Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Красноярск

Красноярск и прилегающие территории вновь оказались в зоне действия режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Ограничительные меры затронули не только краевой центр, но и десятки округов, включая северные промышленные узлы. Безветрие и высокая температура воздуха создали условия для застоя воздушных масс, что традиционно называют "черным небом".

Красноярск
Фото: Own work by Ilbudka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярск

География ограничений: от юга до Таймыра

Министерство экологии региона ввело спецрежим на территории большинства значимых муниципалитетов. В список попали Красноярск, закрытые города Железногорск и Зеленогорск, а также Дивногорск. Масштаб охвата в этот раз беспрецедентен — в приказе значатся более 20 округов, включая Ачинский, Канский и Минусинский районы. На юге Таймыра и в Норильске ситуация корректируется отдельно в зависимости от локальных погодных сводок.

Метеорологи фиксируют температурные аномалии. Жаркая погода в сочетании со штилем превращает городские котловины в герметичные резервуары. Оперативные службы следят за состоянием атмосферы, так как паводок красноярский край уже мобилизовал значительные силы МЧС, и дополнительная нагрузка на экологический мониторинг требует четкой координации.

Причины и механизмы накопления примесей

Режим НМУ — это не только физическое отсутствие ветра, но и совокупность техногенных факторов. В мегаполисе на качество воздуха влияют частный сектор, крупные ТЭЦ и плотный транспортный поток. В условиях, когда расширение улицы Свердловской и другие дорожные работы меняют логистику, концентрация выхлопных газов на отдельных участках может точечно возрастать.

Округа под особым контролем Основные риски
Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск Накопление продуктов сгорания топлива
Ачинский, Канский, Назаровский округа Промышленные выбросы предприятий
Таймырский Долгано-Ненецкий округ Специфические загрязнения от металлургии

"На фоне НМУ экономическая активность в регионе не затихает. Мы видим, что спрос на аренда квартир Красноярск остается стабильным, несмотря на периодические экологические вызовы. Город адаптировался к коротким циклам ограничений", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Для минимизации последствий предприятиям предписано перейти на первый режим сокращения выбросов. Это стандартная процедура, не влекущая полной остановки цехов, но требующая усиленной фильтрации. Мониторинг ведется круглосуточно, в том числе через системы передвижных лабораторий, которые выявляют источники загрязнения вне промышленных зон.

Меры контроля и административное давление

Важным аспектом остается борьба с неучтенными источниками дыма. Инспекторы Минэкологии проверяют малый бизнес — автомойки, мелкие котельные и мастерские. Часто фиксируются и другие нарушения: например, нелегальные сбросы Красноярск становятся объектом внимания из-за использования дронов. Экологическая безопасность в период НМУ становится приоритетом номер один.

"Реновация городской среды, включая такие проекты как ремонт улицы Диктатуры Пролетариата, закладывает основу для снижения экологической нагрузки в будущем через грамотное озеленение и транспортное планирование", — объяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Жителям рекомендуется сократить использование личного транспорта и отказаться от проведения работ, связанных с задымлением территорий. Власти предупреждают, что при сохранении безветрия режим НМУ может быть продлен на неопределенный срок. Одновременно ведомства следят за качеством поступающих товаров; так, недавно в регионе выявили импорт овощей с нарушениями, что подчеркивает общую бдительность надзорных органов в кризисные периоды.

Ответы на популярные вопросы о режиме НМУ

Что именно запрещено предприятиям во время "черного неба"?

Компании обязаны снизить интенсивность технологических процессов, усилить очистку газов и приостановить работы на пылящем оборудовании. Полная остановка производства обычно не требуется.

Кто контролирует выполнение ограничений частными лицами?

Надзор ведут инспекторы министерства экологии. Основное внимание уделяется сжиганию мусора и работе несанкционированных отопительных систем в гаражных массивах или складах, где ранее фиксировалась кража кофе Красноярск или другие правонарушения.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, экономист Валерий Козлов, специалист по ЖКХ Евгений Блех
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.