкиваются с ЧС. Необходимо ужесточать ответственность собственников полигонов за каждую внеплановую вспышку", — заявил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Обязанность по содержанию и безопасности полигона лежит на его эксплуатирующей организации, а контроль за соблюдением норм — на муниципальных властях и Росприроднадзоре.
Мусорные кучи содержат легковоспламеняющиеся газы и слои, которые могут тлеть глубоко внутри без доступа кислорода неделями, требуя постоянной проливки водой.
В воздух при горении бытовых отходов выбрасываются диоксины, тяжелые металлы и продукты разложения пластика, что токсично для всех живых организмов.
Жители вправе обращаться с коллективными жалобами в прокуратуру для оценки ущерба здоровью и проверки качества воздуха в период горения полигона.
