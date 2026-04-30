Первомай под запретом: ижевским коммунистам перекрыли путь на Пушкинскую

Власти Ижевска заблокировали маршрут первомайского шествия для регионального отделения КПРФ. Официальная причина отказа — создание помех для пешеходов и транспортной инфраструктуры. Политическая активность в центре города сжимается до формата локальных возложений цветов, пока муниципалитет ссылается на технические регламенты и вопросы безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Wadorgurt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Транспортный фильтр для оппозиции

Муниципалитет Ижевска счел путь от памятника Ленину на Советской до Доски почета на Пушкинской критически важным для логистики горожан. Коммунистам прямо указали: массовый проход по тротуарам парализует движение.

Организаторам напомнили об ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. Система ясно дает понять, что любое несогласованное движение будет трактоваться как нарушение закона. В условиях, когда в Ижевске реконструкция ключевых объектов идет по графику, любые стихийные собрания воспринимаются как помеха социально-экономическому развитию территорий.

Безопасность против традиции

В этом году Первомай лишился своего привычного размаха не только из-за бюрократии. Региональные власти официально отменили массовые шествия, включая "Бессмертный полк", ссылаясь на угрозы атак БПЛА.

Параметр Текущий статус Массовые демонстрации Запрещены по соображениям безопасности Парад Победы Только ретротехника, без современных образцов Акция КПРФ Разрешено только возложение цветов

"В условиях высокого уровня террористической опасности массовое скопление людей на открытых площадках — это неоправданный риск. Оперативная обстановка диктует свои правила игры", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Даже традиционный смотр-конкурс "Равняемся на героев" был перенесен на сентябрь.

Альтернативный формат акции

Реском КПРФ принял решение не идти на открытый конфликт и ограничиться "первомайской акцией" у памятника Ленину. Это будет точка сбора, а не шествие. Комсомольский лидер Айрат Ситдиков анонсировал мероприятие как "легальный знак несогласия".

"Бюджеты регионов и так находятся под давлением из-за расходов на инфраструктуру и нацпроекты. Массовые акции требуют усиленного наряда полиции, что также является дополнительной нагрузкой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока политические баталии затихают, городская среда продолжает меняться. Продолжается строительство Елки-парка, а жители больше обеспокоены тем, как вывозят мусор из дворов, чем маршрутом партийных колонн.

Ответы на популярные вопросы о митингах

Почему запретили именно шествие?

Власти сослались на создание препятствий для пешеходного движения и транспорта в центре Ижевска.

Будет ли "Бессмертный полк" в Ижевске?

В привычном формате шествия — нет. Акция отменена по всей России из-за угроз безопасности.

Где коммунистам разрешили провести акцию?

Локально у памятника Ленину на улице Советской без дальнейшего движения по улицам города.

Читайте также