Конец эпохи дешевого серфинга: тюменцев предупредили о грядущем росте расходов на интернет

Интернет в Тюмени готовится к тектоническому сдвигу. Свободный серфинг по зарубежным ресурсам может уйти в прошлое вместе с эпохой дешевых гигабайтов. Минцифры РФ прорабатывает механизм платного доступа к международному трафику. Причина — необходимость жесткого контроля за использованием VPN и поддержка внутренних платформ. Мобильный интернет станет дороже. Тюменская цифровая среда, привыкшая к скоростному потоку данных, рискует столкнуться с новой реальностью: каждый клик на западный сервер будет стоить денег.

Налог на обход: сколько стоит анонимность

Разработка проекта ведется в закрытом режиме. Информационное поле будоражат данные о письме Минцифры в адрес Ассоциации компаний связи. Суть проста: за просмотр контента через инструменты обхода блокировок придется платить сверх тарифа. Пока речь идет исключительно о мобильном сегменте. В Тюмени цифровизация развита высоко, и горожане остро реагируют на любые изменения в сети.

"В какую сумму будет обходиться зарубежный интернет — пока говорить сложно, так как отсутствует какая-либо конкретика. Также не очень понятно — государство или же операторы связи будут получать деньги от пользователей за заграничный интернет-трафик. Не думаю, что идея введения платы за использование VPN-сервисов принадлежит операторам — слишком много нареканий такие инициативы вызывают", — отмечает в беседе с "Нашим Городом" руководитель TelecomDaily Денис Кусков.

"Введение дополнительной платы за международный трафик — это мощный рычаг для перераспределения финансовых потоков. Если деньги пойдут в бюджет, мы увидим новые инструменты поддержки отечественного ПО. Но для рядового пользователя это означает рост расходов на связь в 1,5-2 раза", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко подчеркивает: цель — не только борьба с VPN, но и протекционизм. Нужно заставить аудиторию уйти на российские видеосервисы. Когда за 1 Гб зарубежного трафика придется выложить 2-3 тысячи рублей, патриотизм в выборе платформы станет экономически обоснованным.

Инфраструктура против рентабельности

Операторы связи давно пытаются решить проблему "тяжелого" трафика. Раньше затраты были скрыты внутри безлимитных опций. Теперь маски сбрасывают. Потребитель должен платить за трансграничный поток напрямую. Это происходит на фоне того, как тюменский бизнес ищет способы минимизации убытков. Экономика региона, завязанная на добычу и переработку, требует стабильной связи, но рядовой пользователь может оказаться крайним в этой цепочке.

"Любые дополнительные сборы ложатся на плечи тех, кто уже оплачивает счета. Если операторы введут новые тарифы, это ударит по социально незащищенным слоям населения, которые используют мобильный интернет как основное окно в мир. Регулирование должно быть адресным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Цифровой суверенитет и кошельки граждан

Тюменцы, привыкшие к цифровым чат-ботам и автоматизации, воспринимают новшества настороженно. Сравнения с закрытыми сетями других стран звучат все чаще. Перебои со связью и замедление работы сервисов уже стали обыденностью. Пока власти региона борются с весенним паводком, в цифровом пространстве назревает свое наводнение — из новых запретов и ценников.

"По факту сегодня в тарифах операторов связи оплата заграничного трафика уже заложена. К примеру, на безлимитных тарифах оператор предоставляет пользователям такой трафик в том количестве, которое им нужно. Вся эта история выглядит достаточно любопытно сегодня", — говорит Герман Клименко.

Логика проста: если трафик стоит дорого, желающих "ходить за границу" станет на порядок меньше.

"Усиление контроля за сетью неизбежно в текущих условиях. Однако важно, чтобы правовые акты не создавали правовой вакуум для тех, кому зарубежный интернет необходим по работе или учебе. Административные барьеры не должны блокировать развитие", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ситуация накаляется. Рынок труда в Тюмени, где зарплаты машинистов бьют рекорды, позволяет части населения игнорировать лишние траты. Но массовый пользователь не готов платить за видеоплатформу цену похода в ресторан. Проект может быть запущен уже в течение месяца-двух.

Ответы на популярные вопросы об интернет-трафике

Будет ли платным интернет на домашнем компьютере?

В текущем проекте обсуждается только мобильный интернет. О фиксированной связи речи пока не идет.

Сколько придется платить за 1 Гб через VPN?

По предварительным оценкам экспертов, доплата может составить от 2 до 3 тысяч рублей за гигабайт зарубежного трафика.

Коснутся ли изменения российских соцсетей?

Нет, трафик внутри российских сегментов (ВКонтакте, Одноклассники, RUTUBE) останется в рамках текущих тарифных планов без наценок.

Когда введут новые правила оплаты?

Точные сроки не утверждены, но эксперты отрасли ожидают запуск механизмов в ближайшие один-два месяца.

