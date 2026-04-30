Слепые зоны: дефицит бюджета Ульяновска лишает силовиков "глаз" на улицах города

Россия » Поволжье » Ульяновск

Система видеонаблюдения в Ульяновской области оказалась на грани отключения из-за критического дефицита финансирования. При реальной потребности в 450 млн рублей на обслуживание цифрового контура безопасности в 2026 году выделено лишь 30 млн. Кредиторская задолженность перед подрядчиками уже достигла сотен миллионов рублей, что вынуждает бизнес обращаться в суды и готовиться к деактивации оборудования.

Камера
Фото: Wikipedia by Sanderflight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Камера

Мониторинг в цифрах: что под прицелом камер

На текущий момент инфраструктура АПК "Безопасный город" в регионе включает 15 341 камеру, охватывающую 3222 объекта. Почти 6 тысяч устройств следят за порядком непосредственно на улицах населенных пунктов. Эффективность системы подтверждается статистикой: за прошлый год выявлено свыше 1,4 тысячи административных правонарушений и 67 преступлений. Однако техническое состояние сети вызывает вопросы из-за отсутствия регулярных платежей за сервис.

"Бюджетный процесс в части содержания технологических систем часто не успевает за их расширением. Если стоимость жизни и тарифы растут, то и расходы на поддержку IT-инфраструктуры нельзя замораживать на одном уровне", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Несмотря на требования прокуратуры и решения судов об усилении безопасности в социальной сфере, новые камеры не устанавливаются. Причина банальна — регион не закрыл обязательства по уже действующим контрактам. На начало года долг перед поставщиками услуг составлял 286 млн рублей, из которых погашена лишь малая часть.

Показатель Значение (млн руб.)
Потребность на 2026 год 450
Предусмотрено в бюджете 30
Общая кредиторская задолженность 286

Долги и судебные иски к ЦОДД

Кризис перешел в юридическую плоскость: в конце 2025 года компания "Сити Проект" подала иск к Центру организации дорожного движения на сумму более 238 млн рублей. Подрядчик, обеспечивающий работу систем "под ключ" — от покупки "железа" до хранения данных, — заявляет об исчерпании собственных ресурсов. Без оплаты услуг операторов связи камеры превращаются в бесполезный пластик на столбах, так как передача потока в облако прекращается.

"Система управления муниципалитетом при таких долгах рискует получить вал административных споров. Без работающих камер фиксации доказать правонарушение или защитить муниципальное имущество станет невозможно", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Ситуация осложняется тем, что подрядчик долгое время шел навстречу региону, модернизируя софт для силовых ведомств за свой счет. Сейчас бизнес уперся в лимиты кредитования. Если раньше задержки были временными, то теперь рынок труда в IT-секторе и долги перед операторами связи диктуют свои условия: обслуживание будет прекращено, если расчеты не возобновятся в ближайшее время.

Риск отключения: последствия для безопасности

Отключение системы означает "слепые зоны" в ключевых точках города. Не будут работать функции распознавания лиц, что критично для поиска преступников. Подобная экономия на безопасности часто приводит к росту уличной преступности и затрудняет работу МЧС, особенно в сезон, когда лесные пожары или техногенные происшествия требуют оперативного визуального подтверждения.

"Для мониторинга природных рисков и оперативного реагирования камеры — это глаза дежурных смен. Потеря контроля над общественными пространствами в условиях аномальных погодных явлений повышает риски для населения", — объяснила эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Пока власти не нашли выход из финансового тупика, жителям остается полагаться на другие меры предосторожности. Актуальной темой остается безопасность в цифровой среде и защита от мошенников. В то же время регион старается поддерживать другие социальные программы.

Ответы на популярные вопросы о видеонаблюдении

Почему нельзя быстро найти другого подрядчика?

Система настроена на текущие серверные мощности и каналы связи. Смена подрядчика требует новых затрат, перенастройки оборудования и времени, которого нет из-за долгов перед операторами.

Перестанут ли работать камеры ГИБДД?

Если ЦОДД не погасит долги, отключение коснется всей сети, включая дорожные комплексы, что лишит бюджет части доходов от штрафов.

Зачем вкладываться в камеры, если есть другие проблемы?

Видеонаблюдение снижает нагрузку на МВД и помогает раскрывать преступления по горячим следам, что в долгосрочной перспективе дешевле, чем последствия бесконтрольной криминогенной обстановки.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по административным спорам Светлана Фёдорова, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
