Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Томск

Томские власти пересчитали бюджетную экономию, оставшуюся после торгов. Свободные средства направят на обновление общественных территорий по всей области. Общий план по благоустройству на 2026 год вырос до 54 объектов.

Фото: commons.wikimedia.org by Артём Полоз, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Расширение программы и охват районов

Экономия, возникшая в ходе конкурсных процедур, позволила увеличить список объектов на 11 адресов. Теперь к 2026 году в плане значится реконструкция 54 пространств. Проекты реализуются в рамках федерального нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Дополнительные работы охватят Северск, областной центр, а также Кожевниковский, Парабельский, Томский, Каргасокский, Асиновский, Колпашевский районы и Стрежевой.

"Такие решения показывают гибкость регионального бюджета. Однако важно помнить про паводковую обстановку - объекты нужно выбирать с учетом рисков затопления", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Темпы и контроль исполнения

Межведомственная комиссия по развитию комфортной городской среды определила приоритеты. Начальник департамента строительства Александр Колмаков потребовал неукоснительного соблюдения графиков. Строители на таких объектах, как сквер Чайковского и Театральная площадь в Северске, уже перешли к активной фазе — там устанавливают видеокамеры и готовят малые архитектурные формы. В Стрежевом работы в пространстве "Белые ночи" вышли на финальный этап, готовность — 93 процента.

"Главный риск здесь заключается в задержках поставок материалов. Подрядчики должны иметь запас прочности даже при небольших бюджетах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Параметр Показатель по проекту
Количество объектов в 2026 году 54 территории
Текущая готовность "Белых ночей" 93%

Конкурс заявок на 2027 год

Регион готовит пакет документов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 1 июня стартует подача заявок. В планах — проекты от Томска, Северска, Асина и Стрежевого. Впервые регион подаст документы по опорному населенному пункту — селу Первомайскому. Параллельно жители активно голосуют за объекты следующего цикла на федеральной странице программы, где представлены дизайн-проекты для 43 территорий в 20 муниципальных образованиях.

"Вовлечение малых населенных пунктов в конкурсы — это способ борьбы с миграционным оттоком, но профилактика киберугроз и социальная стабильность не менее важны для молодежи", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Основной вызов — синхронизация работ местных властей с жесткими требованиями федерального центра, чтобы избежать срывов, типичных для крупных региональных строек.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Как жителям Томской области выбрать объект для благоустройства?

Голосование проходит на федеральной платформе, где представлены проекты для всех 20 муниципалитетов.

Почему количество площадок увеличилось в середине года?

Дополнительные 11 объектов включены в план за счет экономии, которая высвободилась в результате проведения торгов с подрядчиками.

Когда завершится благоустройство в Стрежевом?

Укладка резинового покрытия в парке "Белые ночи" закончится до начала июля.

Где подают заявку на конкурс 2027 года?

Заявки формируются муниципальными образованиями в рамках всероссийского конкурса, финал которого предполагает федеральное финансирование.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.