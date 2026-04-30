Первомай под запретом: ижевским коммунистам перекрыли путь на Пушкинскую

Власти Ижевска заблокировали маршрут первомайского шествия для регионального отделения КПРФ. Официальная причина отказа — создание помех для пешеходов и транспортной инфраструктуры. Политическая активность в центре города сжимается до формата локальных возложений цветов, пока муниципалитет ссылается на технические регламенты и вопросы безопасности.
Муниципалитет Ижевска счел путь от памятника Ленину на Советской до Доски почета на Пушкинской критически важным для логистики горожан. Коммунистам прямо указали: массовый проход по тротуарам парализует движение.
Организаторам напомнили об ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. Система ясно дает понять, что любое несогласованное движение будет трактоваться как нарушение закона. В условиях, когда в Ижевске реконструкция ключевых объектов идет по графику, любые стихийные собрания воспринимаются как помеха социально-экономическому развитию территорий.
В этом году Первомай лишился своего привычного размаха не только из-за бюрократии. Региональные власти официально отменили массовые шествия, включая "Бессмертный полк", ссылаясь на угрозы атак БПЛА.
|Параметр
|Текущий статус
|Массовые демонстрации
|Запрещены по соображениям безопасности
|Парад Победы
|Только ретротехника, без современных образцов
|Акция КПРФ
|Разрешено только возложение цветов
"В условиях высокого уровня террористической опасности массовое скопление людей на открытых площадках — это неоправданный риск. Оперативная обстановка диктует свои правила игры", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Даже традиционный смотр-конкурс "Равняемся на героев" был перенесен на сентябрь.
Реском КПРФ принял решение не идти на открытый конфликт и ограничиться "первомайской акцией" у памятника Ленину. Это будет точка сбора, а не шествие. Комсомольский лидер Айрат Ситдиков анонсировал мероприятие как "легальный знак несогласия".
"Бюджеты регионов и так находятся под давлением из-за расходов на инфраструктуру и нацпроекты. Массовые акции требуют усиленного наряда полиции, что также является дополнительной нагрузкой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Пока политические баталии затихают, городская среда продолжает меняться. Продолжается строительство Елки-парка, а жители больше обеспокоены тем, как вывозят мусор из дворов, чем маршрутом партийных колонн.
Власти сослались на создание препятствий для пешеходного движения и транспорта в центре Ижевска.
В привычном формате шествия — нет. Акция отменена по всей России из-за угроз безопасности.
Локально у памятника Ленину на улице Советской без дальнейшего движения по улицам города.
