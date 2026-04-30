Праздники без штрафов: к чему готовиться водителям на выездах из Москвы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Москва

Майские праздники в Подмосковье традиционно превращаются в испытание для дорожной сети. Пока одни планируют отдых в Москве или за её пределами, подмосковный Минтранс и Госавтоинспекция переходят на усиленный режим работы. Главная мишень — нетрезвые водители и нарушители скоростного режима, которые в период массовых выездов на дачи создают критические риски на трассах.

Зимняя дорога
Фото: https://pixabay.com by NoName_13 is licensed under Free
Зимняя дорога

График рейдов и пиковые часы нагрузки

По прогнозам ведомства, безопасность движения окажется под угрозой в три ключевых этапа: вечер 30 апреля, утро 1 мая и вечер 3 мая. Ожидается, что средний скоростной режим на вылетных магистралях вырастет на 10 км/ч. Сочетание высокой скорости и плотного потока машин — классическая формула ДТП.

"Масштабные проверки на трезвость охватывают не только федеральные трассы, но и муниципальные дороги, ведущие к СНТ и зонам отдыха. В праздничные дни инспекторы применяют метод 'массовой проверки', останавливая практически весь поток", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Для тех, кто планирует использовать в праздники экологичные виды транспорта, напоминаем: в столице продолжает развиваться велопрокат. Однако для жителей области основным способом передвижения остается личный автомобиль. В связи с этим в городских округах будут дежурить не только патрули, но и волонтеры в популярных точках притяжения.

Безопасность детей и мотосезон

Отдельное внимание уделено юным участникам движения. Образование Подмосковья в сфере дорожной грамотности должно начинаться в семье. Глава Минтранса МО Марат Сибатулин подчеркнул недопустимость использования детьми питбайков на дорогах общего пользования и призвал следить за тем, где школьники катаются на самокатах.

Зона риска Меры контроля
Нетрезвое вождение Сплошные проверки во всех округах
Перевозка детей Рейды у парков и торговых центров
Мотоциклисты Контроль скоростного режима камерами и патрулями

"Весенняя погода обманчива. Даже небольшие осадки при росте трафика увеличивают риск заносов. Состояние покрытия после зимы еще не везде идеальное, что критично для мотоциклистов", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

С 22 апреля в регионе официально открыт мотосезон. Байкеров просят избегать резких маневров и учитывать, что за время зимы водители автомобилей могли отвыкнуть от присутствия двухколесного транспорта в потоке. Даже современные технологии, такие как беспилотный транспорт, пока не способны полностью исключить человеческий фактор в таких условиях.

Правила для пешеходов и риски на дорогах

Пешеходам следует проявлять осторожность не меньше, чем водителям. Учитывая прогноз на весенний снег или дожди, видимость на неосвещенных участках дорог падает. Минтранс настоятельно рекомендует использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

"Инфраструктура региона в праздники работает на пределе. Важно, чтобы люди выбирали пешеходные переходы, особенно вблизи железных дорог, где риск травматизма традиционно высок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для тех, кто решит отвлечься от дорожных хлопот и посетить достопримечательности, Москва предлагает массу экскурсионных маршрутов. Однако по пути к ним важно помнить: любая ошибка на дороге в праздничные дни может обойтись слишком дорого.

Ответы на популярные вопросы

Где именно будут стоять патрули ГИБДД?

Рейды пройдут во всех городских округах Подмосковья. Особое внимание уделят въездам и выездам из городов, а также дорогам, ведущим к популярным местам отдыха и дачным поселкам.

Какое наказание грозит за вождение в нетрезвом виде?

Штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

Обязательно ли носить световозвращатели в городе?

В населенных пунктах это носит рекомендательный характер, но вне поселков в темное время суток пешеходы обязаны иметь при себе световозвращающие элементы.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, синоптик Павел Лебедев, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.