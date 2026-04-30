Обрываете сирень ради букета? Вот чем это обернется уже следующим летом
Аденоиды у ребенка выдают себя ночью: этот симптом родители часто пропускают
Миллиард на детство: в Саратовской области обнулят расходы семей на детские сады
Новый якорь района: Суворовское училище радикально изменит облик юга Саратова
Самые популярные мифы о косметологии рухнули: соцсети годами кормили людей иллюзиями
Вторая жизнь исторической сцены: удастся ли Саратову достроить театр к 2027 году
Вместо шашек — моноцвет: Нижний Новгород перекрашивает автопарк таксистов
Безопасность превыше отдыха: почему россияне стали массово страховать свои поездки в 2025 году
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев

Первомай под запретом: ижевским коммунистам перекрыли путь на Пушкинскую

Россия » Поволжье » Ижевск

Власти Ижевска заблокировали маршрут первомайского шествия для регионального отделения КПРФ. Официальная причина отказа — создание помех для пешеходов и транспортной инфраструктуры. Политическая активность в центре города сжимается до формата локальных возложений цветов, пока муниципалитет ссылается на технические регламенты и вопросы безопасности.

Митинг в Ижевск
Фото: commons.wikimedia.org by Wadorgurt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Митинг в Ижевск

Транспортный фильтр для оппозиции

Муниципалитет Ижевска счел путь от памятника Ленину на Советской до Доски почета на Пушкинской критически важным для логистики горожан. Коммунистам прямо указали: массовый проход по тротуарам парализует движение.

Организаторам напомнили об ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. Система ясно дает понять, что любое несогласованное движение будет трактоваться как нарушение закона. В условиях, когда в Ижевске реконструкция ключевых объектов идет по графику, любые стихийные собрания воспринимаются как помеха социально-экономическому развитию территорий.

Безопасность против традиции

В этом году Первомай лишился своего привычного размаха не только из-за бюрократии. Региональные власти официально отменили массовые шествия, включая "Бессмертный полк", ссылаясь на угрозы атак БПЛА.

Параметр Текущий статус
Массовые демонстрации Запрещены по соображениям безопасности
Парад Победы Только ретротехника, без современных образцов
Акция КПРФ Разрешено только возложение цветов

"В условиях высокого уровня террористической опасности массовое скопление людей на открытых площадках — это неоправданный риск. Оперативная обстановка диктует свои правила игры", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Даже традиционный смотр-конкурс "Равняемся на героев" был перенесен на сентябрь.

Альтернативный формат акции

Реском КПРФ принял решение не идти на открытый конфликт и ограничиться "первомайской акцией" у памятника Ленину. Это будет точка сбора, а не шествие. Комсомольский лидер Айрат Ситдиков анонсировал мероприятие как "легальный знак несогласия".

"Бюджеты регионов и так находятся под давлением из-за расходов на инфраструктуру и нацпроекты. Массовые акции требуют усиленного наряда полиции, что также является дополнительной нагрузкой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока политические баталии затихают, городская среда продолжает меняться. Продолжается строительство Елки-парка, а жители больше обеспокоены тем, как вывозят мусор из дворов, чем маршрутом партийных колонн. 

Ответы на популярные вопросы о митингах

Почему запретили именно шествие?

Власти сослались на создание препятствий для пешеходного движения и транспорта в центре Ижевска.

Будет ли "Бессмертный полк" в Ижевске?

В привычном формате шествия — нет. Акция отменена по всей России из-за угроз безопасности.

Где коммунистам разрешили провести акцию?

Локально у памятника Ленину на улице Советской без дальнейшего движения по улицам города.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, эксперт по ЧС Ирина Петрова, экономист Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Мир. Новости мира
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Популярное
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай

Узнайте, почему вишни сбрасывают завязи и как это предотвратить, а также откройте для себя секреты ухода за растением и успешного плодоношения.

Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Последние материалы
Самые популярные мифы о косметологии рухнули: соцсети годами кормили людей иллюзиями
Вторая жизнь исторической сцены: удастся ли Саратову достроить театр к 2027 году
Белок превращается в жир вместо мышц: ошибка в питании ломает весь результат тренировок
Вместо шашек — моноцвет: Нижний Новгород перекрашивает автопарк таксистов
Первомай под запретом: ижевским коммунистам перекрыли путь на Пушкинскую
Контуры рук меняются заметно: 9 упражнений помогают убрать складки и сделать силуэт изящнее
Безопасность превыше отдыха: почему россияне стали массово страховать свои поездки в 2025 году
Остров становится бесполезным столом на кухне: ошибка в размере делает его лишним элементом
Семейные авто взорвали рынок: 10 универсалов, которые удивили скоростью и силой
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
