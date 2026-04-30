Секрет рынка вторички: скидки не исчезли, но спрятаны в точечных районах города
Кремль и Белый дом на связи: в разговоре Путина и Трампа усмотрели сигнал Украине
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Слепые зоны: дефицит бюджета Ульяновска лишает силовиков "глаз" на улицах города
Реестр домашних животных в России: поможет ли он избавиться от бездомных собак в итоге
Больше чем знак на лацкане: Оренбургская область меняет подход к ценности кадров
Отпуск может сэкономить деньги на ЖКУ: жильцам раскрыли условие для перерасчета
Праздники без штрафов: к чему готовиться водителям на выездах из Москвы
Худшее, что можно сделать при боли в висках: эта привычка превращает аптечку в пороховую бочку

От "Оружия" до "Улыбки": раскрыто имя главного гостя Ural Music Night

Россия » Урал » Екатеринбург

Екатеринбург готовится к главной музыкальной ночи года. Оргкомитет Ural Music Night официально подтвердил: хедлайнером фестиваля станет группа "Пицца". Коллектив Сергея Приказчикова выйдет на сцену "Мотив", чтобы исполнить проверенные временем хиты "Оружие", "Улыбка" и "Триумфальная". Масштабное событие, захватывающее весь центр города, запланировано на 19 июня.

Екатеринбург
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Zykov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Екатеринбург

Ритмы "Пиццы" в сердце Урала

Выбор хедлайнера подчеркивает мультижанровость фестиваля. "Пицца" — группа, собравшая в своей копилке награды RU. TV, "Золотой граммофон" и "Песня года". Их участие усиливает поп-составляющую программы, где уже заявлен проект "СмешBand". Всего в ночь на 19 июня на 120 площадках города выступят порядка 2500 артистов.

"Приглашение статусных артистов требует от города серьезной подготовки. Это не только вопрос гонораров, но и нагрузки на региональные бюджеты в части обеспечения безопасности и логистики", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жанровая палитра охватывает всё: от академической классики до экспериментального инди. Организаторы ожидают, что явка побьет прошлогодние рекорды, когда на улицы вышли более 150 тысяч человек. Традиционно вход на все концертные площадки остается свободным, что делает фестиваль уникальным для России.

Масштаб события и логистика

Для Екатеринбурга такая концентрация людей — испытание для транспортной системы. Гости съезжаются со всего Урала, включая Тюмень и Челябинск.

Параметр Показатель Ural Music Night
Количество площадок Более 120 точек
Число артистов 2500 исполнителей
Ожидаемая аудитория Более 150 000 человек

Городские власти планируют продлить работу общественного транспорта. Ожидается, что новые трамваи помогут развезти зрителей после финальной песни на рассвете. Главная сцена по традиции встретит первый луч солнца коллективным исполнением гимна фестиваля.

"Масштабные фестивали — лучший способ проверить благоустройство Екатеринбурга. Пешеходные зоны и площади становятся единым концертным залом, что требует износостойких покрытий и продуманного освещения", — объяснила Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Инфраструктура и ограничения

Для туристов, решивших задержаться в регионе, весна и начало лета открывают и другие маршруты. Например, в мае на реке Чусовой запустят первый речной трамвай, что позволит совместить музыкальный драйв с природным релаксом. Город активно трансформируется: даже старые промзоны превращаются в новостройки Екатеринбурга, меняя ландшафт площадок фестиваля.

"Приток сотен тысяч гостей — это серьезная нагрузка на общепит города. Главное, чтобы заведения соблюдали санитарные нормы и не пытались заработать на сомнительных схемах", — подчеркнул эксперт по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о Ural Music Night

Нужно ли покупать билеты на концерт группы "Пицца"?

Нет, вход на все официальные площадки "Уральской ночи музыки" свободный. Платить за просмотр выступлений хедлайнеров не нужно.

Когда начнется выступление?

Фестиваль стартует вечером 19 июня. Время выхода "Пиццы" будет опубликовано в подробном таймплане на сайте оргкомитета ближе к дате.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Еда и рецепты
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Еда и рецепты
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Популярное
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром

Узнайте, как с помощью простой технологии превратить картофель в воздушные пышки и удивить близких вкусом домашней кухни.

Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Последние материалы
Отпуск может сэкономить деньги на ЖКУ: жильцам раскрыли условие для перерасчета
Праздники без штрафов: к чему готовиться водителям на выездах из Москвы
Худшее, что можно сделать при боли в висках: эта привычка превращает аптечку в пороховую бочку
Проект Маяковский в Театре на Малой Ордынкея — яркое современное переосмысление поэзии и революционной эпохи
От "Оружия" до "Улыбки": раскрыто имя главного гостя Ural Music Night
Время затягивать пояса: как доступ россиян к кредитам меняется вместе с ключевой ставкой
Миф о семечках разрушен: гастроэнтеролог назвал реальные причины воспаления аппендикса
ГПБ КОНФ: Газпромбанк.Тех проведет технологическую конференцию для инноваторов и инженеров
Исследование: россияне стали инвестировать в золото на более короткий срок
Театр на Трубной представляет постановку по произведению Александра Дюма-сына, исследующую тему любви и одиночества
