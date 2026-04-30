От "Оружия" до "Улыбки": раскрыто имя главного гостя Ural Music Night

Екатеринбург готовится к главной музыкальной ночи года. Оргкомитет Ural Music Night официально подтвердил: хедлайнером фестиваля станет группа "Пицца". Коллектив Сергея Приказчикова выйдет на сцену "Мотив", чтобы исполнить проверенные временем хиты "Оружие", "Улыбка" и "Триумфальная". Масштабное событие, захватывающее весь центр города, запланировано на 19 июня.

Екатеринбург

Ритмы "Пиццы" в сердце Урала

Выбор хедлайнера подчеркивает мультижанровость фестиваля. "Пицца" — группа, собравшая в своей копилке награды RU. TV, "Золотой граммофон" и "Песня года". Их участие усиливает поп-составляющую программы, где уже заявлен проект "СмешBand". Всего в ночь на 19 июня на 120 площадках города выступят порядка 2500 артистов.

"Приглашение статусных артистов требует от города серьезной подготовки. Это не только вопрос гонораров, но и нагрузки на региональные бюджеты в части обеспечения безопасности и логистики", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жанровая палитра охватывает всё: от академической классики до экспериментального инди. Организаторы ожидают, что явка побьет прошлогодние рекорды, когда на улицы вышли более 150 тысяч человек. Традиционно вход на все концертные площадки остается свободным, что делает фестиваль уникальным для России.

Масштаб события и логистика

Для Екатеринбурга такая концентрация людей — испытание для транспортной системы. Гости съезжаются со всего Урала, включая Тюмень и Челябинск.

Параметр Показатель Ural Music Night Количество площадок Более 120 точек Число артистов 2500 исполнителей Ожидаемая аудитория Более 150 000 человек

Городские власти планируют продлить работу общественного транспорта. Ожидается, что новые трамваи помогут развезти зрителей после финальной песни на рассвете. Главная сцена по традиции встретит первый луч солнца коллективным исполнением гимна фестиваля.

"Масштабные фестивали — лучший способ проверить благоустройство Екатеринбурга. Пешеходные зоны и площади становятся единым концертным залом, что требует износостойких покрытий и продуманного освещения", — объяснила Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Инфраструктура и ограничения

Для туристов, решивших задержаться в регионе, весна и начало лета открывают и другие маршруты. Например, в мае на реке Чусовой запустят первый речной трамвай, что позволит совместить музыкальный драйв с природным релаксом. Город активно трансформируется: даже старые промзоны превращаются в новостройки Екатеринбурга, меняя ландшафт площадок фестиваля.

"Приток сотен тысяч гостей — это серьезная нагрузка на общепит города. Главное, чтобы заведения соблюдали санитарные нормы и не пытались заработать на сомнительных схемах", — подчеркнул эксперт по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о Ural Music Night

Нужно ли покупать билеты на концерт группы "Пицца"?

Нет, вход на все официальные площадки "Уральской ночи музыки" свободный. Платить за просмотр выступлений хедлайнеров не нужно.

Когда начнется выступление?

Фестиваль стартует вечером 19 июня. Время выхода "Пиццы" будет опубликовано в подробном таймплане на сайте оргкомитета ближе к дате.

