Автогигант из Тольятти перестал кормить публику "завтраками" и эскизами. Глава предприятия Максим Соколов официально вбил колышек в календарь: Lada Azimut встанет на конвейер в сентябре 2026 года. Это не просто очередная попытка выпустить "что-то новое", а полноценная ставка на выживание в мире, где кроссоверы плодятся быстрее, чем кролики в австралийской пустыне.
Запуск новой модели — это всегда хирургическая операция на живом организме завода. Выбор Тольятти в качестве площадки для серийной сборки Lada Azimut выглядит логично. Зачем искать приключений на стороне, когда под рукой вся инфраструктура и армия инженеров? Это позволяет избежать логистического ада и выстроить цепочку поставок так, чтобы детали не "утекали" через подземные коммуникации, как это бывало в лихие десятилетия.
"Перенос производства на основную площадку минимизирует риски простоев. Важно, чтобы на этапе внедрения технические неисправности не стали хронической болезнью новой платформы из-за сырых комплектующих", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Завод готовится всерьез. Это не разовая акция или сборка из "машинокомплектов" под чутким надзором восточных соседей. Речь идет о полноценном цикле. После громких заявлений руководства пути назад нет — любая задержка будет воспринята рынком как капитуляция перед китайской экспансией.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов понимает: аудитория устала от абстрактных "скоро". Сентябрь 2026 года — это дедлайн, который превращает проект из бумажного тигра в реальную машину. Теперь каждый день промедления бьет по репутации сильнее, чем новость о том, что LADA дорожает в очередной раз. Впрочем, до 2026 года заводу нужно успеть модернизировать линии, пока сотрудники не начали майнить криптовалюту прямо в пустых цехах.
"Четкие сроки сдачи объекта в автопроме — это сигнал для страховщиков и кредитных организаций. Чем прозрачнее план, тем проще будет потом рассчитывать стоимость КАСКО для конечного потребителя", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Когда машина попадает на конвейер, у покупателей исчезает ощущение фантомности новинки. Это психологический барьер: либо мы видим готовый продукт, либо продолжаем считать его "тостером на колесах", который никогда не доедет до дилера. На кону — доверие тех, кто помнит, как уволенные работники выходили на митинги в периоды кризисов.
Характеристики Azimut пока держат в секрете, как чертежи ядерного реактора, но амбиции понятны. Конкуренция будет жесткой. Сегодня покупатель не прощает кривых зазоров и тугого руля. Если машина не будет "ехать" быстрее, чем растут цены на жизнь, проект рискует остаться памятником амбициям.
|Параметр ожидания
|Реальность АвтоВАЗа
|Дата запуска
|Сентябрь 2026 года
|Место производства
|Тольятти (основная площадка)
|Статус проекта
|Серийная сборка
|Степень локализации
|Максимальная (цепочка РФ-поставок)
"Любой новый автомобиль на конвейере — это экзамен для автоэлектрики и бортовых систем. Azimut должен быть готов к нашим условиям эксплуатации, а не просто красиво выглядеть на презентации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Будущее модели зависит от того, сможет ли завод обеспечить качество без постоянных отзывных кампаний. В условиях, когда оружейные магазины и те работают по строгому графику, автопром обязан демонстрировать военную дисциплину в соблюдении сроков и стандартов. Если в сентябре 2026-го первый Azimut не сойдет с ленты, это будет мощный удар по имиджу отечественного техно-суверенитета.
Официально заявленный срок запуска серийного производства в Тольятти — сентябрь 2026 года.
Автомобиль встанет на главный конвейер площадки АвтоВАЗа в Тольятти, что гарантирует использование всей текущей инфраструктуры завода.
Информацию озвучил президент компании Максим Соколов, подтвердив готовность предприятия к указанному сроку.
Обычно между стартом сборки и началом массовых продаж проходит несколько месяцев, поэтому реальное появление авто в салонах ожидается к концу 2026 или началу 2027 года.
