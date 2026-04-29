Бутлегеры остались без бизнеса: к чему привела попытка построить самогонную империю на Камчатке

На Камчатке накрыли криминальный квартет, который почти шесть лет превращал обычные торговые центры в точки сбыта сомнительного зелья. Оперативники изъяли сотни литров спиртного. Эта история — наглядный пример того, как погоня за лёгкими деньгами разбивается о реальные статьи УК РФ.
Четверо камчатцев в возрасте от 38 до 54 лет выстроили схему, достойную сценария сериала про девяностые. Всё началось еще в 2020 году. Организатор группы нашел троих подельников, чтобы поставить "производство" на поток. В Елизове они арендовали склад, закупив там самогонные аппараты. Готовый продукт под видом качественного алкоголя кочевал по киоскам в торговых центрах Петропавловска.
"Незаконный оборот алкоголя всегда тянет за собой целый шлейф нарушений — от неуплаты налогов до создания угрозы жизни потребителей. Здесь мы видим классическую подпольную сеть, где личное обогащение ставится выше здоровья граждан", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Когда в дело вмешались оперативники, выяснилось, что "домашний бизнес" перерос все мыслимые рамки. При обысках правоохранители обнаружили более 600 литров алкоголя и два аппарата для дистилляции. Купюры при досмотре тоже нашлись: 175 тысяч рублей и более двух тысяч долларов США — скудный результат за шесть лет работы под страхом тюрьмы.
"Нелегальные схемы наносят удар по легальной экономике, демпингуя рынок и подрывая доверие к местным производителям. Это не просто самогон, это прямой ущерб бюджету, который мог пойти на развитие инфраструктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Тип нарушения
|Последствия
|Нелегальное производство водки/самогона
|Уголовное преследование, конфискация средств
|Хранение запрещенных веществ
|Дополнительное обвинение, реальный срок
Помимо спиртного, у одного из участников нашли 35 граммов конопли. Теперь фигуранты проходят по уголовному делу и находятся под подпиской о невыезде. Это напоминает ситуацию, когда юридические лазейки и попытки обойти закон заканчиваются плачевно. Ранее в том же Петропавловске "закрыли" 62-летнего пенсионера, торговавшего немаркированным алкоголем. Кажется, местным бутлегерам пора сменить профиль деятельности на более безопасный, например, развитие агрокультуры или экотуризм.
"Работа с подпольными точками сбыта — это системная борьба за правовое поле. Мы видим, как в отдаленных регионах надзорные органы усиливают контроль за качеством товаров и соблюдением правил торговли", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Согласно законодательству РФ, за производство и сбыт спиртосодержащей продукции без лицензии и маркировки предусмотрены штрафы, принудительные работы или лишение свободы.
В нелегальном алкоголе часто превышено содержание сивушных масел и метанола, что ведет к тяжелым отравлениям и летальному исходу.
Легальная продукция проходит через систему ЕГАИС. Товар без акцизных марок гарантированно не проверялся аккредитованными лабораториями.
О фактах незаконной торговли алкоголем следует сообщать в полицию или через официальный портал обращений МВД вашего региона.
