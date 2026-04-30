Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев

В Екатеринбурге временно меняется логистика восточной части города. С полуночи 16 мая до раннего утра 19 мая дорожные службы закроют движение трамваев на важном узле в микрорайоне ЖБИ. Ремонтные бригады "Гортранса" выходят на перекресток улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова. Магистраль ждет плановое обновление полотна в обоих направлениях.

Трамвай в Екатеринбурге

Изменение маршрутной сети

Трамвайное сообщение на отрезке от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" будет полностью парализовано на три дня. Это затронет основные связки ЖБИ с центром и северными районами. Городские власти уже утвердили временные схемы движения для пяти популярных маршрутов. Пассажирам придется пересмотреть привычный тайминг поездок.

"Такие работы — это всегда стресс-тест для городской логистики, но без обновления путей эксплуатация участков становится небезопасной", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Маршрут №8 временно сократят до станции Шарташ, то же коснется и 13-го трамвая. 15-й маршрут будет курсировать только до гостиницы "Исеть", фактически теряя связь с восточным плечом города. Для жителей, чей путь пролегает через вузы Екатеринбурга, ситуация осложнится необходимостью пересадок на автобусы.

Маршрут Временная конечная точка
№ 8 и № 13 Станция Шарташ (через Блюхера)
№ 15 Гостиница "Исеть"
№ 23 Станция Шарташ (через Уральскую)

Ограничения для автовладельцев

Личному транспорту тоже придется потесниться. На перекрестке Высоцкого — Сыромолотова дорожники оставят для проезда лишь одну полосу. Ожидаются заторы на выезде из микрорайона, особенно в часы пик. Мэрия обещает выставить временные знаки, однако водителям рекомендуют заранее планировать пути объезда, чтобы не опоздать на важные мероприятия, будь то музыкальные фестивали России или деловые встречи.

"В межбюджетных трансфертах заложены средства на ремонт, и важно осваивать их короткими "окнами", пока позволяет погода", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инфраструктурный износ и решения

Ремонт путей на ЖБИ — часть программы по модернизации рельсового хозяйства. На фоне того, как городские власти активно проводят цифровизацию школ и внедрение ИИ, физическая база транспорта требует консервативного обновления. Старые рельсы не выдерживают нагрузку, которую создают современные новые трамваи, закупаемые для борьбы с пробками.

Для жителей отдаленных районов альтернативой общественному транспорту в теплый сезон могли бы стать водные прогулки, тем более что в регионе планируют развивать речной трамвай. Однако для оперативных поездок по городу пока незаменимы рельсовые пути и личные авто, цены на содержание которых растут так же, как и аренда в Екатеринбурге.

Ответы на популярные вопросы о перекрытиях в Екатеринбурге

Когда полностью восстановят движение трамваев на ЖБИ?

По графику "Гортранса", движение будет открыто в 5:00 утра в понедельник, 19 мая.

Как добраться до конечной "40 лет ВЛКСМ" во время ремонта?

Пассажирам рекомендуется использовать автобусные маршруты, дублирующие трамвайную линию на время работ.

Будут ли закрывать движение в ночное время после 19 мая?

Администрация сообщает о завершении работ в указанный срок, дополнительные ночные окна пока не планируются.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, экономист Валерий Козлов, специалист по благоустройству Ольга Морозова
