От сувениров до приданого: как в казанском ЦУМе возрождают традиции после масштабной стройки

Старый казанский ЦУМ сбросил пыльную кожу классического ритейла. Площадка у вокзала, помнящая еще дефицит сороковых, превратилась в Центр уникальных ремесел. Республика вложила в этот апгрейд 5,3 миллиарда рублей. Теперь здесь не перепродают масс-маркет, а создают смыслы: 68 мастерских, ювелирная каллиграфия и сундуки с приданым по цене однокомнатной квартиры. Раис Татарстана Рустам Минниханов лично инспектировал ряды, одобряя новый вектор развития традиций.

От универсама к кластеру: история перерождения

ЦУМ для Казани — точка на карте с 1940 года. Здание на Московской, открытое в 1977-м, видело всё: от расцвета советской торговли до затяжного пике эпохи маркетплейсов. В 2020 году попытки реанимации через достройку третьего этажа провалились. К 2023 году объект опустел. Республика выкупила площади, чтобы создать здесь "штаб" народных промыслов. Пока открыта торговая и творческая часть, конгресс-холл и офисный блок запустят позже.

"Инвестиции в такие объекты — это не про быструю окупаемость, а про сохранение идентичности региона. Татарстан демонстрирует, как превратить убыточный актив в имиджевый проект, который со временем привлечет банковский сектор для льготного кредитования малых производств", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Навигация внутри пока напоминает лабиринт. Коридоры похожи друг на друга, но в этом и есть шарм исследования. Среди гостей — не только хипстеры, но и группы пенсионерок, обсуждающих лоскутное шитье. Город равных возможностей нашел свое отражение и здесь: многие мастер-классы будут бесплатными для социально незащищенных категорий граждан.

Три этажа смыслов: что скрывает новый формат

Цоколь отдали под ярмарки и обучение. Первый этаж — царство серийных ремесел. Второй — обитель дизайнеров. Здесь прописались оренбургские пуховые платки, которые переехали в Казань по приглашению Раиса. Производство полного цикла: на один платок ручной вязки уходит 480 часов труда. Цена — до 100 тысяч рублей за шедевр с вплетенным бисером. Локальные бренды органично вписались в концепцию винтажного ренессанса, популярного сегодня в столице.

"Современное благоустройство подобных объектов требует не только эстетики, но и жесткого соблюдения нормативов. Здесь важно, чтобы внешнее лоск соответствовал надежности инженерных сетей", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Направление Что можно найти Деревообработка Панно с Шурале, скульптуры котов Обувь Авторские сапоги и туфли из кожи Текстиль Пуховые платки, приданое для невест

Особого внимания заслуживает мастерская "Татар Дар". Резчики создают арт-объекты, уровень которых сопоставим с тем, что можно увидеть в галереях. Металлические конструкции и дерево здесь соседствуют с цифровыми кодами. Возможно, скоро здесь появится и скульптура Сатоши в тисненной коже, учитывая тягу Казани к инновациям.

Экономика ремесла: от сторублевых безделушек до миллионных чеков

Ценовой диапазон в ЦУМе не знает границ. Можно уйти с сувенирными сережками за 150 рублей, а можно заказать индивидуальный пошив обуви за 100 тысяч. Главный экспонат по стоимости — "сундук счастья" (Килен бирнэсе). Это набор приданого для невесты: перины, одеяла и элитный фарфор. Стоимость комплекта достигает миллиона рублей. Это инвестиция в семейный уклад и традиции, которые не подвластны инфляции.

"Гастрономия и промыслы — это база внутреннего туризма. Люди хотят привозить из поездок не магниты, а вещи с историей. ЦУМ в этом плане становится флагманом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Для тех, кто хочет творить сам, мастера запускают интерактивы. Стоимость участия в мастер-классе варьируется от 250 до 4000 рублей. В здании предусмотрен паркинг на 140 мест, который временно работает бесплатно. Внешний облик территории окончательно сформируется к августу, когда завершится работа над ландшафтным дизайном с рокариями и газонами.

Ответы на популярные вопросы о казанском ЦУМе

Зачем Казань выкупила старое здание ТЦ?

Цель — создать Центр уникальных ремесел, где мастера смогут работать, обучать и продавать изделия без посредников.

Сколько стоит вход в Центр?

Вход свободный. Посетители платят только за товары или участие в мастер-классах.

Можно ли заказать вещь по индивидуальным меркам?

Да, большинство резидентов, включая обувщиков и ателье, работают по предзаказу с учетом пожеланий клиента.

Когда полностью завершится благоустройство территории?

Финальные работы по озеленению и установке малых архитектурных форм планируется закончить к августу.

Читайте также