Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Чита

Школьная территория в поселке Песчанка превратилась в полигон для опасных мотогонок. Пока администрация учебного заведения оставляет ворота распахнутыми, местные подростки обкатывают свои питбайки прямо под окнами классов и на дорогом покрытии стадиона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Стадион как трек: хроники беспредела

Жители поселка Песчанка бьют тревогу. По вечерам школьный двор школы № 10 переходит под контроль подростков на двухколесной технике. Рев моторов не стихает до глубокой ночи. Современное покрытие стадиона, скорее всего, придет в негодность гораздо раньше срока, ведь тяжелые шины байков превращают его в личную гоночную трассу. Оценить ущерб дорожному полотну и инфраструктуре можно, взглянув на масштабные реконструкции дорог в других регионах, где бережное отношение к объектам стоит на первом месте. Здесь же мы наблюдаем обратную картину.

"Инфраструктура, созданная для спорта, не рассчитана на экстремальные нагрузки питбайков. Это банальное разрушение муниципальной собственности, которое требует жесткой реакции администрации", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Бездействие органов и риски для детей

Жалобы граждан упираются в "стену тишины". Вызовы полиции 29 и 30 апреля не принесли результата — патрули на место происшествия так и не прибыли. Открытые ворота школы становятся настоящим магнитом для "чудиков", готовых игнорировать правила безопасности ради адреналина. Ситуация напоминает кризисные моменты, когда жители требуют справедливости от властей в условиях безразличия системы.

Показатель Статус проблемы
Реакция полиции Отсутствует
Доступ к стадиону Свободный (ворота открыты)

"Отсутствие контроля порождает безнаказанность. Когда родители закрывают глаза на опасные увлечения детей, мы получаем аналогию с вовлечением подростков в преступные схемы, где последствия катастрофичны", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Масштабы байкерской экспансии

Забайкалье столкнулось с настоящим нашествием питбайкеров еще в 2024 году. Тогда хаотичные заезды по улицам Читы возмутили даже профессиональных мотоциклистов. Сейчас ситуация только усугубляется: колонны подростков на высокой скорости, опасные трюки и ночной шум стали обыденностью. Правоохранители составили 42 протокола в текущем году, но механизм изъятия техники дает сбой — родители зачастую просто забирают транспорт обратно, фактически поощряя дальнейшие опасные маневры на дорогах.

"Безопасность граждан не зависит от марки мотоцикла, она зависит от дисциплины. Юридическая безграмотность родителей в этих вопросах — фундамент для будущих трагедий", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о нелегальных мотогонках

Кто несет ответственность за действия подростков на стадионе?

Административную ответственность несут родители несовершеннолетних, а также руководство образовательного учреждения, обязанное контролировать доступ к вверенной территории.

Почему полиция не реагирует на вызовы жителей?

Дефицит кадров и высокая нагрузка не оправдывают бездействие, однако текущая статистика задержаний указывает на необходимость более системной работы с правонарушителями.

Насколько законно кататься на территории школы?

Катание на питбайках вне специализированных трасс является нарушением правопорядка и правил эксплуатации городских зон.

Как заставить власти закрыть доступ для мотоциклов?

Необходимо коллективное обращение в муниципалитет и прокуратуру для фиксации факта ненадлежащего содержания территории школы.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.