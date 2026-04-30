Слепые зоны: дефицит бюджета Ульяновска лишает силовиков "глаз" на улицах города

Система видеонаблюдения в Ульяновской области оказалась на грани отключения из-за критического дефицита финансирования. При реальной потребности в 450 млн рублей на обслуживание цифрового контура безопасности в 2026 году выделено лишь 30 млн. Кредиторская задолженность перед подрядчиками уже достигла сотен миллионов рублей, что вынуждает бизнес обращаться в суды и готовиться к деактивации оборудования.
На текущий момент инфраструктура АПК "Безопасный город" в регионе включает 15 341 камеру, охватывающую 3222 объекта. Почти 6 тысяч устройств следят за порядком непосредственно на улицах населенных пунктов. Эффективность системы подтверждается статистикой: за прошлый год выявлено свыше 1,4 тысячи административных правонарушений и 67 преступлений. Однако техническое состояние сети вызывает вопросы из-за отсутствия регулярных платежей за сервис.
"Бюджетный процесс в части содержания технологических систем часто не успевает за их расширением. Если стоимость жизни и тарифы растут, то и расходы на поддержку IT-инфраструктуры нельзя замораживать на одном уровне", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Несмотря на требования прокуратуры и решения судов об усилении безопасности в социальной сфере, новые камеры не устанавливаются. Причина банальна — регион не закрыл обязательства по уже действующим контрактам. На начало года долг перед поставщиками услуг составлял 286 млн рублей, из которых погашена лишь малая часть.
|Показатель
|Значение (млн руб.)
|Потребность на 2026 год
|450
|Предусмотрено в бюджете
|30
|Общая кредиторская задолженность
|286
Кризис перешел в юридическую плоскость: в конце 2025 года компания "Сити Проект" подала иск к Центру организации дорожного движения на сумму более 238 млн рублей. Подрядчик, обеспечивающий работу систем "под ключ" — от покупки "железа" до хранения данных, — заявляет об исчерпании собственных ресурсов. Без оплаты услуг операторов связи камеры превращаются в бесполезный пластик на столбах, так как передача потока в облако прекращается.
"Система управления муниципалитетом при таких долгах рискует получить вал административных споров. Без работающих камер фиксации доказать правонарушение или защитить муниципальное имущество станет невозможно", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.
Ситуация осложняется тем, что подрядчик долгое время шел навстречу региону, модернизируя софт для силовых ведомств за свой счет. Сейчас бизнес уперся в лимиты кредитования. Если раньше задержки были временными, то теперь рынок труда в IT-секторе и долги перед операторами связи диктуют свои условия: обслуживание будет прекращено, если расчеты не возобновятся в ближайшее время.
Отключение системы означает "слепые зоны" в ключевых точках города. Не будут работать функции распознавания лиц, что критично для поиска преступников. Подобная экономия на безопасности часто приводит к росту уличной преступности и затрудняет работу МЧС, особенно в сезон, когда лесные пожары или техногенные происшествия требуют оперативного визуального подтверждения.
"Для мониторинга природных рисков и оперативного реагирования камеры — это глаза дежурных смен. Потеря контроля над общественными пространствами в условиях аномальных погодных явлений повышает риски для населения", — объяснила эксперт по ЧС Ирина Петрова.
Система настроена на текущие серверные мощности и каналы связи.
Система настроена на текущие серверные мощности и каналы связи. Смена подрядчика требует новых затрат, перенастройки оборудования и времени, которого нет из-за долгов перед операторами.
Если ЦОДД не погасит долги, отключение коснется всей сети, включая дорожные комплексы, что лишит бюджет части доходов от штрафов.
Видеонаблюдение снижает нагрузку на МВД и помогает раскрывать преступления по горячим следам, что в долгосрочной перспективе дешевле, чем последствия бесконтрольной криминогенной обстановки.
