Вместо шашек — моноцвет: Нижний Новгород перекрашивает автопарк таксистов

Нижний Новгород готовится к масштабному визуальному обновлению дорожного трафика. Депутаты законодательного собрания области в первом чтении одобрили законопроект, который обяжет таксистов перекрасить автомобили в ярко-оранжевый цвет. Решение, инициированное региональным минтрансом, направлено на легализацию рынка и повышение безопасности, но уже вызвало активные дискуссии о цене вопроса для частного бизнеса.

Оранжевый стандарт: аргументы власти

Авторы инициативы делают ставку на узнаваемость. Оранжевый кузов должен стать своего рода маркером легального перевозчика. По мнению чиновников, это упростит контроль за безопасностью перевозок и позволит инспекторам мгновенно вычленять нарушителей в потоке машин. Закон должен вступить в силу уже 1 сентября, однако для действующих лицензий предусмотрен переходный период: менять цвет придется только при получении нового разрешения.

"Нужно понимать, что для многих частников это станет барьером входа на рынок, что в условиях дефицита вакансий в Нижнем Новгороде может ударить по самозанятым", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Стоит отметить, что регион активно обновляет свой транспортный облик. Пока одни обсуждают цвет такси, на местных мощностях готовится запуск производства новой Волги. Если концепция единого стиля приживется, оранжевые седаны могут стать такой же визитной карточкой города, как желтые кэбы в Лондоне или Нью-Йорке.

Экономический расчет: 2,5 миллиарда на перекраску

Общественный совет по развитию такси настроен менее оптимистично. По их оценкам, цена внедрения "оранжевого дресс-кода" за пять лет составит около 2,5 млрд рублей. Бизнес предлагает альтернативу: ограничиться единым "шашечным поясом" или контрастной полосой на кузове. Это дешевле перекраски в разы и сохраняет ликвидность автомобиля на вторичном рынке.

Параметр сравнения Текущее состояние Новый стандарт Цветовая гамма Свободная Строго оранжевый Стоимость подготовки ТС 0 рублей От 50 до 120 тыс. рублей

"Любое ужесточение требований к внешнему виду транспорта в регионах неизбежно ведет к росту тарифов для населения. Перевозчики просто переложат расходы на пассажиров", — считает региональный экономист Валерий Козлов.

Опыт других регионов и риски

Прокуратура области уже указала на сомнительный опыт соседей. Курская область и Адыгея ранее вводили жесткие требования к цвету, но позже были вынуждены от них отказаться из-за оттока легальных перевозчиков "в тень". В условиях, когда административные ограничения и так давят на предпринимателей, дополнительная финансовая нагрузка может оказаться критической.

Сейчас законопроект прошел только первое чтение. Это означает, что у депутатов и представителей отрасли есть время на маневр. Возможно, к финальному голосованию оранжевый моноцвет трансформируется в более гибкую систему наклеек или магнитных лент.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах такси

Обязан ли я перекрашивать машину прямо сейчас?

Нет. Если у вас есть действующее разрешение на перевозку, вы можете работать до конца его срока действия на автомобиле любого цвета.

Подорожает ли такси в Нижнем Новгороде?

Эксперты прогнозируют рост цен, так как затраты на перекраску кузова или оклейку пленкой будут заложены в стоимость каждой поездки.

Почему выбрали именно оранжевый цвет?

Минтранс обосновывает выбор высокой заметностью цвета в условиях плохой видимости и выделением такси из общей массы частных кроссоверов.

