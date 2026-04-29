Заложники географии: почему арктическое электричество дорого обходится бюджету Якутии

Арктические районы Якутии столкнулись с энергетическим вызовом: стоимость киловатт-часа в изолированных сетях пробивает потолок, угрожая бюджетной устойчивости региона. Власти республики ищут механизмы удержания тарифов, чтобы социальная инфраструктура не стала заложником географии и суровых условий эксплуатации.

Энергетический тупик в Арктике

Экономика Арктики всегда была процессом преодоления пространства. В Якутии, где распределение ресурсов требует колоссальных вложений в инфраструктурную автономность, вопросы электроснабжения стоят острее всего. Глава Республики Саха Айсен Николаев заявил, что для ряда энергоизолированных территорий реально обоснованный тариф превышает 100 рублей за киловатт-час. Пока население платит по усредненным расценкам, республиканский бюджет субсидирует разницу, теряя около 30 миллиардов рублей.

"Ситуация с тарифами в труднодоступных зонах требует системного решения на федеральном уровне, иначе нагрузка на региональные бюджеты станет непосильной", — отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов, региональный экономист.

Как трансформировались тарифные решения

Ранее единый тариф поддерживался за счет промышленной ренты — крупный бизнес фактически страховал жителей. После 2017 года введение дальневосточной надбавки временно сгладило углы, снизив цены. Однако строительство магистралей, таких как ЛЭП Нерюнгри — Майя, привело к тому, что промышленность ушла на оптовый рынок, оставив сети с прежними затратами. Снижение объемов финансовой поддержки со стороны федерации лишь усугубило картину.

Период Ключевой фактор До 2017 Интерсистема с перекрестным субсидированием 2018-2019 Эффект дальневосточной надбавки Настоящее время Нагрузка по субсидированию на региональный бюджет

Механизм, который должен был стать драйвером развития, превратился в затяжной кризис ценообразования. Сегодня Якутия вынуждена балансировать между необходимостью инвестировать в соцобъекты и выполнением обязательств перед энергетиками.

"Износ сетей в арктических широтах лишь увеличивает себестоимость киловатта, делая невозможным возврат к рыночным ценам без серьезного государственного участия", — подчеркнула эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Борьба за социальные объекты

Президентское поручение о пересмотре тарифов для соцструктур в Арктике — последний рубеж защиты. Власти республики настаивают на консервации дальневосточной надбавки и создании целевых фондов поддержки. Для сравнения: пока одни регионы живут в ритме отключения батарей как Владивосток, Якутия борется за право просто поддерживать свет в школах и больницах по вменяемым ценам.

"Речь идет не о бизнесе, а о базовых нуждах населения. Игнорировать специфику Севера — создавать риск для демографической политики", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по соцполитике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о тарифах в Якутии

Почему тарифы в Якутии выше, чем в среднем по стране?

Влияют изолированность энергосистемы и логистические издержки на доставку топлива в арктические районы.

Что изменилось после 2017 года?

Введение дальневосточной надбавки временно стабилизировало цены, но последующее сокращение поддержки и уход крупной промышленности на оптовый рынок сместили нагрузку на казну региона.

Как решается вопрос с оплатой электричества для школ и больниц?

Регион ведет активные переговоры о выделении федеральных средств для компенсации тарифов социальным объектам согласно поручению главы государства.

Кто продвигает инициативу на федеральном уровне?

Глава Якутии Айсен Николаев рассчитывает на поддержку обновленного состава Государственной думы в ближайший электоральный цикл.

