Вторая жизнь исторической сцены: удастся ли Саратову достроить театр к 2027 году

Саратовский академический театр оперы и балета, стоящий на консервации с 2020 года, получил новые сроки завершения реконструкции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в регион обозначил финальную точку — конец 2027 года. Проект, ставший символом строительного долгостроя, потребует оперативной корректировки документации и возобновления работ уже в июне текущего года. Историческое здание 1865 года постройки фактически превратилось в сложный инженерный узел, где ошибки прошлых подрядчиков переплелись с отсутствием фундамента и пропажей дорогостоящего оборудования.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Театр оперы и балета в Саратове

Хроника строительного паралича

Проблемы с несущими конструкциями театра фиксировались еще в начале 2000-х. Фасад покрывался трещинами, а отсутствие надежного основания под частью здания делало классический ремонт невозможным. В 2018 году обсуждался даже снос постройки, однако статус объекта культурного наследия заставил искать пути восстановления. Попытки войти в федеральные программы буксовали годами.

"Объекты такого масштаба требуют не просто строителей, а реставраторов с филигранным подходом к инфраструктуре и благоустройству. Основная сложность здесь — интеграция современных инженерных систем в ветхий конструктив, который не обновлялся должным образом с 1962 года", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

С лета 2023 года площадка фактически замерла. Расторжение контракта с московским подрядчиком "Адепт-Строй" произошло на фоне истечения лицензии и срыва графиков. Здание, оставшееся без полноценной кровли, начало разрушаться под воздействием осадков. Ситуация усугубилась в декабре 2025 года, когда ураганный ветер сорвал временное покрытие, что потребовало экстренного выделения средств на восстановление контура.

Суды, уголовные дела и миллиардные иски

Финансовая сторона вопроса напоминает запутанный клубок. Контракт на 1,6 млрд рублей обернулся серией судебных разбирательств. В 2024 году правительство области отсудило у бывшего генподрядчика около 1 млрд рублей. Параллельно разворачивались коррупционные скандалы: сроки получили главный инженер театра и представитель субподрядчика за передачу взяток. Уголовное преследование коснулось и чиновников: экс-глава комитета по инвестпроектам Роман Карякин осужден за оплату фактически отсутствующего оборудования на сумму 165 млн рублей.

Показатель Статус / Сумма Первоначальный контракт 1,6 млрд рублей Утраченное оборудование от 230 до 500 млн рублей (спорно) Встречные требования подрядчика 3,2 млрд рублей Срок возобновления работ Июнь 2024 года

"Проект потребует пересмотра бюджета с учетом инфляции и новых технических требований", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Перспективы 2027 года: новый проект и финансирование

Губернатор Роман Бусаргин подтвердил, что в мае-июне проектная документация пройдет стадию корректировки. Это необходимо не только для исправления прошлых ошибок, но и для актуализации цен на материалы. После этого область планирует обратиться за дополнительным федеральным финансированием. Логистика поставок оборудования может измениться, что потребует поиска новых поставщиков, возможно, через партнерство с дружественными странами.

"Затягивание сроков автоматически ведет к удорожанию транспортных и логистических издержек. Если проект снова уйдет в зимний период без закрытого теплового контура, износ конструкций станет критическим", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для жителей Саратова театр остается не только культурным центром, но и важным элементом городской среды. Пока труппа выступает на временных площадках, здание на Театральной площади балансирует между статусом памятника и зоной аварийного риска. Успех 2027 года зависит от жесткости контроля за расходованием средств и профессионализма нового подрядчика.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции театра

Почему работы не велись с лета 2023 года?

Контракт с предыдущим подрядчиком "Адепт-Строй" был расторгнут из-за срыва сроков и отсутствия необходимой лицензии. Здание находилось в процессе судебных споров и инвентаризации оборудования.

Что случилось с оборудованием для театра?

Счетная палата выявила утрату части оборудования на сумму 230 млн рублей. Часть техники была оплачена, но фактически не поставлена, что стало поводом для уголовных дел.

Сколько стоит завершение реконструкции?

Точная сумма будет определена после корректировки проекта в июне. Предыдущий бюджет составлял 1,6 млрд рублей, но встречные иски и инфляция могут значительно изменить цифры.

