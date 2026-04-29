От сибирских пейзажей к рулетке: на Алтае открывают элитную игорную зону
Мифы развеяны: назначена точная дата выхода новой модели Lada Azimut на главный конвейер в Тольятти
Этот напиток поможет весу уходить быстрее: худеющие сами часто сводят эффект на нет
Конец эпохи дешевого серфинга: тюменцев предупредили о грядущем росте расходов на интернет
Иллюзия благополучия: почему снижение числа жалоб тревожит экспертов в Оренбурге
Миллионы в воде: жители томских сел требуют справедливости от Кремля
Нерв в запястье попал в ловушку: промедление может оставить пальцы без чувствительности
Лес пошел войной на города: рыжие гости несут в Сибирь безумие, от которого нет спасения
Битва титанов и школьников: в столице Удмуртии прошел грандиозный Матч звёзд

Заложники географии: почему арктическое электричество дорого обходится бюджету Якутии

Россия » Дальний Восток

Арктические районы Якутии столкнулись с энергетическим вызовом: стоимость киловатт-часа в изолированных сетях пробивает потолок, угрожая бюджетной устойчивости региона. Власти республики ищут механизмы удержания тарифов, чтобы социальная инфраструктура не стала заложником географии и суровых условий эксплуатации.

Фото: pixabay.com by jillrose999 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Энергетический тупик в Арктике

Экономика Арктики всегда была процессом преодоления пространства. В Якутии, где распределение ресурсов требует колоссальных вложений в инфраструктурную автономность, вопросы электроснабжения стоят острее всего. Глава Республики Саха Айсен Николаев заявил, что для ряда энергоизолированных территорий реально обоснованный тариф превышает 100 рублей за киловатт-час. Пока население платит по усредненным расценкам, республиканский бюджет субсидирует разницу, теряя около 30 миллиардов рублей.

"Ситуация с тарифами в труднодоступных зонах требует системного решения на федеральном уровне, иначе нагрузка на региональные бюджеты станет непосильной", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов, региональный экономист.

Как трансформировались тарифные решения

Ранее единый тариф поддерживался за счет промышленной ренты — крупный бизнес фактически страховал жителей. После 2017 года введение дальневосточной надбавки временно сгладило углы, снизив цены. Однако строительство магистралей, таких как ЛЭП Нерюнгри — Майя, привело к тому, что промышленность ушла на оптовый рынок, оставив сети с прежними затратами. Снижение объемов финансовой поддержки со стороны федерации лишь усугубило картину.

Период Ключевой фактор
До 2017 Интерсистема с перекрестным субсидированием
2018-2019 Эффект дальневосточной надбавки
Настоящее время Нагрузка по субсидированию на региональный бюджет

Механизм, который должен был стать драйвером развития, превратился в затяжной кризис ценообразования. Сегодня Якутия вынуждена балансировать между необходимостью инвестировать в соцобъекты и выполнением обязательств перед энергетиками.

"Износ сетей в арктических широтах лишь увеличивает себестоимость киловатта, делая невозможным возврат к рыночным ценам без серьезного государственного участия", — подчеркнула эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Борьба за социальные объекты

Президентское поручение о пересмотре тарифов для соцструктур в Арктике — последний рубеж защиты. Власти республики настаивают на консервации дальневосточной надбавки и создании целевых фондов поддержки. Для сравнения: пока одни регионы живут в ритме отключения батарей как Владивосток, Якутия борется за право просто поддерживать свет в школах и больницах по вменяемым ценам.

"Речь идет не о бизнесе, а о базовых нуждах населения. Игнорировать специфику Севера — создавать риск для демографической политики", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по соцполитике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о тарифах в Якутии

Почему тарифы в Якутии выше, чем в среднем по стране?

Влияют изолированность энергосистемы и логистические издержки на доставку топлива в арктические районы.

Что изменилось после 2017 года?

Введение дальневосточной надбавки временно стабилизировало цены, но последующее сокращение поддержки и уход крупной промышленности на оптовый рынок сместили нагрузку на казну региона.

Как решается вопрос с оплатой электричества для школ и больниц?

Регион ведет активные переговоры о выделении федеральных средств для компенсации тарифов социальным объектам согласно поручению главы государства.

Кто продвигает инициативу на федеральном уровне?

Глава Якутии Айсен Николаев рассчитывает на поддержку обновленного состава Государственной думы в ближайший электоральный цикл.

Читайте также

Экспертная проверка: Валерий Козлов, региональный экономист; Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре; Елена Романова, эксперт по социальной политике.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Еда и рецепты
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Еда и рецепты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Садоводство, цветоводство
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Последние материалы
Иллюзия благополучия: почему снижение числа жалоб тревожит экспертов в Оренбурге
Миллионы в воде: жители томских сел требуют справедливости от Кремля
Нерв в запястье попал в ловушку: промедление может оставить пальцы без чувствительности
Забудьте о дорогой химии: секретный состав горничных для сияющих окон и зеркал уже есть у вас дома
Лес пошел войной на города: рыжие гости несут в Сибирь безумие, от которого нет спасения
Коварство лесного укуса: признаки болезни Лайма которые проявляются спустя две недели
Китайские гены новой Волги: почему K50 станет главным хитом автозавода в Нижнем Новгороде
Сговор в Киеве: Санду и Зеленский утвердили тайный график ликвидации Приднестровья
Битва титанов и школьников: в столице Удмуртии прошел грандиозный Матч звёзд
Ставка на ток: оправданы ли риски покупки первого российского электрокара за 3 миллиона
