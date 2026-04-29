Иллюзия благополучия: почему снижение числа жалоб тревожит экспертов в Оренбурге

Россия » Поволжье

Оренбургский омбудсмен Анатолий Чадов представил 15-й ежегодный доклад, в котором назвал сферу жилищно-коммунального хозяйства главным источником социального напряжения. В стенах регионального заксобрания прозвучали данные о системном износе сетей и росте цен на коммунальные услуги, которые стабильно обгоняют реальные доходы населения.

Гостиный двор в Оренбурге
Фото: commons.wikimedia.org by Banchenko Alena, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиный двор в Оренбурге

Анализ претензий жителей к системе ЖКХ

Жалобы жителей Оренбурга за прошлый год сфокусировались на техническом состоянии многоквартирных домов. Горожане недовольны качеством капремонта и махинациями при выборе управляющих компаний ЖКХ. Проблема изношенности инфраструктуры признается на официальном уровне: федеральная программа модернизации до 2030 года потребует колоссальных вложений, которые неизбежно отразятся на тарифах ЖКУ.

"Ситуация с коммунальной инфраструктурой зашла в тупик. Мы видим, что капитальный ремонт часто превращается в латание дыр, а износ труб растет быстрее. Людей раздражает, когда счета растут, а отключение воды в Оренбурге становится регулярным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Особую остроту приобрели вопросы фальсификации протоколов при создании ТСЖ. Жители фактически теряют контроль над управлением своим имуществом, в то время как механизмы административного воздействия на недобросовестных управленцев буксуют. Это создает почву для недоверия ко всей системе правозащиты в регионе.

Категория проблем Основные риски для жителей
Капитальный ремонт Низкое качество работ при росте взносов
Управление домом Подделка подписей и бесконтрольность УК
Региональные тарифы Опережение роста зарплат стоимостью услуг

Политический раскол: критика от парламентариев

Принятие отчета омбудсмена прошло в обстановке жесткой полемики. Представители оппозиционных фракций ЛДПР и КПРФ отказались поддержать доклад. Основная претензия — игнорирование последствий паводка 2024 года и нерешенность вопросов с выплатами пострадавшим семьям. Депутаты подчеркнули, что снижение числа обращений может быть признаком апатии граждан, а не реального улучшения ситуации.

"Статистика обращений — коварная штука. Если люди перестают писать жалобы, это не значит, что проблем нет. Это значит, что они не видят смысла в этой бюрократической переписке. Штрафы за памятники архитектуры или другие санкции к властям — это единичные случаи, не меняющие систему", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по социально-экономическому развитию Валерий Козлов.

Парламентарии напомнили о тысячах семей, лишенных помощи из-за формальных критериев, вроде наличия доли в другом имуществе. От омбудсмена требовали более активной позиции в защите прав тех, кто остался без крова. При этом Анатолий Чадов настаивал на том, что аппарат работает в рамках полномочий, а снижение динамики жалоб требует более глубокого анализа.

Правозащита и поддержка участников СВО

Важным блоком доклада стали обращения от участников СВО и их близких — всего более 1500 заявлений с 2022 года. Омбудсмен признал сложность работы по этому направлению из-за закрытости ведомственных структур.

"Инфраструктурные проблемы, будь то ремонт дорог в Оренбурге или благоустройство, часто уходят на второй план перед социальными вызовами. Но именно качество городской среды определяет лояльность жителей. Если система не реагирует на запросы, напряжение будет расти", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Несмотря на критику, большинство депутатов приняли отчет. Итоги 15-летней работы Чадова на посту подводятся на фоне грядущих перестановок в федеральном аппарате уполномоченных, где на смену Татьяне Москальковой может прийти Яна Лантратова.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ Оренбурга

Почему растут тарифы, если качество услуг не меняется?

Рост тарифов обусловлен инфляцией и необходимостью модернизации сетей, износ которых в регионе превышает критические отметки. Без инвестиций, заложенных в платежи, риск аварий возрастает.

Куда жаловаться на некачественный капремонт?

В первую очередь необходимо фиксировать нарушения через акт с УК, затем направлять претензию в Фонд модернизации ЖКХ и ГЖИ. Омбудсмен является последней инстанцией при бездействии надзорных органов.

Что делать, если подделали протокол выбора УК?

Необходимо подать заявление в полицию по факту подделки документов и оспорить решение общего собрания в суде. Инспекция госужилнадзора обязана приостановить внесение дома в реестр до выяснения обстоятельств.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
