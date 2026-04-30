Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев нашел ключевой изъян московского быта, сравнив его с петербургской логистикой. В эфире проекта "СБГ ШОУ" футболист сборной России признался: Северная столица выигрывает у Москвы в битве за время на дорогах. Переезд из ЦСКА в стан сине-бело-голубых обернулся для спортсмена избавлением от бесконечного стояния в "пробках".

Монумент героическим защитникам Ленинграда
Фото: commons.wikimedia.org by SadPetzl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Монумент героическим защитникам Ленинграда

Логистика чемпионов: 25 минут до базы

Петербургский трафик оказался милосерднее столичного ада. Игорь Дивеев подчеркивает: в Петербурге маршрут в одну сторону занимает стабильные 25 минут. В Москве аналогичная дистанция сжирает по часу жизни в каждом направлении. Футболист оценивает ситуацию прагматично: экономия времени позволяет фокусироваться на восстановлении, а не на созерцании чужих бамперов.

"Разница в плотности движения между столицами колоссальная. В Москве ты заложник Садового кольца, в Питере — заложник разводки мостов, но это прогнозируемо", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Слова Дивеева о "25 минутах" звучат как утопия для жителей Химок или Мытищ. "Едешь туда час, обратно — час, а тут у тебя 25 минут в одну сторону, 25 минут в другую. Поэтому в плане этого вообще всё отлично", — цитирует защитника первоисточник. Такое ускорение быта особенно важно на фоне того, что в городе активно идет весеннее обновление дорог, требующее от водителей точного расчета пути.

Инфраструктурный каркас и новые вызовы

Свобода передвижения в Петербурге — результат масштабных вложений в связность районов. Город планомерно расширяет узкие места. Например, новый разводной мост через Неву планируют начать строить досрочно, чтобы закольцевать контур городских магистралей. Это позволит сохранить темп, о котором говорит Дивеев, даже при росте автопарка.

 

Комфорт проживания формируется не только скоростью езды, но и визуальной средой. Пока футболисты ценят отсутствие заторов, власти инвестируют в освещение в Московском районе и реновацию знаковых объектов. Даже такие суровые места, как тюрьма на Арсенальной набережной, ждет трансформация: проект девелопмента "Крестов" начнется уже этим летом.

"Экономия времени в пути — это прямой вклад в ВРП региона. Чем меньше люди стоят в пробках, тем выше их трудовая мобильность", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дивеев в Петербурге: от ЦСКА до "Зенита"

26-летний защитник сменил московскую прописку на петербургскую в текущем сезоне. Адаптация проходит успешно: в активе игрока уже девять матчей и голевая передача. Ранее Дивеев спровоцировал дискуссию в футбольном сообществе, заявив, что выступать в чемпионате России сложнее, чем в Лиге чемпионов. Ирония в том, что опыта игры в главном еврокубке у Игоря пока нет.

"Транспортная доступность объектов спорта в Петербурге — это конкурентное преимущество при трансферах. Игроки выбирают комфорт", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Помимо дорожного полотна, город обновляет и социальную базу. Недавно в Красногвардейском районе была отремонтирована поликлиника №120, а культурный ландшафт скоро изменит перепланировка Мариинского театра. Профессиональный спорт требует интеграции в современную городскую среду, где ремонт мостов и набережных — рутинная необходимость для поддержания статуса столицы.

Ответы на популярные вопросы о жизни в Петербурге

Действительно ли в Петербурге меньше пробок?

Статистически индекс загруженности дорог в Санкт-Петербурге ниже московского. Отсутствие радиально-кольцевой структуры и наличие ЗСД позволяют быстрее пересекать город.

Как влияют ремонтные работы на движение?

В весенне-летний период вводятся значительные ограничения. ГАТИ регулярно публикует списки участков, где ограничено движение в восьми и более районах города.

Вырастут ли расходы на транспорт в 2026 году?

Тенденция к индексации сохраняется. Например, уже известны прогнозы, как изменятся цены на услуги и транспорт в соседней Ленобласти.

Какие новые памятные места появятся в городе?

Город продолжает развивать историческую память. Одобрен проект мемориала героям Ленинградской битвы на Пулковских высотах.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.