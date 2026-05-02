Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона

Первомайский вечер в Омской области обернулся для жителей Калачинского района настоящим экологическим бедствием. Крупнейший полигон твердых бытовых отходов вспыхнул как сухая солома, а огонь, подстегиваемый порывами ветра, пошел гулять по округе. Тайга и окрестные поля оказались под угрозой, пока над районом поднялся черный, густой дым. Вопрос управления отходами снова перешел из плоскости плановых отчетов в область борьбы со стихией.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region
Хроника задымления: системы не выдерживают

Масштаб происшествия под Калачинском внушителен, сообщает РЕН ТВ. Свалочные массы, копившиеся годами, достигают высоты в десяток метров. Когда такая толща начинает тлеть, тушить её крайне проблематично. Пожарные оказались в режиме жесткого дефицита ресурсов. Пламя перешло на лесные участки, превращая зеленые массивы в полосу отчуждения.

"Ситуация с возгораниями на полигонах — это прямое следствие отсутствия должного контроля за утилизацией и несоблюдения технологий пересыпки слоев. Когда системы контроля дают сбой, мы получаем черное небо и отравленный воздух, что недопустимо для жилых территорий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Почему полигоны в Омской области горят регулярно

Депутат совета Калачинского района Виталий Поддубиков прямо заявил: ситуация зашла в тупик. Полигон принимает до 25% всех отходов региона, но техническое состояние площадки не меняется годами. Раньше Калачинск уже страдал от токсичных выбросов, когда свалка начинала гореть. Это не единичный сбой, а системная деградация инфраструктуры, при которой пожар становится делом времени.

Параметр Детали состояния объекта
Нагрузка Четверть отходов всей области
Угроза Переход огня на лесной фонд

Схожие проблемы мы видим по всей стране. Когда местные власти игнорируют сигналы о необходимости модернизации, ответственность ложится на плечи тех, кто вынужден дышать гарью. Подобные инциденты — это маркер неэффективного управления, требующий проверки на федеральном уровне.

"Каждый такой объект — это зона высокого риска. Если своевременно не проводить инвентаризацию и не вкладываться в противопожарные разрывы, то любая искра приводит к экологическому бедствию, как мы видим в омских реалиях", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Мнение экспертов о состоянии инфраструктуры

Инфраструктурный голод чувствуется даже в крупных городах. Вспомните, как парковка у G-Drive Арены остается невостребованной, пока город стоит в пробках. Это иллюстрация того, как управленческие решения не доходят до реальности. Сейчас под Калачинском горит уже не просто мусор, а доверие людей к надзорным органам.

"Отсутствие системного подхода к обращению с ТКО приводит к тому, что регионы регулярно сталкиваются с ЧС. Необходимо ужесточать ответственность собственников полигонов за каждую внеплановую вспышку", — заявил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о ЧС в регионах

Кто должен отвечать за тушение пожара на свалке?

Обязанность по содержанию и безопасности полигона лежит на его эксплуатирующей организации, а контроль за соблюдением норм — на муниципальных властях и Росприроднадзоре.

Почему пожары на свалках так трудно ликвидировать?

Мусорные кучи содержат легковоспламеняющиеся газы и слои, которые могут тлеть глубоко внутри без доступа кислорода неделями, требуя постоянной проливки водой.

Как пожар влияет на экологию района?

В воздух при горении бытовых отходов выбрасываются диоксины, тяжелые металлы и продукты разложения пластика, что токсично для всех живых организмов.

Могут ли жители требовать компенсаций?

Жители вправе обращаться с коллективными жалобами в прокуратуру для оценки ущерба здоровью и проверки качества воздуха в период горения полигона.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова, эколог Игорь Степанов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
