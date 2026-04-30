Новый якорь района: Суворовское училище радикально изменит облик юга Саратова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Поволжье » Саратов

Саратовский авиационный завод, некогда флагман советского самолетостроения, готовится к новой миссии. Площадка, ставшая символом деиндустриализации девяностых, трансформируется в образовательный кластер. На освобожденных от частных интересов гектарах планируют возвести Суворовское училище — проект, который должен стать новым якорем для развития инфраструктуры Заводского района.

Бывшие цеха Саратовского Авиазавода
Фото: commons.wikimedia.org by Красный Текстильщик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бывшие цеха Саратовского Авиазавода

Территория под погоны: почему авиазавод

Выбор локации для Суворовского училища долго оставался главной интригой саратовской политической повестки. Вячеслав Володин подтвердил: под нужды Министерства обороны РФ могут выделить около 20 гектаров земли. Речь идет о массиве, который удалось вернуть государству в ходе длительных юридических тяжб. Всего в распоряжении властей теперь 271 гектар бывших земель авиазавода — это колоссальный ресурс для социально-экономического развития южной части города.

"Возврат земель авиазавода — это создание стратегического резерва города. Строительство училища на 560 мест потребует не только жилых корпусов, но и полной перестройки логистики района, включая транспорт и инженерные узлы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по социально-экономическому развитию Валерий Козлов.

Земли и сроки: от пустыря к стадиону

Параллельно с освоением авиазавода мэрия планирует расчистку еще одного знакового участка — территории возле старого химического училища. До 2026 года в периметре улиц Большая Горная и Горького должен появиться современный спортивный комплекс. Стадион ориентируют на курсантов, но доступ обещают и обычным саратовцам. Это вписывается в общую стратегию по созданию комфортной городской среды в историческом центре и спальных районах.

Параметр проекта Характеристики
Вместимость училища 560 курсантов
Плановый год набора 2030 год (5, 6, 7 классы)
Площадь участка от 20 до 271 гектара

Подготовительная работа Минобороны завершена, документация согласована. Главный вызов — интеграция военного объекта в гражданскую ткань города. Учитывая износ коммунальных сетей в Заводском районе, строительство потребует серьезных вложений в модернизацию коммуникаций.

Влияние на городские процессы

Для Саратова подобные стройки — это всегда риск удорожания окружающих активов. По прогнозам аналитиков, цены на жилье в прилегающих к авиазаводу микрорайонах могут пойти вверх еще до заливки первого бетона. Кроме того, создание образовательного центра потребует налаживания стабильных логистических цепочек, включая транспортную доступность и развитие сервисного ритейла.

Ответы на популярные вопросы о строительстве училища

Когда начнется прием в Суворовское училище?

Официальный набор первых курсантов в 5, 6 и 7 классы запланирован на 2030 год.

Почему выбрали территорию авиазавода?

Это самый крупный земельный актив, возвращенный в государственную собственность. Площадь в 20 гектаров позволяет разместить полноценный учебный и жилой комплекс.

Смогут ли горожане пользоваться спортивной базой училища?

Стадион, который планируется построить в районе Глебучева оврага, будет открыт для доступа жителей Саратова в рамках программ развития спорта.

Читайте также

Экспертная проверка: экономист Валерий Козлов, специалист по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по соцполитике Елена Романова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.