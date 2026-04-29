Миллионы в воде: жители томских сел требуют справедливости от Кремля

Сибирь — это не только мороз, но и большая вода, которая каждый год пробует на прочность наши дома и нервы. Под Томском люди дошли до ручки. Жители деревень Чёрная Речка, Тахтамышево и Барабинка, чьи дворы превратились в озера, сложили бумаги в конверты и отправили их прямиком в Кремль и Генпрокуратуру. Народ требует спросить с чиновников за ледяной хаос, в котором область тонет с середины апреля. Когда река Томь встала колом, а вода пошла в спальни, "хозяева жизни" из кабинетов только разводили руками и рапортовали о "контроле".

Вода против бумаги: почему дамбы не спасают

Затор на Томи — история старая, как дедова фуфайка. Топит с 2010 года. Сценарий один: лед встает, вода ищет выход и находит его в жилых комнатах. В этом году ситуация вышла из берегов во всех смыслах. Люди говорят прямо: их бросили. Пока цены на АЗС ползут вверх, а власти обсуждают миграционные квоты, сельчане своими силами вытаскивали скарб из ледяной жижи. Спасателей, по словам пострадавших, на месте не видели. Четкого плана эвакуации не оказалось, хотя карантинные меры в регионе вводить умеют быстро.

"Проблема Томской области не в уникальности климата, а в хроническом недофинансировании превентивных мер. Заторы на реке — это не ЧП, это ежегодная технологическая задача. Если её не решают, значит, бюджетные средства на инженерную защиту уходят в 'песок' или бумажные отчеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Жители уверены: чиновники надеялись на "авось". Режим повышенной готовности ввели, но толку от него — как от летней резины в гололед. В домах с 12 апреля поселились сырость и плесень. Обои отваливаются, фундаменты трещат. Пока молодежь в городе рискует вляпаться в мошеннические схемы, старики в деревнях спасают остатки жизни от большой воды.

Статистика раздора: 25 домов или 150?

Магия чисел по-томски: в официальных отчетах значится пара десятков подтопленных домов. Люди в Барабинке и Чёрной Речке загибают пальцы и насчитывают больше полутора сотен. Разница в шесть раз — это не ошибка, это, похоже, желание сэкономить на выплатах. Ущерб у многих перевалил за миллионы. Найти такие деньги в селе, даже если там предлагают высокие оклады рабочим, нереально.

Показатель Данные жителей / Реальность Количество пострадавших домов Более 150 (официально — 25) Средний ущерб на одно домохозяйство От 1 до 3 млн рублей

"Занижение статистики пострадавших объектов — это системная болезнь. Это позволяет оставить режим ЧС на муниципальном уровне и не задействовать региональные резервные фонды. В итоге люди остаются один на один с бедой, получая копеечные компенсации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Власти Томской области сейчас больше озабочены тем, как выглядят зарплаты топ-менеджмента, чем состоянием дамб. А река не ждет одобрения смет. Она просто забирает свое. Даже древние бактерии в недрах Сибири ведут себя предсказуемее, чем весенний паводок при полной апатии ответственных лиц.

"Прогнозирование паводков в этом районе должно опираться на спутниковый мониторинг заторов. Когда лед стоит неделями на одном месте, глупо надеяться на солнце. Нужно было проводить взрывные работы заблаговременно, а не ждать обращения к президенту", — заявил в беседе с Pravda.Ru специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о паводке в Томской области

Почему чиновники занижают количество пострадавших домов?

Это позволяет удерживать статус ЧС на муниципальном уровне. Федеральная помощь и серьезные региональные выплаты начинаются при превышении определенных порогов ущерба. Меньше домов в отчете — меньше головной боли у казначейства.

Будет ли проведена проверка Генпрокуратурой?

После официального коллективного обращения жителей прокуратура обязана дать правовую оценку действиям администрации. Проверят всё: от подготовки к паводку до организации эвакуации.

Какие компенсации положены пострадавшим?

При муниципальном ЧС суммы обычно не превышают 10-50 тысяч рублей на члена семьи. Жители требуют пересмотра статуса происшествия, чтобы покрыть реальный ущерб, исчисляемый миллионами.

Можно ли было предотвратить затопление Чёрной Речки?

Да. Затор в этом месте образуется ежегодно. Своевременный ледоход и дробление льда силами МЧС могли бы предотвратить критический подъем воды, но меры приняты не были.

Читайте также