Петербург замыкает контур: новый разводной мост через Неву начнут строить досрочно

Петербург замыкает транспортный контур. Губернатор Александр Беглов определил подрядчика для ключевого звена Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Строительство нового разводного моста через Неву поручили Группе компаний "Нацпроектстрой". Эти же силы сейчас возводят Большой Смоленский мост, демонстрируя темпы, которые позволяют Смольному перебрасывать ресурсы на новый объект уже грядущим летом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mad Sorcerer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мосты в Санкт-Петербурге

Мостовой передел: кто и где строит

Город делает ставку на проверенные кадры. "Нацпроектстрой" фактически закрепляет за собой статус главного строителя переправ через Неву. Пока холдинг "Бамтоннельстрой-Мост" Руслана Байсарова по договору ведет основную часть петербургского участка ШМСД, сложный водный этап достается специалистам по Большому Смоленскому мосту. Решение логичное: логистика налажена, техника на месте, коллектив сработан.

"Передача объекта от одного генподрядчика другому в рамках крупного проекта — нормальная практика, если нужно ускорить ввод за счет специализации. Тут важна синхронизация графиков финансирования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Строители переместятся ближе к существующему железнодорожному мосту. Там начнется возведение очередной разводной конструкции. Лето 2026 года станет точкой отсчета для активной фазы работ в русле реки. Городской заказчик удовлетворен качеством текущих работ, что и стало решающим фактором в выборе исполнителя без лишних бюрократических маневров.

Широтная магистраль и ее этапы

ШМСД — это не просто дорога. Это сложнейший инженерный пазл. Пока "Нацпроектстрой" готовится к форсированию Невы, "БТС-Мост" продолжает работу на других участках. В их портфеле уже значатся тоннели, включая Байкальский, и мосты на остров Русский. В Петербурге этот же подрядчик строит электродепо "Красносельское" и претендует на расширение метро до Пулково.

Объект Статус / Исполнитель Большой Смоленский мост Рабочее движение в 2027 году / "Нацпроектстрой" Мост в составе ШМСД Начало работ — лето 2026 / "Нацпроектстрой" Участки ШМСД (кроме моста) Проектирование и стройка / "БТС-Мост"

Сроки и технические испытания

Большой Смоленский мост уже показывает характер. В конце апреля механизмы прошли первую проверку: мост развели для проводки судна. Крылья работают штатно. Для мегаполиса это ключевой показатель, так как любая задержка в графике разводки парализует навигацию. В 2027 году по объекту запустят автомобили, что разгрузит соседние переправы.

Параллельно город инвестирует в дорожную сеть, связывающую ШМСД с существующими артериями. Масштабная стройка требует четкой координации всех ведомств.

Ответы на популярные вопросы о строительстве мостов

Когда откроют рабочее движение по Большому Смоленскому мосту?

Согласно заявлению губернатора, рабочее движение планируется открыть в 2027 году. Стройка идет с опережением графика.

Почему мост в составе ШМСД строит другой подрядчик?

"Нацпроектстрой" специализируется на мостовых переходах через Неву и уже мобилизован на соседнем объекте, что сокращает издержки на логистику.

Будет ли новый мост через Неву разводным?

Да, подтверждено, что это будет очередной разводной мост для обеспечения беспрепятственной навигации по фарватеру.

